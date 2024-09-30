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إنشاء وإدارة وتأمين وإضفاء الطابع الاجتماعي على واجهات برمجة التطبيقات باستخدام IBM API Connect
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رسم توضيحي يوضح سير عمل API Connect
سرعة إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وتأمينها وإدارتها

يُعدّ IBM API Connect أحد حلول إدارة واجهات برمجة التطبيقات طوال دورة حياتها الكاملة، ويستخدم تجربة سهلة وبديهية لإنشاء واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها وتأمينها وإضفاء الطابع الاجتماعي عليها وتحقيق الدخل منها بشكل متسق، مما يعزز التحول الرقمي في موقع العمل محليًا وعبر الخدمات السحابية.

يعني هذا أنه يمكنك أنت وعملاؤك تشغيل التطبيقات الرقمية ودفع وتحفيز الابتكار في الوقت الفعلي. يتوفر IBM API Connect أيضًا كخدمة على منصة لإدارة واجهة برمجة التطبيقات القابلة للتوسع بشكل كبير والمُدارة بالكامل على Amazon Web Services (AWS).

تمّ تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Forrester Wave للربع الثالث من عام 2024 لبرنامج API Management.
6X معدلات تحويل أسرع. اقرأ دراسة الحالة 8x طرح أسرع لمشاريع التكامل. اقرأ دراسة الحالة %50 انخفاض تكاليف واجهة برمجة التطبيقات. اقرأ دراسة الحالة
دراسات حالة
تحديث منخفض المخاطر للتطبيقات المصرفية

تحمي شركة Atruvia AG بيانات الملايين من عملاء خدماتها المصرفية ضد الاختراقات الضارة وذلك بفضل مساعدة IBM.
تعزيز المرونة المصرفية

نجحت شركة ANZ في إحداث تحول في بيئة الكمبيوتر المركزي لديها باستخدام نظام IBM Z عالي المرونة والقابل للنسخ المتكرر.

المزايا

تطوير واجهة برمجة التطبيقات يمكنك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وتحسينها وتوسيع نطاقها بسرعة وسهولة. حيث تستطيع تطوير واجهات GraphQL API بشكل توضيحي باستخدام رموز تعليمات برمجية أقل. تعرّف على المزيد حول تطوير واجهات برمجة التطبيقات
API gateway استخدم IBM DataPower® Gateway لتأمين حركة بيانات واجهة برمجة التطبيقات وتفاعلاتها والتحكم فيها وتسجيلها، ولدعم الحاويات مع استمرار الحفاظ على أداء النظام. تعلّم المزيد عن API Gateway
مدير واجهة برمجة التطبيقات إدارة واجهات برمجة التطبيقات للاستخدام الداخلي، أو لإدارة الخدمات خارجيًا والاستثمار فيها مثل واجهات REST API أو SOAP API من خلال واجهة مستخدم مدير واجهات برمجة التطبيقات البديهية. تعرّف على المزيد حول API Manager
اختبار واجهة برمجة التطبيقات API يمكنك اختبار واجهات برمجة التطبيقات باستخدام قدرات الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية المطورين وتقديم واجهات برمجة تطبيقات عالية الجودة. تعرّف على المزيد حول اختبار واجهة برمجة التطبيقات
بوابة المطور شارك واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك مع مطوري التطبيقات من خلال بوابة تحمل العلامة التجارية للشركة. اكتشف واجهات برمجة التطبيقات (APIs) واشترك فيها بالإضافة إلى تسجيل التطبيقات المرتبطة بها ونشرها. تعرّف على المزيد حول بوابة المطور
أدوات المطورين احصل على الأدوات التي تحتاجها لتصميم واجهات برمجة التطبيقات وتطويرها واختبارها؛ ثم نشرها على IBM API Connect. تعرّف على المزيد حول أدوات المطور
قصص العملاء
 تبسيط سلسلة القيمة المعقدة

إنتاج تجربة واجهة برمجة التطبيقات (API) من خلال الإعداد السلس

الامتثال الرقمي سريع المسار للصناعات المالية

تسريع صناعة السيارات لتواكب المستقبل

نظام مصرفي يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات للتكامل مع المؤسسات والأنظمة البنائية الأخرى

تحقق شركة IBM مكاسب إنتاجية كبيرة من خلال تنفيذ حل إدارة API Management مركزي

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