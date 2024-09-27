إن IBM Cloud Pak for Integration عبارة عن منصة تكامل هجينة تطبق وظائف أتمتة الذكاء الاصطناعي ذات الحلقة المغلقة لدعم أنماط متعددة من التكامل. توفر المنصة مجموعة شاملة من أدوات التكامل ضمن تجربة واحدة وموحدة لربط التطبيقات والبيانات عبر أي بيئة سحابية أو محلية.

يفتح برنامج تكامل Cloud Pak for Integration وحدات تخزين بيانات الأعمال وأصولها كواجهات برمجة التطبيقات، ويربط بين التطبيقات السحابية والمحلية، ويحمي سلامة البيانات أثناء الرحلة مع رسائل المؤسسات. كما توفر المنصة أيضًا تفاعلات الأحداث في الوقت الفعلي، وتنقل البيانات عبر أي بيئة سحابية، وتنشر وتتوسع مع بنية السحابة الأصلية، والخدمات التأسيسية المشتركة — وكل ذلك مع أمان وتشفير شاملَين على مستوى المؤسسات.