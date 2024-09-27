الصفحة الرئيسية أتمتة الأعمال FileNet Content Manager IBM FileNet Content Manager
حل خدمات محتوى السحابة الأصلية لإدارة المحتوى ومشاركته والتعاون بشأنه لتوفير وقت الموظفين وتحسين تجربة العملاء
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ما المقصود بـ IBM® FileNet® Content Manager؟

IBM FileNet Content Manager هو حل مرن ومكتمل الميزات لإدارة المحتوى والذي يوفر الأساس لبرنامج IBM Cloud Pak® for Business Automation. يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم معارف عميقة من المحتوى غير المنظم الموجود لديك. يمكنك استخدامه لإنشاء تطبيقات مبتكرة للأعمال على أي سحابة وإدارة جميع محتوياتك بفعالية أكبر، من أي مصدر.

 
يمكن أن تتحول عملية ترحيل نظام إدارة محتوى المؤسسة (ECM) إلى السحابة إلى عملية سهلة وبسيطة باستخدام هذه النصائح العشر المجربة التي أثبتت صحتها.
المزايا الفوائد التي تجنيها من استخدام IBM FileNet Content Manager تبسيط عملية تطوير الحلول وتسريعها

يمكن لمديري المحتوى ومستخدمي الأعمال استخدام أدوات الرمز المنخفض وواجهات برمجة تطبيقات GraphQL الحديثة لإنشاء تطبيقات آمنة ترتكز على المحتوى يمكنها معالجة كميات كبيرة من المستندات لتقديم النتائج.

 توفير الوقت وإنشاء رؤية واضحة

يمكنك البحث السريع عن المحتوى على مستوى المؤسسة، بما في ذلك المعلومات التي تم التقاطها من المستندات الورقية. ويمكنك مشاركة المحتوى بأمان مع مستخدمين خارجيين من أي جهاز وداخل التطبيقات الحالية.

 تحسين الإنتاجية

يمكنك تنشيط المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعلم العميق لاستخراج المعارف والبيانات من المحتوى غير المنظم. يمكنك زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد من خلال التخلص من التصنيف اليدوي للمستندات وعملية إدخال البيانات الوصفية يدويًا المعرضة للأخطاء.

 تحسين تجربة عملائك

يمكنك تقليل أوقات التسليم من خلال تبسيط عمليات إدارة المحتوى وتقديم المحتوى الحساس عند الحاجة الماسة إليه. ويمكنك تسريع استفسارات دعم العملاء، والمدفوعات، والموافقات، وغير ذلك الكثير.

صور المنتج

التحرير في Microsoft Word التعاون بسلاسة وفي الوقت الفعلي باستخدام Microsoft office للويب.
مشاركة الملفات خارجيًا المشاركة بأمان مع المستخدمين الخارجيين.
التعليقات التوضيحية والتنقيح إنشاء التعليقات التوضيحية وتطبيق التنقيحات على المحتوى باستخدام طريقة العرض المتقدمة.
ميزات IBM FileNet Content Manager إدارة مستندات المؤسسة وحوكمتها

الاستفادة من قدرات خدمات المحتوى الموحدة التي أثبتت جدارتها في FileNet Content Manager لإدارة المحتوى بشكل أكثر أمانًا واتساقًا وذكاءً من جميع المستودعات ومشاركات الملفات.

 النشر والإدارة على السحابة الأصلية

تم إعادة تصميم FileNet Content Manager بالكامل وإعادة بنائه وتحسينه من أجل النشر على السحابة الأصلية. حيث يساعد العملاء حاليًا على نشر تطبيقات المحتوى بشكل أسرع على أي سحابة.

 المشاركة الآمنة

إرسال المستندات الفردية والمجلدات ومساحات الفرق والتعاون بشأنها مع أطراف خارجية مع ضمان الالتزام بجميع السياسات الأمنية.

 تكامل فريق المبيعات

يمكنك تحميل أصول محتوى المبيعات أو الخدمة الأساسية، مثل عروض الأسعار ورسائل البريد الإلكتروني للعملاء والعقود وملفات الحالات وغيرها، وفهرستها وتحريرها والتعاون بشأنها وحوكمتها دون التبديل بين التطبيقات.

 التحرير على أساس الدور

يمكنك تنقيح المستندات تلقائيًا استنادًا إلى دور طالب الخدمة لتتمكن من حجب المعلومات وفقًا لمواصفات المستخدم. اكتسب أمان مبسط وتكاليف مخفّضة للتخزين والإدارة.

 تكامل MS Office للويب

إنشاء مستندات جديدة أو فتح مستندات موجودة للتعاون بسلاسة في الوقت الفعلي مع مستخدمين آخرين.

 أدوات مطوّرين تعتمد على رمز منخفض وواجهات برمجة تطبيقات GraphQL

تتيح أدوات المطوّرين التي تعتمد على رمز منخفض لمجموعة أوسع من المستخدمين، مثل محللي الأعمال وغير المبرمجين، إمكانية وضع نماذج أولية سريعة وبناء تطبيقات تتضمن خدمات FileNet.

 معارف مستندة إلى الذكاء الاصطناعي

يقوم الذكاء الاصطناعي بتصنيف البيانات الحساسة واستخراجها بدقة للحد من عملية إدخال البيانات المعرضة للأخطاء من أجل الحصول على معارف حول البيانات غير المنظمة وإرسال بيانات عالية الجودة إلى التطبيقات المستقبلة للبيانات.

 البحث بسهولة عن المحتوى

يمكنك العثور على المحتوى بسهولة باستخدام قوالب البحث عن النص الكامل والخاصية بالإضافة إلى البحث عبر المستودعات.
قصص العملاء

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