تقديم تنبيهات موثوقة للمعاملات في الوقت الفعلي عبر بنية تحتية مرنة تعتمد على الأحداث
يُعد بنك PVcomBank أحد البنوك التجارية الرائدة في فيتنام، حيث يقدم خدماته للملايين عبر القنوات الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول. مع تزايد أحجام المعاملات الرقمية، لم تعد بنية الإشعارات التي تعمل بشبه الزمن الحقيقي قادرة على التوسع بموثوقية، لا سيما خلال فترات ذروة المعاملات. أدّى التأخير في تنبيهات المعاملات، وتحديثات الرصيد، وإشعارات الخدمة إلى مخاطر تمس تجربة العملاء ومستوى الثقة؛ مما جعل التكامل في الوقت الفعلي أمراً بالغ الأهمية خلال فترات الذروة في النشاط المصرفي. أدت محدوديّة القابلية للتوسع إلى صعوبة التعامل مع الارتفاعات المفاجئة في الطلب، كما أعاقت الأنظمة القديمة تخصيص التنبيهات وإدارة تفضيلات العملاء. في بيئة مصرفية خاضعة للقوانين التنظيمية، احتاج بنك PVcomBank إلى قدرات تكامل متطورة من الفئة المؤسسية قائمة على الأحداث، وذلك لمعالجة ملايين العمليات المصرفية يومياً، وتوحيد معايير الربط بين الأنظمة، وتمكين الاتصالات الفورية مع ضمان المرونة والامتثال.
ولمواجهة هذه التحديات، اعتمد بنك (PVcomBank) حل IBM® Event Automation لإنشاء طبقة تكامل مركزية قائمة على الأحداث لإرسال إشعارات مصرفية فورية. استُخدم IBM Event Streams لمعالجة أحجام ضخمة من أحداث المعاملات الصادرة عن الأنظمة المصرفية الأساسية، بينما وفّر نظام IBM MQ ميزة التوصيل المضمون للرسائل عند الحاجة.
بدلاً من إدارة Kafka مفتوحة المصدر بشكل مستقل، اختار بنك PVcomBank IBM Event Automation لما يوفره من قدرة عمالية فائقة، وحوكمة، وأمن، وموثوقية تشغيلية؛ مما ساهم في تقليل الأعباء الإدارية للمنصة في بيئة مصرفية تخضع لمعايير رقابية صارمة.
قامت البنية بمركزية تنظيم الإشعارات، مما أتاح تحديد أولويات التنبيهات الحرجة وضمان موثوقية التوصيل خلال فترات الذروة. يتيح IBM Event Automation الآن الربط بين الأنظمة المصرفية الأساسية والقنوات الرقمية، مما يدعم أعباء العمل الحالية وحالات الاستخدام المصرفية المستقبلية القائمة على البيانات الفورية، وإدارة المخاطر، وكشف الاحتيال، والذكاء الاصطناعي.
بفضل IBM Event Automation، يقوم بنك PVcomBank الآن بمعالجة ما يقارب 5 ملايين إخطار بالمعاملات والخدمات يومياً، مع تسليمها في الوقت الفعلي تقريباً. تم الحد من تأخير الإشعارات ومعدلات الخطأ بشكل كبير، حتى خلال فترات الذروة في المعاملات، مما أدى إلى تعزيز ثقة العملاء ورضاهم.
كما قام البنك بتبسيط عملياته من خلال تقليص الوقت اللازم لتوسيع بنية إشعاراته التحتية من أسابيع إلى ساعات معدودة. يدعم الآن هيكل ربط قياسي قائم على الأحداث أداءً متسقاً عبر الأنظمة المصرفية، مع توفير المرونة اللازمة لإدراج خدمات جديدة في الوقت الفعلي.
من خلال اعتماد IBM Event Automation، عزز بنك PVcomBank مرونة بنية التحتية للخدمات المصرفية الرقمية، وأرسى قاعدة لتوسيع حالات الاستخدام القائمة على الأحداث، بما في ذلك مراقبة المخاطر في الوقت الفعلي، وإشارات الكشف عن الاحتيال، وتحليلات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
PVcomBank هو بنك تجاري فيتنامي، يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية. يمتلك إجمالي أصول يقارب 100 تريليون دونغ فيتنامي، ورأس مال مصرح به بقيمة 9 تريليونات دونغ فيتنامي. من خلال شبكة تضم 113 مكتباً للمعاملات موزعة على المقاطعات الرئيسية في فيتنام، تخدم الشركة المؤسسات العاملة في قطاعات النفط والغاز، والطاقة، والبنية التحتية، وتقدم خدماتها لكل من العملاء الأفراد والشركات.
