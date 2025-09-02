تساعد إدارة نقاط نهاية الأحداث على تسريع تنفيذ التطبيقات القائمة على الأحداث والتطبيقات الظرفية من خلال جعل الأحداث المسؤولة عنها متاحة بسهولة للجميع. إدارة نقاط نهاية الأحداث تعمل مع أي تنفيذ لـ Kafka أو أي وسيط أحداث يدعم بروتوكول Kafka.

توفِّر إدارة نقاط نهاية الأحداث تجربة موحَّدة يمكن من خلالها التعامل مع تدفقات الأحداث على النحو التالي:

• وصفها بطريقة موحَّدة باستخدام مواصفة AsyncAPI.

• مشاركتها مع الآخرين من خلال كتالوج قابل للبحث وخدمة ذاتية، مع التحكم في الوصول وفق السياسات المطبقة وتنفيذ بوابة الوصول.

• تبسيطها عبر لوحة تحكُّم موحَّدة لإدارة الحوكمة لجميع مجموعات Kafka الخاصة بك، أو المجموعات التي تلتزم ببروتوكول Kafka.