يتضمن IBM API Connect حلولًا لإدارة واجهة برمجة التطبيقات التي تتيح لك تجميع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لأسواق استهلاكية محددة؛ كما توفر الحوكمة ومراقبة الإصدار والترويج له عبر بيئات مختلفة مع الاشتراكات، وتحقيق الدخل، وإدارة المجتمع.
اكتسب تحكمًا شاملًا في إصدار واجهة برمجة التطبيقات (API) بدءًا من مرحلة التدريج وحتى الإهلاك، وهو ما يلبي احتياجات الحوكمة المؤسسية.
اجمع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) في منتجات مصممة خصوصًا لأسواق مستهلكين محددين لواجهة برمجة التطبيقات مع سهولة إدارة وصول المستخدمين إليها.
انشر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وعزِّزها عبر البيئات للوصول إلى المطورين مع التنسيق مع ممارسات DevOps.
استفد من قدرات الاشتراك وإدارة المجتمع لتنمية قنوات الوصول إلى السوق بفعالية.
يُمكنك تصفية بيانات أحداث واجهة برمجة التطبيقات، وفرزها، وتجميعها في مخططات، وجداول، وخرائط لإدارة مستويات الخدمة وتحليل الاتجاهات.
احصل على تدفق القيمة المناسب لمؤسستك وادعم نموذج أعمال واجهة برمجة التطبيقات من خلال مجموعة من الأساليب لتحقيق الأرباح.
صُمِّم برنامج IBM API Connect لمساعدتك في إدارة واجهات برمجة تطبيقاتك من خلال كل حالة من دورة حياتها—بدءًا من تجميع واجهات برمجة التطبيقات إلى المنتجات، وتجميع النسخ إلى البيئات، ونشرها والتحكم في وصول مطوري التطبيقات إليها، وتقديم نسخ جديدة وإهمال القديمة، والتوقف النهائي والأرشفة.
يُتيح لك IBM API Connect تحديد خطط تسعير مرنة لفوترة عملائك تلقائيًّا والبدء في تحقيق الأرباح من عروض واجهة برمجة تطبيقاتك.
للحصول على رؤى بخصوص أعمال واجهة برمجة تطبيقاتك وفهم استهلاكك لواجهة برمجة تطبيقاتك، يجب أن تكون قادرًا على تحليل نظامك البنائي لواجهات برمجة تطبيقاتك.
من خلال لوحات المعلومات المبتكرة، يُمكنك تصفية بيانات واجهة برمجة التطبيقات وفرزها وتجميعها لتحليل الاتجاهات بسهولة والحصول على رؤى مثل تحديد واجهات برمجة التطبيقات الأنسب لتحقيق الأرباح.
إن العديد من الشركات تفضِّل إجراء تحليلات البيانات باستخدام حل بحيرة بيانات وتسجيل بيانات المؤسسة، وتجميعها عبر مصادر متباينة.