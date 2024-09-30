تقليل رد الفعل والاستجابة بشكل أكثر استباقية باستخدام الأتمتة الذكية يمكنك تحديد أهم فرص العملاء أو المشكلات أو التهديدات المحتملة داخل عملك واكتشفها بمجرد ظهورها. ويمكنك تمكين إجراءات أكثر ذكاءً وتشغيل عمليات الأتمتة عندما يكون الأمر بالغ الأهمية، كل ذلك مع التكيف بسرعة مع ديناميكيات السوق المتغيرة.

إتاحة Apache Flink للاستهلاك بواسطة جميع الفرق وفتح آفاق جديدة للمعارف من خلال معالجة الأحداث المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال لوحة التأليف البديهية، يمكن للمستخدمين تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحويل الأحداث إلى معارف قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى مهارات تقنية عميقة. اكتشف أنماط العمل الحساسة لتوقع المواقف قبل حدوثها وتعزيز استباقية فرقك.

تعزيز تطوير تطبيقك من خلال فتح آفاق الإمكانات القائمة على الأحداث يمكنك بناء التطبيقات المناسبة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملك من خلال قدرات قابلية التوسع اللازمة لاستيعاب زيادة أحمال التشغيل بسلاسة.

بناء بنية قابلة للتكوين قائمة على Kafka لتجاوز بث الأحداث عزز بنيتك التحتية الحالية واستثماراتك الحالية في تقنية المعلومات من خلال القدرة على الوصول إلى الأحداث من مصادر متعددة والتكيف مع مجموعة التقنيات الحالية المتوفرة لديك - كل ذلك دون الحاجة إلى الاحتكار لمنتج معين.

القضاء على ظاهرة فرق العمل المنعزلة وجهود البيانات المتكررة باستخدام مرفق إدارة مشتركة يمكنك توثيق مصادر الأحداث لديك ووصفها وفقًا لمواصفات المصدر المفتوح AsyncAPI لتسهيل اكتشاف أحداث أعمالك بواسطة الفرق المختلفة من خلال الوصول المعتمد على الخدمة الذاتية.