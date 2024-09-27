IBM FileNet Content Manager هو حل مرن ومكتمل الميزات لإدارة المحتوى والذي يوفر الأساس لبرنامج IBM Cloud Pak® for Business Automation. يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم معارف عميقة من المحتوى غير المنظم الموجود لديك. يمكنك استخدامه لإنشاء تطبيقات مبتكرة للأعمال على أي سحابة وإدارة جميع محتوياتك بفعالية أكبر، من أي مصدر.
يمكن لمديري المحتوى ومستخدمي الأعمال استخدام أدوات الرمز المنخفض وواجهات برمجة تطبيقات GraphQL الحديثة لإنشاء تطبيقات آمنة ترتكز على المحتوى يمكنها معالجة كميات كبيرة من المستندات لتقديم النتائج.
يمكنك البحث السريع عن المحتوى على مستوى المؤسسة، بما في ذلك المعلومات التي تم التقاطها من المستندات الورقية. ويمكنك مشاركة المحتوى بأمان مع مستخدمين خارجيين من أي جهاز وداخل التطبيقات الحالية.
يمكنك تنشيط المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعلم العميق لاستخراج المعارف والبيانات من المحتوى غير المنظم. يمكنك زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد من خلال التخلص من التصنيف اليدوي للمستندات وعملية إدخال البيانات الوصفية يدويًا المعرضة للأخطاء.
يمكنك تقليل أوقات التسليم من خلال تبسيط عمليات إدارة المحتوى وتقديم المحتوى الحساس عند الحاجة الماسة إليه. ويمكنك تسريع استفسارات دعم العملاء، والمدفوعات، والموافقات، وغير ذلك الكثير.
الاستفادة من قدرات خدمات المحتوى الموحدة التي أثبتت جدارتها في FileNet Content Manager لإدارة المحتوى بشكل أكثر أمانًا واتساقًا وذكاءً من جميع المستودعات ومشاركات الملفات.
تم إعادة تصميم FileNet Content Manager بالكامل وإعادة بنائه وتحسينه من أجل النشر على السحابة الأصلية. حيث يساعد العملاء حاليًا على نشر تطبيقات المحتوى بشكل أسرع على أي سحابة.
إرسال المستندات الفردية والمجلدات ومساحات الفرق والتعاون بشأنها مع أطراف خارجية مع ضمان الالتزام بجميع السياسات الأمنية.
يمكنك تحميل أصول محتوى المبيعات أو الخدمة الأساسية، مثل عروض الأسعار ورسائل البريد الإلكتروني للعملاء والعقود وملفات الحالات وغيرها، وفهرستها وتحريرها والتعاون بشأنها وحوكمتها دون التبديل بين التطبيقات.
يمكنك تنقيح المستندات تلقائيًا استنادًا إلى دور طالب الخدمة لتتمكن من حجب المعلومات وفقًا لمواصفات المستخدم. اكتسب أمان مبسط وتكاليف مخفّضة للتخزين والإدارة.
إنشاء مستندات جديدة أو فتح مستندات موجودة للتعاون بسلاسة في الوقت الفعلي مع مستخدمين آخرين.
تتيح أدوات المطوّرين التي تعتمد على رمز منخفض لمجموعة أوسع من المستخدمين، مثل محللي الأعمال وغير المبرمجين، إمكانية وضع نماذج أولية سريعة وبناء تطبيقات تتضمن خدمات FileNet.
يقوم الذكاء الاصطناعي بتصنيف البيانات الحساسة واستخراجها بدقة للحد من عملية إدخال البيانات المعرضة للأخطاء من أجل الحصول على معارف حول البيانات غير المنظمة وإرسال بيانات عالية الجودة إلى التطبيقات المستقبلة للبيانات.
يمكنك العثور على المحتوى بسهولة باستخدام قوالب البحث عن النص الكامل والخاصية بالإضافة إلى البحث عبر المستودعات.
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