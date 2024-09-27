عمليات أسرع وأوقات انتظار أقصر للعملاء—وهذا هو تألق الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
إن IBM Cloud Pak for Business Automation مجموعة معيارية من مكونات البرامج المتكاملة، تم تصميمها لأي بيئة سحابية هجينة، ومصممة لأتمتة العمل وتسريع نمو الأعمال.
من خلال هذا العرض، يمكن للعملاء تحويل سير العمل المجزأ—الذي يحقق 97% من المعالجة المباشرة—للحفاظ على قدرتهم التنافسية، وتعزيز الكفاءة، وتقليل التكاليف التشغيلية.
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قم بتبسيط مهام سير العمل المعقدة، وتسهيل إدارة السجلات، والمزيد.
استخدم البيانات لتحديد الفجوات، ثم قم ببناء أتمتة ذات رمز منخفض أو من دون رمز بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
احصل على المرونة اللازمة للنشر باستخدام الحاويات عبر أي بيئة سحابية تديرها أنت أو تديرها IBM كخدمة SaaS.
قم بتجميع محتوى المؤسسة، وإثرائه، وإدارته، وحوكمته حتى يمكن نشره بكفاءة عبر أي سحابة وداخل أي تطبيق.
قم بأتمتة وتبسيط عملية تحويل المحتوى غير المنظم إلى بيانات قيّمة من المستندات والصور الورقية والرقمية.
أدر أعمالك من خلال أتمتة مهام سير العمل في الحالات والعمليات لتقليل المهام التي تستغرق وقتًا طويلًا أو التخلص منها.
قم بأتمتة عمليات الأعمال وتقنية المعلومات على نطاق واسع باستخدام الروبوتات البرمجية التي تعمل بناءً على رؤى الذكاء الاصطناعي لإكمال المهام دون أي تأخير.
اتخذ قرارات أسرع وأكثر استنارةً من خلال المعارف القائمة على البيانات؛ وتحديد نقاط الضعف؛ ودفع التحسينات المستمرة للعمليات.
اتخذ قرارات دقيقة ومخصصة من خلال إنشاء قواعد العمل الخاصة بك وإدارتها بشكل مستقل عن التطبيقات والعمليات.
اكتشف كيف يمكنك أتمتة أعمالك باستخدام IBM Cloud Pak for Business Automation. نحن نتبع نهج تسعير معياري وسهل الاستهلاك، لذلك تدفع فقط مقابل ما تحتاجه. يتوفر هذا الحل أيضًا على AWS Marketplace (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com) و RedHat Marketplace (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com).
استفد من منصة الأتمتة الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بنا لجلب أتمتة الأعمال إلى مؤسستك وحل التحديات التشغيلية بسرعة.
يمكنك الوصول إلى قدرات الأتمتة القوية التي يوفرها IBM Cloud Pak for Business Automation في إصدار SaaS الخاص بنا، وهو ما يقلل الحاجة إلى البنية الأساسية وصيانة البرامج.
حدد فرص RPA عالية القيمة من معارف عملية التعدين.
قم بتنشيط المحتوى وفتح البيانات من داخل المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي العميق لتعزيز تجربة العملاء القيّمة وإنتاجية الموظفين.
ادمج إدارة العمليات التجارية وإدارة الحالات مع خدمات اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي لزيادة المعالجة المباشرة.
نحن نعمل معك لتحديد حلول الأتمتة التي تحتاجها بناءً على متطلباتك واستخداماتك.
اكتسب مسار أكثر أمانًا إلى السحابة من خلال شراء ما تحتاجه فقط من هذا الحل البرمجي أو غيره من حلول حاويات IBM Cloud Pak.
اعمل بجانب خبرائنا لتقييم محفظتك، وتنفيذ التغيير السريع والمرن، وتحديد المسار لمستقبل الأتمتة الخاص بك.
ركِّز على الابتكار مع الحفاظ على الموارد الحالية من خلال السماح لخبراء IBM Services بإدارة احتياجات الأتمتة المستمرة لديك.