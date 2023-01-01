نموذج واجهة برمجة التطبيقات (API) والتعليمات اطّلع على كيفية استيراد واجهة برمجة التطبيقات وإنشاء تعريف واختبار استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات في IBM API Connect.

موقع IBM Developer تعرّف على كيفية الاستفادة من الإدارة الشاملة لواجهة برمجة التطبيقات (API) لدورة حياة واجهة برمجة التطبيقات (API) بأكملها مع IBM API Connect.

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تحسين التحول: IBM API Connect في AWS يوفر IBM API Connect مع التقنيات السحابية لـ Amazon Web Services (AWS) حزمة متكاملة قوية.