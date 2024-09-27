إن IBM Cloud Pak for Integration عبارة عن منصة تكامل هجينة تطبق وظائف أتمتة الذكاء الاصطناعي ذات الحلقة المغلقة لدعم أنماط متعددة من التكامل. توفر المنصة مجموعة شاملة من أدوات التكامل ضمن تجربة واحدة وموحدة لربط التطبيقات والبيانات عبر أي بيئة سحابية أو محلية.
يفتح برنامج تكامل Cloud Pak for Integration وحدات تخزين بيانات الأعمال وأصولها كواجهات برمجة التطبيقات، ويربط بين التطبيقات السحابية والمحلية، ويحمي سلامة البيانات أثناء الرحلة مع رسائل المؤسسات. كما توفر المنصة أيضًا تفاعلات الأحداث في الوقت الفعلي، وتنقل البيانات عبر أي بيئة سحابية، وتنشر وتتوسع مع بنية السحابة الأصلية، والخدمات التأسيسية المشتركة — وكل ذلك مع أمان وتشفير شاملَين على مستوى المؤسسات.
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تقييم متطلبات النظام لتسليم المنتج
يمكنك إنشاء التدفقات بسهولة باستخدام أدوات تكامل بدون تعليمات برمجية وقوالب وموصلات مُصممة مسبقًا لتطبيقات الأعمال الأكثر شيوعًا، والذكاء الاصطناعي الذي يؤدي تلقائيًّا المهام المعقدة التي تستغرق وقتًا طويلًا.
يمكنك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات، وتأمينها، وإدارتها، وإضفاء الطابع الاجتماعي عليها ضمن تجربة واحدة موحدة. سرّع من دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات، وحسّن جودة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك من خلال رؤى جديدة من الاختبار المؤتمت.
كن سريع الاستجابة للتغيرات في العالم. استبدل عمليات سير العمل اليدوية بسلسلة من الإجراءات التلقائية التي تلبي احتياجات العملاء في الوقت الفعلي، والتي يتم تشغيلها بواسطة أحداث داخلية أو خارجية.
حافظ على تكامل البيانات من خلال منع انقطاعات الخدمة وضمان تسليم البيانات المهمة الحساسة بشكل موثوق مرة واحدة فقط. احصل على رؤى أعمق دون تعطيل البيانات أثناء الرحلة أو التأثير في وظائف التطبيق.
استفد من عمليات نقل البيانات عالية السرعة من وإلى وبين مراكز البيانات المحلية وأي سحابة رئيسية. تمكَّن من تسليم البيانات بأي حجم وفيديو بمعدل بت غير محدود في زمن انتقال شبه صفري.
يمكنك التكامل عبر أي موفر خدمة سحابية والنشر والتوسع باستخدام بنية سحابية أصلية — كل ذلك مع أمان وتشفير شاملَين على مستوى المؤسسات.
بناء تكاملات سلسة بين البرامج والخدمات الدائمة لتحسين تجارب العملاء وزيادة نمو المستخدمين الجدد.
عمليات البث وزيادة سهولة الإدارة من خلال التكامل المحسّن وقدرات إدارة واجهة برمجة التطبيقات.
الاستفادة من التكامل السريع والأتمتة لتقديم خدمات متكاملة وسلسة للمستهلكين.
تحديث الأنظمة القديمة من خلال التحول إلى الخدمات المصغرة باستخدام إدارة واجهة برمجة التطبيقات، وتكامل التطبيقات، ووظائف أمان التكامل.