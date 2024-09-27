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IBM App Connect

اربط التطبيقات والبيانات بسرعة لأتمتة أعمالك

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تخلّص من النظام الرقمي المنعزل لتشغيل أعمالك

إن IBM App Connect حل تكامل رائد في المجال يربط بين أي من تطبيقاتك وبياناتك، بغض النظر عن مكان تواجدها. ويساعد App Connect المستخدمين من جميع مستويات المهارة في ربط تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) بسرعة وإنشاء عمليات تدفق التكامل، وذلك بفضل مئات الموصلات المُعدَّة مسبقًا والقوالب القابلة للتخصيص.

  • تكامل بسيط للبرمجيات كخدمة (SaaS) مع واجهة دون تعليمة برمجية.
  • يتميز بأنه منصة تكامل كخدمة (iPaaS) قابلة للتوسع بدرجة فائقة ومُدارة بالكامل في Amazon Web Services (AWS)، إلى جانب أنه قابل للنشر محليًّا أو في أي منصة سحابية أو كخدمة (aaS).
  • أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط تطوير التدفق وتخطيطه وتحويل البيانات.
  • يدعم العديد من تقنيات التكامل، مثل المراسلة القائمة على واجهة برمجة التطبيقات، والمراسلة المستندة إلى الأحداث، وغير ذلك الكثير.
وفقًا لتقارير ربيع 2024 من G2

اربط تطبيقاتك لأتمتة أعمالك
تُكمِل IBM عملية الاستحواذ على منصتَي StreamSets وwebMethods، ما يُعزّز محافظها الخاصة بالأتمتة، والبيانات، والذكاء الاصطناعي.
المزايا أكثر من 200 موصّلات للتطبيقات شائعة الاستخدام. تصفّح الموصلات %67 إطلاق أسرع للميزات. أبرز العملاء: Tabadul %23 حل المشكلات في أسرع وقت. أبرز العملاء: IBM Dev support
تسريع عمليات التكامل باستخدام موصلات مُعدَّة مسبقًا

الاستفادة من قدرات التحويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمئات من والموصلات والقوالب المُعَدَّة مسبقًا والمعزّزة بالبيانات الوصفية لتسريع الوقت المناسب للقيمة.

تبسيط عمليات التكامل باستخدام الخرائط المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تحويل تعبيرات البيانات المعقدة مع توصيات التخطيط الذكي بين المصادر وتطبيقات الوجهة.

 إدارة ومراقبة بيئاتك ونظامك البنائي بسهولة

بفضل قدرات الإدارة المختلطة، يستطيع المسؤولون إدارة عمليات التكامل بسهولة عبر البيئات السحابية والمحلية، مما يوفر نفقات تشغيلية وإدارية كبيرة.

 تمكين التعاون بين المستخدمين التجاريين والتقنيين

إضفاء الطابع الديمقراطي على التكامل مع قدرات قوية دون تعليمات برمجية وواجهة مستخدم (UI) سهلة الاستخدام لتقنيي الأعمال وخبراء التكامل من المواطنين.

 خيارات نشر مرنة حيث توجد بياناتك

نشر تطبيق IBM App Connect حيثما توجد بياناتك بخيارات مرنة تتضمن بيئة محلية وبيئة سحابية وأي بيئة سحابية هجينة كخدمة iPaaS قابلة للتوسع بشكل كبير ومُدارة بالكامل في AWS.

 الاشتراك والدعم (S&S)

ما يوفر الاشتراك والدعم (S&S)، المضمّن مع شراء تطبيق IBM App Connect، وصولًا فوريًّا إلى نسخ البرامج، والإصدارات، والإصلاحات الجديدة، إضافة إلى الدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمساعدة في تحسين أداء البرامج.
دراسات حالة
Highbroad
Highbroad

زادت الشركة المصنّعة للإضاءة الخلفية من كفاءة الإنتاج من خلال التواصل السلس بين الأقسام، مما يساعد في تمكين تحليل البيانات ومراقبتها جيدًا.
قصة نجاح Highbroad

تجربتان ومنصة واحدة

تجربة دون تعليمة برمجية موجهة بالذكاء الاصطناعي استخدم المئات من الموصِّلات والقوالب المُعدَّة مُسبقًا والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع تكامل البرمجيات كخدمة (SaaS) وأتمتة أعمالك. يُمكنك سحب ووضع المكونات المُعدَّة مسبقًا لإنشاء عمليات تكامل في دقائق وتسهيل تكامل البرمجيات كخدمة (SaaS). وتصميم مهام سير العمل بمنتهى السهولة باستخدام موصلات مُعدَّة مسبقًا وأحداث مكتشفة مسبقًا وواجهات برمجة التطبيقات (APIs). واستفد من مساعدة التخطيط المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرات تحويل البيانات عند تصميم عمليات تدفق التكامل. تعرّف على كيفية إنشاء عمليات تكامل دون تعليمات برمجية بسرعة وسهولة باستخدام App Connect Designer.
منصة تعليمات برمجية متقدمة وقابلة للتخصيص بالكامل استخدم محركًا خفيف الوزن وسريع الأداء يتناسب بسهولة مع احتياجاتك المتزايدة. ومكِّن الدعم لأنواع متعددة من تكامل البيانات، مثل الحدث، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والخدمات، والمزامنة/غير المتزامنة، ومعالجة الدفعات الخاصة بالمعاملات وغيرها. وأنشئ نماذج وبيانات وهمية تلقائيًّا لمجموعة كبيرة من السيناريوهات. وارسم خرائط حقول البيانات وحوّل تنسيقات البيانات المتبادلة بين التطبيقات، مثل XML، وJSON، وCSV، وEDIFACT، وSWIFT، وغيرها من بروتوكولات الصناعة، باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. أنشئ عمليات تكامل مخصصة باستخدام مجموعة أدوات App Connect Enterprise.
بدء استخدام IBM App Connect

يُمكنك تعزيز مبادرات التكامل باستخدام منصة التكامل كخدمة (iPaaS) التي تربط جميع تطبيقاتك وبياناتك بغض النظر عن مكان تواجدها.

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