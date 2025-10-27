IBM MQ Appliance

حل مراسلة آمن وموثوق به للتكامل السريع والفعَّال من حيث التكلفة

غرفة خوادم تحتوي على رفوف من المعدات وشخصين يعملان على الأجهزة.

تقليل التكاليف وتبسيط البنية

يتم استخدام حلول IBM MQ من قِبَل آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم لتكون واثقة من أن بيانات أعمالها محمية وستصل بشكل موثوق به إلى المكان المناسب في الوقت المناسب.

أصبح أحدث إصدار من IBM MQ Appliance متاحًا، لدعم نمو الأعمال من خلال توافر البيانات وسلامتها، مع الحفاظ على البساطة كعنصر أساسي.

الفوائد
إعداد بسيط

برنامج IBM MQ مثبَّت مسبقًا على أجهزة مخصصة وآمنة، ليتمكن فريقك من البدء سريعًا.
أداء محسَّن

التعامل مع أكثر أعباء العمل كثافةً ومتطلباتٍ بسهولة أكبر بفضل قوة المعالجة الأعلى وسرعة التخزين المحسَّنة وسعة الشبكات المتزايدة.
مرونة الأعمال

سهولة إنشاء بنية عالية الإتاحة ومرنة تضمن الوصول المستمر إلى بيانات الرسائل في حال حدوث انقطاعات.
خفض التكاليف

التوفير في تكاليف الأجهزة والصيانة من خلال تبسيط بيئتك التقنية وإلغاء الوقت المستهلك في تثبيت البيئات متعددة الطبقات المعقدة وتحديثها وصيانتها.
رؤى البيانات دون انقطاع

استفد من البيانات الحيوية أثناء تدفقها عبر مؤسستك باستخدام قوائم انتظار البث لتشغيل التحليلات والذكاء الاصطناعي بسلاسة.
الحماية من التهديدات

تشفير بيانات الأعمال الحساسة والقيّمة في جميع مراحل انتقالها دون الحاجة إلى كتابة أكواد معقدة أو تعديل التطبيقات.
الميزات مراسلة قوية

ربط الأنظمة المتنوعة بدعمٍ لتقنيات قوائم انتظار الرسائل أو الأحداث أو النشر والاشتراك (PubSub)، مع تمكين تنفيذ المعاملات.

 تسليم مضمون

بخلاف منافسيه، يضمن IBM MQ عدم فقدان أي رسالة أو تسليمها أكثر من مرة.

 مراسلة رائدة في السوق في كل مكان

الحصول على الحل نفسه الموثوق به لنقل الرسائل، والغني بالأمان وعالي الأداء، أيًّا كانت طريقة النشر أو مكانه.

 عمليات مرنة

موازنة مؤتمتة وذكية لأعباء العمل تُتيح لك تصميم تطبيقات قابلة للتوسع.

 حرية التطوير

استخدام دعم واسع للغات البرمجة وواجهات البرمجة (API) وبروتوكولات المراسلة، بما في ذلك AMQP، مع أدوات إدارة بسيطة.

 دعم فني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع طوال العام

يتوفر فريق IBM MQ مخصص لمساعدتك، إلى جانب مجتمع كبير من المستخدمين.

المواصفات

ذاكرة الوصول العشوائيمنافذ إيثرنتالمعالجات والأقراص
  • ذاكرة وصول عشوائي بسعة 256 جيجابايت، مكوَّنة من 16 وحدة DDR4 DIMM سعة كل منها 16 جيجابايت.
  • منافذ 1 جيجابت إيثرنت: 8
  • منافذ 10 جيجابت إيثرنت: 4
  • منافذ 40 جيجابت إيثرنت: 4
  • منافذ 100 جيجابت إيثرنت: 2
  • منافذ إيثرنت مخصصة للإدارة بسرعة 1 جيجابت في الثانية: 2 (أحدهما يدعم بروتوكول IPMI)
  • معالجان من نوع Intel Xeon Gold 6326، كل معالج يحتوي على 16 نواة. معالج QXS7 بسرعة 2.9 جيجاهرتز، مع تفعيل تقنية Hyperthreading.
  • أربعة أقراص NVMe SSD بسعة 3.2 تيرابايت لكل قرص، مع نظام RAID معكوس مُدار بواسطة الأجهزة.

هل عملك محمي من الاضطرابات وفقدان البيانات؟
دراسات حالة
موظف في متجر يُجري مسحًا لأصناف غذائية مختلفة باستخدام قارئ الرموز الشريطية.
تاجر البقالة بالتجزئة

يرسل تجار البقالة بالتجزئة 50 مليون رسالة عبر البلاد يوميًا دون عناء.

موظفان أو ثلاثة من خلفيات مختلفة يعملون ويناقشون مواضيع أعمال في مكتب حديث ومضيء بزجاج شفاف.
مجتمع التوفير المهني

تراجع عدد الإجراءات التصحيحية لدى العميل بنسبة 80% نتيجة لعمليات التدقيق، وتم التخلص من 90% من التعليمة البرمجية للنظام باستخدام IBM MQ Advanced.

امرأة جالسة تكتب في دفتر ملاحظات.
The Bank of New York Mellon

تستخدم BNY Mellon برنامج IBM MQ لضمان توصيل البيانات الحساسة وبيانات المعاملات في كل مرة.

اتخِذ الخطوة التالية

تحدَّث مع أحد خبراء IBM لتحديد الأنسب لك ومعرفة كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من IBM MQ Appliance.
