يُعدّ IBM API Connect أحد حلول إدارة واجهات برمجة التطبيقات طوال دورة حياتها الكاملة، ويستخدم تجربة سهلة وبديهية لإنشاء واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها وتأمينها وإضفاء الطابع الاجتماعي عليها وتحقيق الدخل منها بشكل متسق، مما يعزز التحول الرقمي في موقع العمل محليًا وعبر الخدمات السحابية.
يعني هذا أنه يمكنك أنت وعملاؤك تشغيل التطبيقات الرقمية ودفع وتحفيز الابتكار في الوقت الفعلي. يتوفر IBM API Connect أيضًا كخدمة على منصة لإدارة واجهة برمجة التطبيقات القابلة للتوسع بشكل كبير والمُدارة بالكامل على Amazon Web Services (AWS).
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