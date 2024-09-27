اربط التطبيقات والبيانات بسرعة لأتمتة أعمالك
إن IBM App Connect حل تكامل رائد في المجال يربط بين أي من تطبيقاتك وبياناتك، بغض النظر عن مكان تواجدها. ويساعد App Connect المستخدمين من جميع مستويات المهارة في ربط تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) بسرعة وإنشاء عمليات تدفق التكامل، وذلك بفضل مئات الموصلات المُعدَّة مسبقًا والقوالب القابلة للتخصيص.
اربط تطبيقاتك لأتمتة أعمالك
الاستفادة من قدرات التحويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمئات من والموصلات والقوالب المُعَدَّة مسبقًا والمعزّزة بالبيانات الوصفية لتسريع الوقت المناسب للقيمة.
تحويل تعبيرات البيانات المعقدة مع توصيات التخطيط الذكي بين المصادر وتطبيقات الوجهة.
بفضل قدرات الإدارة المختلطة، يستطيع المسؤولون إدارة عمليات التكامل بسهولة عبر البيئات السحابية والمحلية، مما يوفر نفقات تشغيلية وإدارية كبيرة.
إضفاء الطابع الديمقراطي على التكامل مع قدرات قوية دون تعليمات برمجية وواجهة مستخدم (UI) سهلة الاستخدام لتقنيي الأعمال وخبراء التكامل من المواطنين.
نشر تطبيق IBM App Connect حيثما توجد بياناتك بخيارات مرنة تتضمن بيئة محلية وبيئة سحابية وأي بيئة سحابية هجينة كخدمة iPaaS قابلة للتوسع بشكل كبير ومُدارة بالكامل في AWS.
ما يوفر الاشتراك والدعم (S&S)، المضمّن مع شراء تطبيق IBM App Connect، وصولًا فوريًّا إلى نسخ البرامج، والإصدارات، والإصلاحات الجديدة، إضافة إلى الدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمساعدة في تحسين أداء البرامج.
زادت الشركة المصنّعة للإضاءة الخلفية من كفاءة الإنتاج من خلال التواصل السلس بين الأقسام، مما يساعد في تمكين تحليل البيانات ومراقبتها جيدًا.
يستخدم قسم دعم التطوير في IBM برنامج App Connect لدمج الأنظمة وأتمتة الإشعارات لتحسين سرعة حل التذاكر بنسبة 23%.
تُضفي TINE الطابع الديمقراطي على البيانات وتبسيط العمليات والعمليات التجارية عبر سلسلة التوريد المعقدة من خلال قدرات تكامل محسّنة في الوقت الفعلي.
حسّنت Tabadul تبادل المعلومات في إجراءات الاستيراد والتصدير، مما أدى إلى تسريع الوقت اللازم لتسويق التغييرات في التطبيقات، والمنتجات، والخدمات.