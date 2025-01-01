العرض القياسي الذي يوفر القدرات الأساسية لربط التطبيقات المعتمدة على الرسائل والأحداث بشكل آمن وموثوق به وعلى نطاق واسع، وتمكين الفرق من الابتكار وتقديم تجارب عملاء متميزة.
كل ما يتوفر في العرض القياسي بالإضافة إلى قدرات إضافية توفِّر أعلى مستويات موثوقية البيانات، وخيارات اتصال أوسع، وأمانًا متقدمًا لتشفير البيانات من البداية للنهاية والامتثال للتدقيق.
عرض IBM MQ Advanced متعدد المستأجرين والمُدار بالكامل. ستتولى IBM إدارة التحديثات والتصحيحات والعديد من مهام الإدارة التشغيلية لـ IBM MQ.
عرض IBM MQ Advanced مُدار بالكامل لمستأجر واحد يوفر عزلة أكبر وأتمتة النشر وإمكانية نشر مديري قوائم انتظار بتوافر عالٍ.
الخطط
رخصة اشتراك IBM MQ لنواة المعالج الافتراضية: 277.00 دولارًا أمريكيًا (يتم حسابها شهريًا، بحد أدنى لمدة سنة واحدة).
رخصة اشتراك IBM MQ Advanced لنواة المعالج الافتراضية: 519.00 دولارًا أمريكيًا (يتم حسابها شهريًا، بحد أدنى لمدة سنة واحدة).
الاشتراك الشهري في IBM MQ SaaS: بتكلفة 6240.00 دولارًا أمريكيًا شهريًا.
السعة المبدئية للمثيل
نواة افتراضية واحدة (VPC) أو 70 وحدة معالجة برمجية (PVUs).
نواة افتراضية واحدة (VPC) أو 70 وحدة معالجة برمجية (PVUs).
الطبقة المجانية (خطة Lite) متاحة، بحد أقصى 10,000 رسالة شهريًا.
أو
نواة معالجة افتراضية واحدة (VPC) – مدفوعة
وحدة سعة واحدة (تعادل 5 نوى معالجة افتراضية VPC).
وحدة القياس المترية
متوفر كالتالي:
وحدة قيمة المعالج (PVU) – دائمة: وحدة قياس تُستخدم للتمييز بين تراخيص البرمجيات على تقنيات المعالجات الموزعة.
نواة المعالج الافتراضي (VPC) – شهريًا: تعني نواة معالج فعلية، شريطة ألا يكون الخادم مقسَّمًا للآلات الافتراضية، أو نواة افتراضية مخصّصة لجهاز افتراضي.
السحابة الخاصة
نعم
نعم
لا ينطبق
لا ينطبق
السحابة العامة
نعم
نعم
IBM Cloud وAWS
IBM Cloud
IBM MQ Internet Pass-Thru (تثبيتات غير محدودة)
نعم
نعم
نعم
نعم
IBM MQ VPCs: 12 شهرًا: 3,324 دولارًا أمريكيًا
IBM MQ Advanced VPCs: 12 شهرًا: 6,228 دولارًا أمريكيًا
الحصول على حماية إضافية للبيانات، وتوافر عالٍ، وإمكانية مشاركة البيانات عبر أي بيئة.
استمتع بتجربة مراسلة فائقة من حيث الموثوقية والأمان والأداء، ومصممة خصيصًا للبيئات السحابية الهجينة ومُدارة بالكامل لتوفير أقصى درجات الراحة لك
