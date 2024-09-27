الصفحة الرئيسية أتمتة الأعمال Cloud Pak for Business Automation
IBM Cloud Pak for Business Automation

عمليات أسرع وأوقات انتظار أقصر للعملاء—وهذا هو تألق الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

جرّب مجانًا انظر خيارات التسعير
ما هو IBM Cloud Pak® for Business Automation؟

إن IBM Cloud Pak for Business Automation مجموعة معيارية من مكونات البرامج المتكاملة، تم تصميمها لأي بيئة سحابية هجينة، ومصممة لأتمتة العمل وتسريع نمو الأعمال.

من خلال هذا العرض، يمكن للعملاء تحويل سير العمل المجزأ—الذي يحقق 97% من المعالجة المباشرة—للحفاظ على قدرتهم التنافسية، وتعزيز الكفاءة، وتقليل التكاليف التشغيلية.

هل مؤسستك تستخدم AWS؟ استكشف عروضنا في AWS Marketplace.
محتوى متميز

IBM تفوز بجائزة ”TrustRadius“ للأفضل في عام 2023
تم اختيار IBM كشركة رائدة في ™Forrester Wave: برنامج أتمتة العمليات الرقمية للربع الرابع من عام 2023
السبب وراء استخدام IBM Cloud Pak for Business Automation فيما يلي ما توصلت إليه دراسة التأثير الاقتصادي الإجمالي التي أجرتها شركة ™Forrester Consulting بتكليف من IBM في عام 2022 بعد مرور ثلاث سنوات. %395 %395 عائد على الاستثمار (ROI).¹ %80 زيادة في الإنتاجية تصل إلى 80%.¹ 18 مليون دولار أمريكي القيمة الحالية الصافية (NPV) 18 مليون دولار أمريكي.¹
المزايا أتمتة أنواع مختلفة من العمل

قم بتبسيط مهام سير العمل المعقدة، وتسهيل إدارة السجلات، والمزيد.

 تخفيف فجوات المهارات

استخدم البيانات لتحديد الفجوات، ثم قم ببناء أتمتة ذات رمز منخفض أو من دون رمز بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

 النشر في أي مكان

احصل على المرونة اللازمة للنشر باستخدام الحاويات عبر أي بيئة سحابية تديرها أنت أو تديرها IBM كخدمة SaaS.
المزايا أتمتة الأعمال لكل احتياجاتك خدمات المحتوى

قم بتجميع محتوى المؤسسة، وإثرائه، وإدارته، وحوكمته حتى يمكن نشره بكفاءة عبر أي سحابة وداخل أي تطبيق.

 تعرَّف على خدمات المحتوى معالجة الوثائق

قم بأتمتة وتبسيط عملية تحويل المحتوى غير المنظم إلى بيانات قيّمة من المستندات والصور الورقية والرقمية.

 تعرف على معالجة المستندات سير العمل

أدر أعمالك من خلال أتمتة مهام سير العمل في الحالات والعمليات لتقليل المهام التي تستغرق وقتًا طويلًا أو التخلص منها.

 التعرف على سير العمل RPA والعمل الرقمي

قم بأتمتة عمليات الأعمال وتقنية المعلومات على نطاق واسع باستخدام الروبوتات البرمجية التي تعمل بناءً على رؤى الذكاء الاصطناعي لإكمال المهام دون أي تأخير.

 تعرف على RPA عملية التعدين

اتخذ قرارات أسرع وأكثر استنارةً من خلال المعارف القائمة على البيانات؛ وتحديد نقاط الضعف؛ ودفع التحسينات المستمرة للعمليات.

 تعرف على عملية التعدين إدارة القرارات

اتخذ قرارات دقيقة ومخصصة من خلال إنشاء قواعد العمل الخاصة بك وإدارتها بشكل مستقل عن التطبيقات والعمليات.

 تعرف على إدارة القرار

حالة الاستخدام

أتمتة الأعمال الشاملة اكتشف كيف يمكن لمنصة الأتمتة الشاملة هذه—والتي تم إنشاؤها كمجموعة معيارية من مكونات البرامج المتكاملة والمتوافقة مع أي سحابة هجينة—أن تجلب أتمتة الأعمال إلى مؤسستك. يساعدك IBM Cloud Pak for Business Automation على تحليل وتنفيذ مهام سير العمل وتصميم الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات ذات رموز منخفضة أو من دون رموز، وتعيين المهام للروبوتات وتتبع الأداء.
دراسات حالة
تتيح شركة United Foods تحقيق وفورات جديدة في الكفاءة من خلال تبنِّي أتمتة سير العمل
تمكين تنفيذ أكثر من 20 ألف عرض ترويجي تجاري سنويًّا لأكثر من 60 ألف تاجر
تمت معالجة 97% من طلبات الهامش الجديدة على الفور، وتم القضاء على الأخطاء تقريبًا
تحقق FCT المعالجة المباشرة باستخدام حل IBM Cloud Pak for Business Automation
تم تقليص الوقت اللازم لتسوية الحسابات المستحقة من 32 ساعة إلى 30 دقيقة
تكتسب معارف سريعة حول حالة التطعيم، للمساعدة في تقليل انتقال العدوى في المجتمع، مع IBM وABP
الجوائز
TrustRadius awards قراءة التقييمات
كيفية الشراء

 اكتشف كيف يمكنك أتمتة أعمالك باستخدام IBM Cloud Pak for Business Automation. نحن نتبع نهج تسعير معياري وسهل الاستهلاك، لذلك تدفع فقط مقابل ما تحتاجه. يتوفر هذا الحل أيضًا على AWS Marketplace (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com) و RedHat Marketplace (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com).
اتصل ببائع IBM للحصول على مزيد من المعلومات IBM Cloud Pak for Business Automation

استفد من منصة الأتمتة الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بنا لجلب أتمتة الأعمال إلى مؤسستك وحل التحديات التشغيلية بسرعة.

حلول للمؤسسات اتصل ببائع IBM للحصول على مزيد من المعلومات إصدار SaaS من IBM Cloud Pak for Business Automation

يمكنك الوصول إلى قدرات الأتمتة القوية التي يوفرها IBM Cloud Pak for Business Automation في إصدار SaaS الخاص بنا، وهو ما يقلل الحاجة إلى البنية الأساسية وصيانة البرامج.

حلول للمؤسسات اتصل ببائع IBM للحصول على مزيد من المعلومات IBM Business Automation Starter Kit

حدد فرص RPA عالية القيمة من معارف عملية التعدين.

حلول للمؤسسات تبدأ من 17000 دولار أمريكي شهريًّا خدمات المحتوى + معالجة المستندات

قم بتنشيط المحتوى وفتح البيانات من داخل المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي العميق لتعزيز تجربة العملاء القيّمة وإنتاجية الموظفين.

حلول للمؤسسات تبدأ من 28000 دولار أمريكي شهريًّا خدمات إدارة سير العمل واتخاذ القرار

ادمج إدارة العمليات التجارية وإدارة الحالات مع خدمات اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي لزيادة المعالجة المباشرة.

حلول للمؤسسات التسعير المخصص حلول مخصصة

نحن نعمل معك لتحديد حلول الأتمتة التي تحتاجها بناءً على متطلباتك واستخداماتك.

حلول للمؤسسات

خيارات التمويل

هل تبحث عن تسريع الموافقات على المشاريع؟ يمكن لشركة IBM العمل معك لتقليل النفقات النقدية المقدمة ومواءمة المدفوعات مع الفوائد المتوقعة للمشروع. ما عليك سوى التحدث معنا حول وضع خطة دفع مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات ميزانيتك الخاصة.
الخدمات نحن نقدم البرمجيات، والخدمات، والاستشارات لأي بيئة سحابية تقريبًا. اختر ما يناسبك. تقدم إلى الأمام دون مساعدة من أحد

اكتسب مسار أكثر أمانًا إلى السحابة من خلال شراء ما تحتاجه فقط من هذا الحل البرمجي أو غيره من حلول حاويات IBM Cloud Pak.

 البدء تقدم إلى الأمام مع تلقِّي بعض المساعدة

اعمل بجانب خبرائنا لتقييم محفظتك، وتنفيذ التغيير السريع والمرن، وتحديد المسار لمستقبل الأتمتة الخاص بك.

 تعرَّف على مختبرات الخبراء تقدَّم إلى الأمام من خلال السماح لنا بالقيام بذلك نيابةً عنك

ركِّز على الابتكار مع الحفاظ على الموارد الحالية من خلال السماح لخبراء IBM Services بإدارة احتياجات الأتمتة المستمرة لديك.

 تفضَّل بزيارة IBM Services
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ بالإصدار التجريبي المجاني لـ IBM Cloud Pak for Business Automation.

 ابدأ تجربتك المجانية
الحواشي

¹ ”التأثير الاقتصادي الإجمالي™ لـ IBM Cloud Pak For Business Automation.” Forrester، يوليو 2022