IBM Event Automation هو حل قابل للتكوين بشكل كامل وقائم على الأحداث مصمم للاستفادة من أحداث الأعمال من خلال تمكين المستخدمين من كشف المواقف والتصرف في الوقت الفعلي وأتمتة القرارات وزيادة الإيرادات المحتملة. يمكنك تسريع وقت الوصول إلى السوق وتعزيز الفعالية التنافسية من خلال القدرات التي تطلق العنان لقيمة الأحداث وتتكامل بسلاسة مع أنظمتك الحالية.
يمكنك الاستفادة من الأنظمة البنائية بأكملها المبنية على تقنيات مفتوحة المصدر مثل Apache Kafka لتوفير أحداث الأعمال في المواقع التي تكون مطلوبة فيها.
ويمكنك الاستفادة من قوة وإمكانات Apache Flink لتحديد سيناريوهات الأعمال المهمة في لوحة تأليف سهلة الاستخدام للتصرف بشأن الفرص في الوقت الفعلي.
يمكنك تعميم إمكانات الأحداث من خلال الوصول الآمن القائم على الخدمة الذاتية لفرق العمل على مستوى عملك مع الاحتفاظ بعناصر التحكم والحوكمة.
الاستفادة من AsyncAPI لتعظيم البنية القائمة على الأحداث
التوليفة الرابحة للحصول على المعارف في الوقت الفعلي
يمكنك تحديد أهم فرص العملاء أو المشكلات أو التهديدات المحتملة داخل عملك واكتشفها بمجرد ظهورها. ويمكنك تمكين إجراءات أكثر ذكاءً وتشغيل عمليات الأتمتة عندما يكون الأمر بالغ الأهمية، كل ذلك مع التكيف بسرعة مع ديناميكيات السوق المتغيرة.
من خلال لوحة التأليف البديهية، يمكن للمستخدمين تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحويل الأحداث إلى معارف قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى مهارات تقنية عميقة. اكتشف أنماط العمل الحساسة لتوقع المواقف قبل حدوثها وتعزيز استباقية فرقك.
يمكنك بناء التطبيقات المناسبة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملك من خلال قدرات قابلية التوسع اللازمة لاستيعاب زيادة أحمال التشغيل بسلاسة.
عزز بنيتك التحتية الحالية واستثماراتك الحالية في تقنية المعلومات من خلال القدرة على الوصول إلى الأحداث من مصادر متعددة والتكيف مع مجموعة التقنيات الحالية المتوفرة لديك - كل ذلك دون الحاجة إلى الاحتكار لمنتج معين.
يمكنك توثيق مصادر الأحداث لديك ووصفها وفقًا لمواصفات المصدر المفتوح AsyncAPI لتسهيل اكتشاف أحداث أعمالك بواسطة الفرق المختلفة من خلال الوصول المعتمد على الخدمة الذاتية.
يمكنك استخدام إدارة السياسة لتمكين الوصول بالخدمة الذاتية مع القدرة على تحديد عناصر التحكم لإدارة عمليات الموافقة، وإجراء التنقيح على مستوى الحقل، والفلترة بناءً على المخططات. [التنفيذ من خلال بوابة الأحداث]
احصل على عرض في الوقت الفعلي لبيانات المعاملات المتدفقة عبر أعمالك. يمكنك دمج التحليلات التاريخية مع أنماط الإنفاق المباشرة لتطوير ملفات تعريفية أكثر تفصيلاً واكتشاف التهديدات المحتملة وفرص العملاء الجدد بسرعة.
يمكنك مراقبة التغييرات في مستويات المخزون على مستوى قنوات الأعمال في الوقت الفعلي لتحريك الكمية المثلى من الشحنات تلقائيًا بناءً على المنتجات الأعلى ربحًا أو الأكثر مبيعًا التي ينخفض مخزونها.
تقييم أنماط الاستخدام والأنشطة في الوقت الفعلي في سياق الاتجاهات التاريخية للكشف بسرعة عن الحالات الشاذة الجديدة وإصدار تنبيهات بشأن الاتجاهات المشبوهة بمجرد ظهورها.
يمكنك تعميق فهمك لسلوك عملائك، والجمع بين النشاط داخل المتجر والنشاط عبر الإنترنت لإنشاء عروض مستنيرة في الوقت الفعلي مصممة لزيادة الإنفاق أو منع تناقص العملاء.
يمكنك الحصول على المعارف من بيانات المعدات وبيانات المنتجات في الوقت الفعلي لكشف عوامل الخطر ومشكلات الجودة في الوقت الفعلي، مما يتيح لك توقع الأعطال أو التوقف المحتمل وإصلاح ذلك.
يمكنك الكشف في الوقت الفعلي عن التقلبات في أسعار المواد الرئيسية التي تؤثر في صافي أرباح شركتك. ويمكنك المحافظة على انخفاض التكاليف من خلال إعادة التفاوض سريعاً على أفضل سعر متاح وزيادة إيراداتك المحتملة إلى أقصى حد.
تعلّم كيف يمكن لمواصفات AsyncAPI وصف وتوثيق موضوعات Kafka.
تعرف على المزيد حول كيفية مساعدة IBM Event Automation لأعمالك على الاستفادة من الأحداث بشكل عملي.
تعرّف على مفاهيم وقيمة الحلول القائمة على الأحداث.
تعرّف على التحديات التي تحول دون أن تصبح معتمدًا على الأحداث و3 قدرات رئيسية تحتاجها كل شركة للتغلب على تلك التحديات.
يمكنك تأمين وإدارة واجهات برمجة التطبيقات طوال دورة حياتها بالكامل عبر بيئات سحابية ومحلية متعددة.
يمكنك دمج البيانات وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات والعمل على الأحداث باستخدام iPaaS قوية، وربط التطبيقات والبيانات بغض النظر عن مكان تواجدها.
أضِف IBM Event Automation كجزء من IBM Cloud Pak for Integration لزيادة استثماراتك وتوسيع نطاقها بثقة.