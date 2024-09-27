إن IBM Cloud Pak for Business Automation مجموعة معيارية من مكونات البرامج المتكاملة، تم تصميمها لأي بيئة سحابية هجينة، ومصممة لأتمتة العمل وتسريع نمو الأعمال.

من خلال هذا العرض، يمكن للعملاء تحويل سير العمل المجزأ—الذي يحقق 97% من المعالجة المباشرة—للحفاظ على قدرتهم التنافسية، وتعزيز الكفاءة، وتقليل التكاليف التشغيلية.