الصفحة الرئيسية البرامج الوسيطة API Connect إدارة واجهات برمجة تطبيقاتك
حقق استراتيجية واجهة برمجة تطبيقاتك (API) من خلال الإدارة الكاملة للنظام البنائي لواجهة برمجة التطبيقات
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رسم توضيحي ليد تسحب مفتاحًا لتمثيل إدارة واجهة برمجة التطبيقات
حقق أقصى استفادة من واجهات برمجة تطبيقاتك

يتضمن IBM API Connect حلولًا لإدارة واجهة برمجة التطبيقات التي تتيح لك تجميع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لأسواق استهلاكية محددة؛ كما توفر الحوكمة ومراقبة الإصدار والترويج له عبر بيئات مختلفة مع الاشتراكات، وتحقيق الدخل، وإدارة المجتمع.
المزايا زيادة الرقابة على دورة الحياة

اكتسب تحكمًا شاملًا في إصدار واجهة برمجة التطبيقات (API) بدءًا من مرحلة التدريج وحتى الإهلاك، وهو ما يلبي احتياجات الحوكمة المؤسسية.

 استهداف أسواق جديدة

اجمع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) في منتجات مصممة خصوصًا لأسواق مستهلكين محددين لواجهة برمجة التطبيقات مع سهولة إدارة وصول المستخدمين إليها.

 توسيع نطاق الوصول

انشر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وعزِّزها عبر البيئات للوصول إلى المطورين مع التنسيق مع ممارسات DevOps.

 إدارة المجتمعات المتنامية

استفد من قدرات الاشتراك وإدارة المجتمع لتنمية قنوات الوصول إلى السوق بفعالية.

 التصرف بناءً على الرؤى

يُمكنك تصفية بيانات أحداث واجهة برمجة التطبيقات، وفرزها، وتجميعها في مخططات، وجداول، وخرائط لإدارة مستويات الخدمة وتحليل الاتجاهات.

 تمكين تحقيق الأرباح

احصل على تدفق القيمة المناسب لمؤسستك وادعم نموذج أعمال واجهة برمجة التطبيقات من خلال مجموعة من الأساليب لتحقيق الأرباح.
تتبع واجهات برمجة التطبيقات من التخطيط حتى التخلص منها

صُمِّم برنامج IBM API Connect لمساعدتك في إدارة واجهات برمجة تطبيقاتك من خلال كل حالة من دورة حياتها—بدءًا من تجميع واجهات برمجة التطبيقات إلى المنتجات، وتجميع النسخ إلى البيئات، ونشرها والتحكم في وصول مطوري التطبيقات إليها، وتقديم نسخ جديدة وإهمال القديمة، والتوقف النهائي والأرشفة.

 تعرّف على كيفية مساعدة إدارة واجهة برمجة التطبيقات طوال دورة حياة المنتج
المرحلية يتيح لك IBM API Connect إمكانية وضع مسودة منتج في كتالوج لإنشاء نسخة محددة من هذا المنتج، بحيث يمكن منح الموافقات المناسبة داخليًّا داخل المؤسسة قبل نشره. وفي الحالة المرحلية، لا يكون المنتج ظاهرًا للمطورين بعد. تعرّف على كيفية إعداد مسودة منتج في IBM API Connect
النشر تشير بوابة مطور واجهة برمجة تطبيقات IBM إلى وقت نشر المنتج وإتاحته للاستخدام من قِبَل مطوري التطبيقات. ويُمكن نشر المنتج لمجتمعات مختارة من مؤسسات مطوري التطبيقات، كما يُمكن استخدام الخطط داخل المنتج لتخصيص الوصول والرؤية بدرجة أكبر. تعرّف على المزيد عن نشر منتج في IBM API Connect
الاستبعاد والاستبدال يُمكنك استبعاد منتج منشور في مدير واجهة برمجة التطبيقات أو استبداله باستخدام صفحة إدارة المنتجات داخل الكتالوج. وعند استبعاد أحد المنتجات، يُمكن لمطوري التطبيقات المشتركين بالفعل في المنتج الاستمرار في استخدامه، ولكن لا يُمكن للمطورين الجُدد الاشتراك في المنتج. تعرّف على كيفية استبعاد منتج في IBM API Connect
التخلص من المنتح يُمكنك التخلص من منتج منشور أو مستبعد من خلال استخدام صفحة إدارة المنتجات داخل كتالوج في مدير واجهة برمجة التطبيقات. وعند التخلص من منتج، تتوقف جميع واجهات برمجة التطبيقات المرتبطة به عن العمل، وتُحذف أي اشتراكات. تعرّف على المزيد عن سحب منتج في IBM API Connect
الاشتراكات والفوترة المؤتمتة

يُتيح لك IBM API Connect تحديد خطط تسعير مرنة لفوترة عملائك تلقائيًّا والبدء في تحقيق الأرباح من عروض واجهة برمجة تطبيقاتك.

 تعرّف على كيفية مساعدة IBM API Connect في تحقيق الأرباح من واجهات برمجة تطبيقاتك
فهم كيفية استخدام واجهات برمجة تطبيقاتك
راقب حركة البيانات على استدعاءات واجهة برمجة تطبيقاتك (API) للحصول على رؤى عن كيفية استهلاكها؛ حتى تتمكن من الحصول على فهم أوضح لمن وما الذي يقود عملك. استكشف تحليلات واجهة برمجة التطبيقات
استخدام واجهة برمجة تطبيقات البحث

للحصول على رؤى بخصوص أعمال واجهة برمجة تطبيقاتك وفهم استهلاكك لواجهة برمجة تطبيقاتك، يجب أن تكون قادرًا على تحليل نظامك البنائي لواجهات برمجة تطبيقاتك.

 تعرّف على كيفية الوصول إلى التحليلات في IBM API Connect فرز البيانات وتصفيتها

من خلال لوحات المعلومات المبتكرة، يُمكنك تصفية بيانات واجهة برمجة التطبيقات وفرزها وتجميعها لتحليل الاتجاهات بسهولة والحصول على رؤى مثل تحديد واجهات برمجة التطبيقات الأنسب لتحقيق الأرباح.

 تعرّف على كيفية إجراء عمليات بحث متقدمة في IBM API Connect التكامل مع تحليلات المؤسسة

إن العديد من الشركات تفضِّل إجراء تحليلات البيانات باستخدام حل بحيرة بيانات وتسجيل بيانات المؤسسة، وتجميعها عبر مصادر متباينة.

 تعرّف على كيفية إلغاء تحميل البيانات إلى أنظمة الجهات الخارجية
بدء استخدام IBM API Connect

تحكَّم في نظامك البنائي لواجهة برمجة التطبيقات (API) مع دفع استراتيجية واجهة برمجة تطبيقاتك إلى الأمام.

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