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البدء نظرة عامة من صفحة واحدة عن API Connect

اكتشف كيف يمكن لحلول إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) من IBM أن تحقق لك أقصى استفادة من القيمة وتزيد من ميزتك التنافسية.

 متطلبات النظام

تعرّف على متطلبات النظام لتثبيت وظائف التقنيات السحابية لـ IBM API Connect وصيانتها.

 الدروس التعليمية

يُمكنك الوصول إلى مجموعة كاملة من الخطوات مع نموذج من التعليمات البرمجية لإكمال مهام محددة في IBM API Connect.
استخدام IBM API Connect فهم IBM API Connect

الحصول على نظرة تقنية عامة عن IBM API Connect، ومراحل دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات ومكونات المنتج الرئيسية.

 شاهد أداء IBM API Connect

تعرّف على كيفية مساعدة IBM API Connect في إدارة واجهات برمجة تطبيقاتك (APIs) خلال دورة حياتها بالكامل.

 إدارة واجهات برمجة تطبيقاتك

تعرّف على كيفية إدارة واجهات برمجة تطبيقاتك باستخدام واجهة مستخدم مدير واجهة برمجة التطبيقات في IBM API Connect.

 إضفاء الطابع الاجتماعي على واجهات برمجة تطبيقاتك

تعرّف على كيفية مشاركة واجهات برمجة تطبيقاتك مع مطوري التطبيقات في بوابة المطورين.
موارد المطورين نموذج واجهة برمجة التطبيقات (API) والتعليمات

اطّلع على كيفية استيراد واجهة برمجة التطبيقات وإنشاء تعريف واختبار استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات في IBM API Connect.

 موقع IBM Developer

تعرّف على كيفية الاستفادة من الإدارة الشاملة لواجهة برمجة التطبيقات (API) لدورة حياة واجهة برمجة التطبيقات (API) بأكملها مع IBM API Connect.

 مجتمع API Connect

اقرأ منشورات المدونة من خبراء IBM وانضم إلى المناقشات. أو سجّل في ورش العمل الفنية التي تعرض المنتجات وحالات الاستخدام.

 تحسين التحول: IBM API Connect في AWS

يوفر IBM API Connect مع التقنيات السحابية لـ Amazon Web Services (AWS) حزمة متكاملة قوية.

 بنية حلول AWS

قد تتكامل بنية IBM API Connect Enterprise as a Service مع AWS. تعرّف على الطريقة.
تقارير المحللين تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2023

صنفت Gartner شركة IBM أنها شركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2023 لإدارة واجهة برمجة التطبيقات لدورة الحياة الكاملة للمرة الثامنة على التوالي.

 تقرير 2023 Gartner Critical Capabilities

حصلت شركة IBM على لقب الشركة الرائدة في تقرير 2023 Gartner Critical Capabilities لإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) لدورة الحياة الكاملة.
بدء استخدام IBM API Connect

تحكَّم في نظامك البنائي لواجهة برمجة التطبيقات (API) مع دفع استراتيجية واجهة برمجة تطبيقاتك إلى الأمام. 

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