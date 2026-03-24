ولمواجهة هذه التحديات، اعتمد بنك (PVcomBank) حل IBM® Event Automation لإنشاء طبقة تكامل مركزية قائمة على الأحداث لإرسال إشعارات مصرفية فورية. استُخدم IBM Event Streams لمعالجة أحجام ضخمة من أحداث المعاملات الصادرة عن الأنظمة المصرفية الأساسية، بينما وفّر نظام IBM MQ ميزة التوصيل المضمون للرسائل عند الحاجة.

بدلاً من إدارة Kafka مفتوحة المصدر بشكل مستقل، اختار بنك PVcomBank IBM Event Automation لما يوفره من قدرة عمالية فائقة، وحوكمة، وأمن، وموثوقية تشغيلية؛ مما ساهم في تقليل الأعباء الإدارية للمنصة في بيئة مصرفية تخضع لمعايير رقابية صارمة.

قامت البنية بمركزية تنظيم الإشعارات، مما أتاح تحديد أولويات التنبيهات الحرجة وضمان موثوقية التوصيل خلال فترات الذروة. يتيح IBM Event Automation الآن الربط بين الأنظمة المصرفية الأساسية والقنوات الرقمية، مما يدعم أعباء العمل الحالية وحالات الاستخدام المصرفية المستقبلية القائمة على البيانات الفورية، وإدارة المخاطر، وكشف الاحتيال، والذكاء الاصطناعي.