أصبحت الأتمتة أكثر انتشارًا في العالم الحديث، ولها تطبيقات لا حصر لها، بما في ذلك: تطبيقات المؤسسات — مثل أتمتة العمليات التجارية (BPA)، والذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps)، وأتمتة المؤسسات — وتطبيقات الأتمتة الصناعية، مثل الروبوتات المستخدمة في تصنيع السيارات، وتطبيقات موجّهة للمستهلكين، مثل أتمتة المنازل.



تُستخدَم برمجيات وتقنيات الأتمتة في مجموعة واسعة من الصناعات، من قطاع الخدمات المالية إلى الرعاية الصحية، ومن مرافق الخدمات إلى قطاع الدفاع، وفي كثير من القطاعات الأخرى الواقعة بينهما تقريبًا. يمكن توظيف الأتمتة في مختلف جوانب وظائف الأعمال، وتستطيع المؤسسات التي تستخدمها بفعالية أن تحقّق ميزة تنافسية كبيرة.

تستخدم المؤسسات الأتمتة لزيادة الإنتاجية وتعزيز الربحية، وتحسين خدمة العملاء ومستوى رضاهم، وتقليل التكاليف والأخطاء التشغيلية، والتقيّد بمعايير الامتثال، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وغير ذلك. تُعد الأتمتة عنصرًا أساسيًا في التحول الرقمي، ولا غنى عنها في مساعدة الشركات على التوسّع.