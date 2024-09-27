تسريع عمليات التكامل باستخدام موصلات مُعدَّة مسبقًا الاستفادة من قدرات التحويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمئات من والموصلات والقوالب المُعَدَّة مسبقًا والمعزّزة بالبيانات الوصفية لتسريع الوقت المناسب للقيمة.

تبسيط عمليات التكامل باستخدام الخرائط المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحويل تعبيرات البيانات المعقدة مع توصيات التخطيط الذكي بين المصادر وتطبيقات الوجهة.

إدارة ومراقبة بيئاتك ونظامك البنائي بسهولة بفضل قدرات الإدارة المختلطة، يستطيع المسؤولون إدارة عمليات التكامل بسهولة عبر البيئات السحابية والمحلية، مما يوفر نفقات تشغيلية وإدارية كبيرة.

تمكين التعاون بين المستخدمين التجاريين والتقنيين إضفاء الطابع الديمقراطي على التكامل مع قدرات قوية دون تعليمات برمجية وواجهة مستخدم (UI) سهلة الاستخدام لتقنيي الأعمال وخبراء التكامل من المواطنين.

خيارات نشر مرنة حيث توجد بياناتك نشر تطبيق IBM App Connect حيثما توجد بياناتك بخيارات مرنة تتضمن بيئة محلية وبيئة سحابية وأي بيئة سحابية هجينة كخدمة iPaaS قابلة للتوسع بشكل كبير ومُدارة بالكامل في AWS.