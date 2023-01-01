اكتشف كيف يمكن لحلول إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) من IBM أن تحقق لك أقصى استفادة من القيمة وتزيد من ميزتك التنافسية.
تعرّف على متطلبات النظام لتثبيت وظائف التقنيات السحابية لـ IBM API Connect وصيانتها.
يُمكنك الوصول إلى مجموعة كاملة من الخطوات مع نموذج من التعليمات البرمجية لإكمال مهام محددة في IBM API Connect.
الحصول على نظرة تقنية عامة عن IBM API Connect، ومراحل دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات ومكونات المنتج الرئيسية.
تعرّف على كيفية مساعدة IBM API Connect في إدارة واجهات برمجة تطبيقاتك (APIs) خلال دورة حياتها بالكامل.
تعرّف على كيفية إدارة واجهات برمجة تطبيقاتك باستخدام واجهة مستخدم مدير واجهة برمجة التطبيقات في IBM API Connect.
تعرّف على كيفية مشاركة واجهات برمجة تطبيقاتك مع مطوري التطبيقات في بوابة المطورين.
اطّلع على كيفية استيراد واجهة برمجة التطبيقات وإنشاء تعريف واختبار استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات في IBM API Connect.
تعرّف على كيفية الاستفادة من الإدارة الشاملة لواجهة برمجة التطبيقات (API) لدورة حياة واجهة برمجة التطبيقات (API) بأكملها مع IBM API Connect.
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يوفر IBM API Connect مع التقنيات السحابية لـ Amazon Web Services (AWS) حزمة متكاملة قوية.
قد تتكامل بنية IBM API Connect Enterprise as a Service مع AWS. تعرّف على الطريقة.
صنفت Gartner شركة IBM أنها شركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2023 لإدارة واجهة برمجة التطبيقات لدورة الحياة الكاملة للمرة الثامنة على التوالي.
حصلت شركة IBM على لقب الشركة الرائدة في تقرير 2023 Gartner Critical Capabilities لإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) لدورة الحياة الكاملة.