يعتمد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على عائدات النفط، مما يعرضه لتقلبات السوق. شرعت الدولة في تنويع اقتصادها مع وضع التحول الرقمي في جوهره.

إن التحول الرقمي هو أساس الإستراتيجية السعودية للتحول وضمان النمو الاقتصادي المستقبلي والقدرة التنافسية على المستوى العالمي. وفقا للهيئة العامة للإحصاء، يساهم الاقتصاد الرقمي بنسبة 14% في أرقام الناتج المحلي الإجمالي للدولة. تتماشى هذه الدفعة الرقمية مع الاتجاهات الوطنية والعالمية نحو عالم أكثر اتصالًا وتقدمًا من الناحية التكنولوجية حيث يعيش المزيد من الناس ويلعبون ويتسوقون ويعملون عبر الإنترنت.

أحد العوامل التي تغذي صعود الاقتصاد الرقمي هو زيادة استخدام المدفوعات الإلكترونية. يبتعد مجتمع المملكة الشابّ الذي يعتمد على الهواتف المحمولة في المقام الأوّل عن التقاليد المتمثلة في الاعتماد على النقد في المعاملات اليومية ويتبنى الخدمات المصرفية الرقمية كأفضلية.

إن الانتقال نحو المعاملات غير النقدية ليس ظاهرة حديثة. لقد أصبح هذا هو الوضع الطبيعي قبل جائحة كوفيد-19، حيث ارتفعت معدلات التبني بنسبة تزيد عن 70% بين فبراير 2019 ويناير 2020. ثم أدت الجائحة بعد ذلك إلى زيادة المدفوعات الرقمية بنسبة 75% في عام 2020، وانخفاض السحب النقدي بنسبة الثلث في عام 2020. بعد الجائحة، لم يضعف استخدام المدفوعات الرقمية، بل ازداد قوةً على قوة. أعلن البنك المركزي السعودي (SAMA) مؤخرًا أن المدفوعات الإلكترونية للمستهلكين الأفراد في مجال البيع بالتجزئة وصلت إلى 70% من إجمالي المدفوعات في عام 2023، ارتفاعًا من 62% في عام 2022.

ونتيجة لذلك، ازداد الطلب على المنتجات والخدمات الرقمية المتكاملة والآمنة لتلبية احتياجات المستهلكين والشركات في كل نقطة اتصال، مثل:

المحافظ الرقمية

بوابات الدفع

أنظمة نقاط البيع

المدفوعات عبر الحدود

التمويل المضمن

الخدمات المصرفية المفتوحة

حلول التكنولوجيا المالية

أدت هذه الفرصة السوقية إلى تكوين neoleap في عام 2021. يهدف مصرف الراجحي، أكبر مصرف إسلامي في العالم وأكبر مصرف في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية، إلى تعزيز الشمول المالي الرقمي من خلال توفير حلول دفع مبتكرة وآمنة. وهو أيضًا حجر الأساس للخدمات المصرفية المفتوحة. ومنذ تأسيسه، أصبح شركة المدفوعات الرقمية البارزة في الدولة.

أدركت neoleap الحاجة إلى الابتكار لمواكبة الطلب المتزايد في الدولة على المدفوعات الرقمية. بعد إجراء تحليل شامل للكفاءة، حددت الشركة الحاجة إلى بناء منصة التكامل المرن أو برنامج وسيط لبطاقات الائتمان.