الصفحة الرئيسية
البرامج الوسيطة
MQ
SaaS
خدمة IBM MQ SaaS هي المعيار الذهبي لاتصال التطبيقات، حيث توفر إمكانية المراسلة الآمنة والموثوقة عبر بيئات سُحب متعددة. يمكنك الاستفادة من خدمة IBM MQ SaaS كخدمة مُدارة بالكامل تتميز بسهولة وسرعة الإعداد. يتولى حل IBM مهام الترقيات والتصحيحات والعديد من مهام الإدارة التشغيلية، مما يتيح لك التركيز على التكامل مع تطبيقاتك.
تُمكِّن مديري أنظمتك من تكييف بنيتك التحتية مع احتياجات العمل وتمنح مطوريك الحرية لبناء التطبيقات دون أي قلق.
تساعد في حماية البيانات أثناء الحركة وأثناء التخزين -دون الحاجة إلى تعديل التطبيقات- مما يحد من المخاطر على أعمالك وعملائك.
تضمن استمرارية الأعمال من خلال توفير أعلى مستوى من جودة الخدمة مع ضمان تسليم الرسالة مرة واحدة فقط، بالإضافة إلى إمكانات تجاوز الفشل.
حل موحّد لتبادل الرسائل وأدوات إدارة موحدة عبر بيئات سُحب متعددة. يعمل جنبًا إلى جنب مع تطبيقاتك على IBM Cloud أو AWS.
استفد من أحدث الوظائف والإمكانات مع القدرة على الترقية إلى أحدث إصدار بنقرة زر واحدة.
أنشئ تنبيهات وراقب مديري قوائم الانتظار لديك لحل أي مشكلات قد تؤثر سلبًا على سير العمل بشكل استباقي.
تأكد من على تسليم المعاملات مرة واحدة فقط عبر شركتك وللشركاء الخارجيين.
انقل بأمانالبيانات المالية الحساسة مع التشفير الشامل من المرسل إلى المستقبل.
تعامل مع أحجام كبيرة من المعاملات بفضل قابلية التوسع والأداء العالي في MQ.
قلل من تأخيرات العملاء من خلال السماح باستمرار معالجة الطلبات حتى في حالة انقطاع أنظمة معالجة الطلبات الخلفية لفترة مؤقتة.
وفِّر تجربة ممتعة للعملاء من خلال السماح للعميل بالتحقق من توفّر المخزون في المتجر.
استجب بسرعة لطلبات العملاء من خلال الاتصال السلس عبر سلسلة التوريد.
أرسل بيانات الركاب الحساسة مثل معلومات التعريف الشخصية بأمان وموثوقية عالية.
قلل من فرص فقدان البضائع مع ضمان تسليم الرسائل مرة واحدة فقط.
حسّن كفاءة حركة الركاب من خلال تسهيل الدخول السريع عبر بوابات التذاكر حتى في حالة انقطاع أنظمة المعالجة الخلفية.
قلل فترة التعطل في التصنيع من خلال إدارة مخزون قطع الغيار في الوقت الحقيقي، مما يسمح بإعادة تخزين قطع الغيار بشكل استباقي عند الحاجة.
حسّن كفاءة سلسلة التوريد الخاصة بك من خلال الاتصال الموثوق عبر سلسلة التوريد.
عزِّز رضا العملاء من خلال السماح لهم بتعديل المواصفات التي طلبوها حتى أثناء مرحلة الإنتاج.
حلّAPI management مصمم لبناء واجهات برمجة التطبيقات للعملاء الداخليين والخارجيين وتشغيلها وإدارتها وتأمينها.
أداة قوية شاملة لربط التطبيقات بسهولة، ودمج البيانات، وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات، والعمل على الأحداث.
حوِّل الرسائل المتدفقة من خلال IBM MQ إلى مصدر رئيسي لأحداث الأعمال في الوقت الفعلي، دون أي انقطاع أو تغييرات معمارية.
أضِف IBM MQ كجزء من IBM Cloud Pak for Integration لزيادة استثماراتك وتوسيع نطاقها بثقة.