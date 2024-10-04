يُمكنك ربط التطبيقات بطريقة ديناميكية وآمنة وموثوقة، ما يساعد على تمكين شركتك من بناء تطبيقات غير مترابطة تعتمد على الرسائل والتطبيقات القائمة على الأحداث على نطاق واسع.

باستخدام IBM MQ كأساس، لا تضمن أعمالك فقط توصيل البيانات بين أنظمة الأعمال (مرة واحدة) وبأداء عالٍ فحسب، بل يُمكنك أيضًا إجراء تغييرات معزولة بسرعة داخل منظومة تقنية المعلومات لديك لتقليل مخاطر التأثير في التطبيقات النهائية.