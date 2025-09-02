Event Streams مع IBM Event Automation

توفِّر Event Streams العناصر الأساسية لبناء مؤسسة قائمة على الأحداث، ما يجعل أحداث الأعمال قابلة للاستهلاك من قِبَل التطبيقات التي تحتاجها في الوقت الفعلي وعلى نطاق واسع.

تم تصميم Event Streams استنادًا إلى تقنيات مفتوحة المصدر مثل Apache Kafka، وهو يسهِّل الاستفادة من كامل النظام البنائي للموصِّلات، والتحليلات، والمعالجة، وغير ذلك.