المرحلية يتيح لك IBM API Connect إمكانية وضع مسودة منتج في كتالوج لإنشاء نسخة محددة من هذا المنتج، بحيث يمكن منح الموافقات المناسبة داخليًّا داخل المؤسسة قبل نشره. وفي الحالة المرحلية، لا يكون المنتج ظاهرًا للمطورين بعد. تعرّف على كيفية إعداد مسودة منتج في IBM API Connect

النشر تشير بوابة مطور واجهة برمجة تطبيقات IBM إلى وقت نشر المنتج وإتاحته للاستخدام من قِبَل مطوري التطبيقات. ويُمكن نشر المنتج لمجتمعات مختارة من مؤسسات مطوري التطبيقات، كما يُمكن استخدام الخطط داخل المنتج لتخصيص الوصول والرؤية بدرجة أكبر. تعرّف على المزيد عن نشر منتج في IBM API Connect

الاستبعاد والاستبدال يُمكنك استبعاد منتج منشور في مدير واجهة برمجة التطبيقات أو استبداله باستخدام صفحة إدارة المنتجات داخل الكتالوج. وعند استبعاد أحد المنتجات، يُمكن لمطوري التطبيقات المشتركين بالفعل في المنتج الاستمرار في استخدامه، ولكن لا يُمكن للمطورين الجُدد الاشتراك في المنتج. تعرّف على كيفية استبعاد منتج في IBM API Connect