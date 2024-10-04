الصفحة الرئيسية البرامج الوسيطة MQ IBM MQ
حل المراسلة عالي الأداء الرائد في السوق، والآمن للغاية والتوصيل المضمون للشركات من جميع الأحجام وفي مختلف الصناعات
إصدار تجريبي مجاني
شخص يقف في مركز البيانات يستخدم كمبيوتر محمولًا
احرص على أن تكون كل رسالة مهمة

يُمكنك ربط التطبيقات بطريقة ديناميكية وآمنة وموثوقة، ما يساعد على تمكين شركتك من بناء تطبيقات غير مترابطة تعتمد على الرسائل والتطبيقات القائمة على الأحداث على نطاق واسع.

باستخدام IBM MQ كأساس، لا تضمن أعمالك فقط توصيل البيانات بين أنظمة الأعمال (مرة واحدة) وبأداء عالٍ فحسب، بل يُمكنك أيضًا إجراء تغييرات معزولة بسرعة داخل منظومة تقنية المعلومات لديك لتقليل مخاطر التأثير في التطبيقات النهائية.

الميزات

مراسلة رائدة في السوق، كيفما وأينما نشرتها.

انشره إلى جانب تطبيقاتك في السحابة الخاصة أو العامة - في خادم العمل دون نظام تشغيل أو الأجهزة الافتراضية أو الكمبيوتر المركزي أو الحاويات أو البرمجيات كخدمة. يدعم IBM MQ مجموعة من اللغات والبروتوكولات وواجهات برمجة التطبيقات الحديثة والقديمة حتى تتمكن من ربط أي تطبيق بأي تطبيق آخر، من COBOL إلى Spring Boot وnode.js، انطلق، فهناك المزيد!

 تسليم مضمون (مرة واحدة) للرسائل، حتى في أكثر البيئات تطلبًا.

تسمح لك موازنة عبء العمل المؤتمتة والذكية بتصميم تطبيقات ذات نطاق واسع. وتضمن حلول مدى التوافر الفائق والتعافي من الكوارث حماية البيانات عبر أي مستوى من مستويات الأعطال، من العقدة إلى منطقة التوافر إلى الإقليم.

 أنماط المراسلة المتعددة.

يدعم نظام IBM MQ التراسل من نقطة إلى نقطة مع التخزين وإعادة التوجيه والطلب والاستجابة والنشر والاشتراك عبر الموضوعات والاشتراكات الديناميكية. ويوفر ذلك طريقة بسيطة ومرنة ومؤسسة لبناء التواصل في تطبيقات البرمجيات، ما يُتيح للمطورين التركيز في قيمة الأعمال في تعليماتهم البرمجية.

 عزل الأعمال عن المخاطر من خلال الأمن على مستوى المؤسسة.

ويقدم نظام IBM MQ خيارات أمن شاملة كمعيار لحماية البيانات في أثناء تدفقها. كما أنه يوفر تشفيرًا شاملًا من خلال نظام IBM MQ Advanced لحماية البيانات في أثناء التخزين، والتحقق من سرية البيانات وسلامتها لمزيد من راحة البال.

 استفِد من قوة بيانات عملك الحالية.

يساعد نظام IBM MQ في تمكينك من الاتصال بسلاسة بأنظمة معالجة تدفق Apache Kafka ووضع أحداث الأعمال موضع التنفيذ، ويضمن أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تستمد رؤى مفيدة من بيانات دقيقة - دون فقدان البيانات أو تكرارها - ودون تعطيل تطبيقات مؤسستك.

 يقدم الدعم طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة طوال أيام من فريق متخصص ومجتمع IBM MQ النشط.

استفِد من فريق الدعم الفني لدى IBM الحائز على جوائز لحل أي مشكلات واستفسارات للعمل بثقة في أن IBM مستعدة لتقديم المساعدة بجودة عالية وفي الوقت المناسب. ويُمكنك الوصول إلى المئات من البرامج التعليمية المجانية والمسارات التعليمية والنماذج، والانضمام إلى مجتمع مستخدمي MQ الضخم والنشط لتبدأ العمل بسرعة.
تقدم خدمة البرمجيات كخدمة MQ SaaS من IBM 10,000 رسالة غير محددة - انطلق اليوم
حالات الاستخدام الخدمات المصرفية والمالية

معالجة المعاملات - الإيداعات والسحوبات والتحويلات - وتحديثات معلومات العملاء في الوقت الحقيقي أو على دفعات مع الحفاظ على اتساق البيانات عبر التطبيقات المصرفية الموزعة. ويوفر نظام IBM MQ تسليمًا مضمونًا دون أي ضياع أو تكرار للبيانات، ويُمكنه ربط الأنظمة المتباينة لتوفير بيانات كاملة للكشف عن الغش.

 الهيئات الحكومية والاتحادية

تبادل البيانات على نحوٍ آمن وفعال، سواء كان ذلك بين التطبيقات داخل المؤسسة أو مع الأطراف الخارجية. ويساعد IBM MQ في تمكين الحكومات من تقديم الخدمات بسلاسة عبر جميع أنواع الوكالات والإدارات، من خدمات المواطنين والجمارك ومراقبة الحدود والدفاع والعدل والإسكان والزراعة وغيرها.

 السفر والنقل

يُمكنك إدارة التحديثات والمعاملات في الوقت الفعلي لأنظمة بطاقات السفر، وجدولة الرحلات (ومنها حالة الرحلات الجوية وتتبع الرحلات)، وبرامج ولاء العملاء، ومناولة الأمتعة، وتأجير السيارات، وأنظمة حجز الفنادق، وأنظمة السكك الحديدية وغيرها الكثير، وتضمن IBM MQ معالجة موثوقة لمدفوعات الأجرة وبيانات السفر عبر خدمات النقل المتعددة.

السيارات والتصنيع

تنسيق الاتصال في الوقت الفعلي بين معدات خطوط الإنتاج وأنظمة المخزون، ما يضمن سلاسة العمليات والتحديثات في الوقت الفعلي لمستويات المخزون وحالة الجهاز. ويربط نظام IBM MQ بين الوكلاء ومصانع التصنيع، كما يوفر نظامًا لتحمل الأعطال بحيث تكون جاهزًا دائمًا لطلبات العملاء ويتم تسليمها مرة واحدة.

 
دراسات حالة
تاجر البقالة بالتجزئة

يرسل تجار البقالة بالتجزئة 50 مليون رسالة عبر البلاد يوميًا دون عناء.
مجتمع التوفير المهني

تراجع عدد الإجراءات التصحيحية لدى العميل بنسبة 80% نتيجة لعمليات التدقيق، وتم التخلص من 90% من التعليمة البرمجية للنظام باستخدام IBM MQ Advanced.
التقييمات
منتجات ذات صلة IBM MQ Advanced

استفِد من جميع مزايا IBM MQ، مع اتصال وأمن وموثوقية متقدمين.

 IBM API Connect

يمكنك تأمين وإدارة واجهات برمجة التطبيقات طوال دورة حياتها بالكامل عبر بيئات سحابية ومحلية متعددة.

 IBM App Connect

أداة قوية شاملة لربط التطبيقات بسهولة، ودمج البيانات، وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات، والعمل على الأحداث.

 IBM Event Automation

حوِّل الرسائل المتدفقة من خلال IBM MQ إلى مصدر رئيسي لأحداث الأعمال في الوقت الفعلي، دون أي انقطاع أو تغييرات معمارية.

 IBM Cloud Pak for Integration

أضِف IBM MQ كجزء من IBM Cloud Pak for Integration لزيادة استثماراتك وتوسيع نطاقها بثقة.

 عروض دعم IBM

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