الحصول على حماية إضافية للبيانات، وتوافر عالٍ، وإمكانية مشاركة البيانات عبر أي بيئة.
حماية أحجام بياناتك المتزايدة بأمان فائق، يشمل التشفير الحقيقي من البداية إلى النهاية. باستخدام IBM® MQ Advanced، يمكنك تنفيذ آليات موثوق بها لاستمرارية الأعمال بسهولة أكبر لضمان التشغيل المستمر. مشاركة البيانات بسهولة عبر البيئات؛ يمكنك نشر الحاويات لـ Red Hat OpenShift بنقرة واحدة.
التشفير من البداية إلى النهاية يحمي شركتك وعملاءك ويدعم الامتثال التنظيمي.
تنفيذ خطة تجاوز فعَّالة والتخلص من أي نقاط فشل محتملة.
توفير المال في عمليات التدقيق وزيادة الإنتاجية والتخلص من تكاليف التخزين الشبكي.
تبادل البيانات بأمان مع الأطراف الثالثة والاستفادة من الدعم المدمج لتكامل IBM Blockchain.
يحمي IBM MQ Advanced البيانات أثناء النقل وفي الذاكرة، كما يحمي البيانات أثناء التخزين.
يتوفر دعم كامل للحاوية والمشغِّل لـ IBM MQ على منصة الحاويات Red Hat OpenShift.
نقل الملفات بين الأنظمة بطريقة قابلة للتدقيق، بغض النظر عن حجم الملف أو نظام التشغيل.
يحصل المطورون على ميزات MQ Advanced بأكملها لبيئات التطوير واختبار الوحدات.
موازنة أعباء العمل الآلية تُلغي أي اعتماد على مدير قائمة انتظار محدد.
حل للتوافر العالي والتعافي من الكوارث يعتمد على آلة النِصاب.
وسيلة أكثر موثوقية وكفاءة لنقل البيانات والملفات بشكل آمن مقارنةً بكلٍّ من FTP وHTTP وSFTP.
تشفير شامل من البداية للنهاية لضمان أمان لا مثيل له لبيانات الشركة والعملاء والامتثال للمعايير.
يزيد النقل السريع من قدرة الشبكة على استيعاب ملايين الرسائل يوميًا دون الحاجة إلى إجراء تغييرات في الشبكة.
الاتصال من خلال MQTT بأجهزة الاستشعار والمحركات وأجهزة القياس عن بُعد.
المقارنة بين IBM MQ وIBM MQ Advanced.
ميزات المنتج
IBM MQ
IBM MQ Advanced
يشمل دعمًا فنيًا من IBM على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
قوائم انتظار الرسائل لضمان الإرسال غير المتزامن للرسائل.
قائمة انتظار الرسائل
التوجيه المرن
إقرار التسليم
دعم المعاملات
النشر والاشتراك (يشمل الاشتراكات الدائمة لضمان تسليم الرسائل).
لغات البرمجة المدعومة: Java، وNode.JS، وCOBOL، وC، وGo، وNET.، وPython، وRuby، و#C.
واجهات برمجة التطبيقات: JMS، وMQI، وMQ Light
بروتوكولات المراسلة: MQ، وAMPQ، وREST
أنشئ صورتك الخاصة للحاويات والمخططات لـ Docker وKubernetes/Cri-O أو Red Hat OpenShift.
حاوية جاهزة مسبقًا لبيئات تشغيل الحاويات مقدَّمة من Container أو Cri-O أو Podman أو Docker.
مجموعات موحَّدة لإعادة توازن أعباء العمل بشكل مؤتمت.
توافر عالٍ متعدد الحالات (نشط/نشط، نشط/سلبي).
مديرو قوائم انتظار بيانات مكررة يقدِّمون توافرًا عاليًا والتعافي من الكوارث بنظام نِصاب ثلاثي العُقَد.
التوافر العالي الأصلي لتكرار البيانات بنظام نِصاب ثلاثي العُقَد في بيئات السحابة الأصلية.
تحديد هوية المستخدم والمصادقة
دعم الاتصالات المؤمَّنة باستخدام TLS، بما في ذلك TLS 1.3 والمصادقة المتبادلة.
قوائم السماح والحظر
معالجة أمنيّة قابلة للتخصيص باستخدام مخرجات الأمان (Security Exits).
أمان الرسائل المتقدم لتشفير الرسائل من البداية إلى النهاية
بوابة IBM Aspera fasp.io لنقل الرسائل بسرعة عبر المسافات الطويلة أو الشبكات الضعيفة.
نقل الملفات المُدار (MFT) لنقل البيانات والملفات بشكل موثوق به وفعَّال وآمن.
دعم بروتوكول IBM MQ Telemetry Transport (MQTT) للتواصل مع أجهزة القياس عن بُعد.
التخلص من 90% من كود النظام. انخفاض بنسبة 80% في الإجراءات التصحيحية نتيجةً للتدقيق.
استخدم جهازًا مخصصًا لـ MQ عالي الأداء، مُعَدًا مسبقًا لتسهيل الاستخدام ومحسَّنًا لتقليل التكاليف.
يقدِّم IBM MQ for z/OS قوة واعتمادية برنامج IBM MQ إلى الكمبيوتر المركزي.
استخدِم MQ كخدمة مستضافة ومدارة بالكامل على IBM Cloud أو AWS لتتمكن من التركيز على ربط تطبيقاتك.
تحدَّث مع أحد خبراء IBM لتحديد الأنسب لك ومعرفة كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من IBM MQ Appliance.