الصفحة الرئيسية البرامج الوسيطة Event Automation IBM Event Automation
تسريع اتخاذ القرارات والعمليات من خلال اكتشاف الاتجاهات والتهديدات والفرص الجديدة.
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رسم توضيحي لتطبيق مستشار الأحداث
بنية قائمة على الأحداث للسرعة والمرونة على نطاق واسع.

IBM Event Automation هو حل قابل للتكوين بشكل كامل وقائم على الأحداث مصمم للاستفادة من أحداث الأعمال من خلال تمكين المستخدمين من كشف المواقف والتصرف في الوقت الفعلي وأتمتة القرارات وزيادة الإيرادات المحتملة. يمكنك تسريع وقت الوصول إلى السوق وتعزيز الفعالية التنافسية من خلال القدرات التي تطلق العنان لقيمة الأحداث وتتكامل بسلاسة مع أنظمتك الحالية.

  • يمكنك الاستفادة من الأنظمة البنائية بأكملها المبنية على تقنيات مفتوحة المصدر مثل Apache Kafka لتوفير أحداث الأعمال في المواقع التي تكون مطلوبة فيها.

  • ويمكنك الاستفادة من قوة وإمكانات Apache Flink لتحديد سيناريوهات الأعمال المهمة في لوحة تأليف سهلة الاستخدام للتصرف بشأن الفرص في الوقت الفعلي.

  • يمكنك تعميم إمكانات الأحداث من خلال الوصول الآمن القائم على الخدمة الذاتية لفرق العمل على مستوى عملك مع الاحتفاظ بعناصر التحكم والحوكمة.
ما الجديد؟ ندوة إنترنت جديدة

الاستفادة من AsyncAPI لتعظيم البنية القائمة على الأحداث

 مدونة جديدة

التوليفة الرابحة للحصول على المعارف في الوقت الفعلي

المزايا

تقليل رد الفعل والاستجابة بشكل أكثر استباقية باستخدام الأتمتة الذكية

يمكنك تحديد أهم فرص العملاء أو المشكلات أو التهديدات المحتملة داخل عملك واكتشفها بمجرد ظهورها. ويمكنك تمكين إجراءات أكثر ذكاءً وتشغيل عمليات الأتمتة عندما يكون الأمر بالغ الأهمية، كل ذلك مع التكيف بسرعة مع ديناميكيات السوق المتغيرة.

 إتاحة Apache Flink للاستهلاك بواسطة جميع الفرق وفتح آفاق جديدة للمعارف من خلال معالجة الأحداث المدعومة بالذكاء الاصطناعي

من خلال لوحة التأليف البديهية، يمكن للمستخدمين تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحويل الأحداث إلى معارف قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى مهارات تقنية عميقة. اكتشف أنماط العمل الحساسة لتوقع المواقف قبل حدوثها وتعزيز استباقية فرقك.

 تعزيز تطوير تطبيقك من خلال فتح آفاق الإمكانات القائمة على الأحداث

يمكنك بناء التطبيقات المناسبة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملك من خلال قدرات قابلية التوسع اللازمة لاستيعاب زيادة أحمال التشغيل بسلاسة.

 بناء بنية قابلة للتكوين قائمة على Kafka لتجاوز بث الأحداث

عزز بنيتك التحتية الحالية واستثماراتك الحالية في تقنية المعلومات من خلال القدرة على الوصول إلى الأحداث من مصادر متعددة والتكيف مع مجموعة التقنيات الحالية المتوفرة لديك - كل ذلك دون الحاجة إلى الاحتكار لمنتج معين.

 القضاء على ظاهرة فرق العمل المنعزلة وجهود البيانات المتكررة باستخدام مرفق إدارة مشتركة

يمكنك توثيق مصادر الأحداث لديك ووصفها وفقًا لمواصفات المصدر المفتوح AsyncAPI لتسهيل اكتشاف أحداث أعمالك بواسطة الفرق المختلفة من خلال الوصول المعتمد على الخدمة الذاتية.

 تعميم قوة الأحداث للجميع لتسريع تنفيذ المبادرات القائمة على الأحداث في جميع أنحاء عملك

يمكنك استخدام إدارة السياسة لتمكين الوصول بالخدمة الذاتية مع القدرة على تحديد عناصر التحكم لإدارة عمليات الموافقة، وإجراء التنقيح على مستوى الحقل، والفلترة بناءً على المخططات. [التنفيذ من خلال بوابة الأحداث]

المزايا

معالجة الأحداث يمكنك الاستفادة من إمكانات Apache Flink لإنشاء واختبار تدفقات معالجة التدفق على الفور في لوحة تأليف سهلة الاستخدام. يمكنك فلترة تدفقات الأحداث وتجميعها وتحويلها وضمها مع المساعدة والتحقق من صحتها في كل خطوة. يمكنك تعزيز قدرات مستخدمي كل من الأعمال وتقنية المعلومات ليتمكنوا من تحديد سيناريوهات الأعمال واكتشافها عند ظهورها والبدء في التصرف في الوقت الفعلي.
إدارة نقطة نهاية الحدث تعزيز مشاركة مصادر الأحداث الخاصة بك وإعادة استخدامها مع الحفاظ على التحكم والحوكمة. يمكنك وصف الأحداث لديك وتوثيقها بسهولة وفقًا لمواصفات AsyncAPI مفتوحة المصدر. يمكنك إنشاء كتالوج الخدمة الذاتية لمصادر الأحداث حتى يتمكن المستخدمون من تصفحه والاستفادة منه ومشاركته. فرض سياسات وقت التشغيل لتأمين الوصول والتحكم في الوصول إلى أي شيء يستخدم بروتوكول Kafka مع بوابة الأحداث.
Event Streams يمكنك جمع وتوزيع التدفقات الأولية لأحداث الأعمال في الوقت الفعلي باستخدام Apache Kafka على مستوى المؤسسة. ويمكنك إدارة عمليات نشر Apache Kafka وموازنة أحمال التشغيل وتصفح الرسائل ومراقبة المقاييس الرئيسية في تجربة واحدة موحدة. واستفد من إطار عمل Kafka Connect للتكامل بسلاسة مع مئات نقاط النهاية الأكثر شيوعًا، مثل SAP وIBM MQ وغير ذلك.
حالات الاستخدام تحليل بيانات المعاملات

احصل على عرض في الوقت الفعلي لبيانات المعاملات المتدفقة عبر أعمالك. يمكنك دمج التحليلات التاريخية مع أنماط الإنفاق المباشرة لتطوير ملفات تعريفية أكثر تفصيلاً واكتشاف التهديدات المحتملة وفرص العملاء الجدد بسرعة.

 عرض ندوة الإنترنت للتعرف على المزيد اقرأ المدونة تحسين المخزون

يمكنك مراقبة التغييرات في مستويات المخزون على مستوى قنوات الأعمال في الوقت الفعلي لتحريك الكمية المثلى من الشحنات تلقائيًا بناءً على المنتجات الأعلى ربحًا أو الأكثر مبيعًا التي ينخفض مخزونها.

 الكشف عن الأنشطة المشبوهة

تقييم أنماط الاستخدام والأنشطة في الوقت الفعلي في سياق الاتجاهات التاريخية للكشف بسرعة عن الحالات الشاذة الجديدة وإصدار تنبيهات بشأن الاتجاهات المشبوهة بمجرد ظهورها.

 العميل 360

يمكنك تعميق فهمك لسلوك عملائك، والجمع بين النشاط داخل المتجر والنشاط عبر الإنترنت لإنشاء عروض مستنيرة في الوقت الفعلي مصممة لزيادة الإنفاق أو منع تناقص العملاء.

 الصيانة التنبؤية

يمكنك الحصول على المعارف من بيانات المعدات وبيانات المنتجات في الوقت الفعلي لكشف عوامل الخطر ومشكلات الجودة في الوقت الفعلي، مما يتيح لك توقع الأعطال أو التوقف المحتمل وإصلاح ذلك.

 التكيف مع التسعير الديناميكي

يمكنك الكشف في الوقت الفعلي عن التقلبات في أسعار المواد الرئيسية التي تؤثر في صافي أرباح شركتك. ويمكنك المحافظة على انخفاض التكاليف من خلال إعادة التفاوض سريعاً على أفضل سعر متاح وزيادة إيراداتك المحتملة إلى أقصى حد.

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دراسات حالة

اقرأ كيف تعاونت شركة Norsk Tipping مع IBM لتسريع معالجة البيانات وتقديم تجربة مستخدم أكثر استجابة. اقرأ دراسة الحالة
الموارد ما المقصود بواجهة برمجة التطبيقات غير المتزامنة (Async API)؟

تعلّم كيف يمكن لمواصفات AsyncAPI وصف وتوثيق موضوعات Kafka.

 3 أسباب تدفع محللي الأعمال والبيانات إلى العمل مع الأحداث في الوقت الفعلي

تعرف على المزيد حول كيفية مساعدة IBM Event Automation لأعمالك على الاستفادة من الأحداث بشكل عملي.

 بنية تعتمد على الأحداث

تعرّف على مفاهيم وقيمة الحلول القائمة على الأحداث.

 التحول إلى شركة قائمة على الأحداث

تعرّف على التحديات التي تحول دون أن تصبح معتمدًا على الأحداث و3 قدرات رئيسية تحتاجها كل شركة للتغلب على تلك التحديات.
منتجات ذات صلة IBM API Connect

يمكنك تأمين وإدارة واجهات برمجة التطبيقات طوال دورة حياتها بالكامل عبر بيئات سحابية ومحلية متعددة.

 IBM App Connect

يمكنك دمج البيانات وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات والعمل على الأحداث باستخدام iPaaS قوية، وربط التطبيقات والبيانات بغض النظر عن مكان تواجدها.

 IBM Cloud Pak for Integration

أضِف IBM Event Automation كجزء من IBM Cloud Pak for Integration لزيادة استثماراتك وتوسيع نطاقها بثقة.
اتخِذ الخطوة التالية

تعلّم كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة من قيمة الأحداث باستخدام IBM Event Automation.

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