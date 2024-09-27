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سرعة وجودة أفضل للتطبيقات—هذا هو تألق حل برمجيات التكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي
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رسم توضيحي لملخص ذهبي لصفحة نظرة عامة على سحابة IBM CloudIBM Cloud Pak for Integration مع شبكة نقطية
حل برمجيات التكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

إن IBM Cloud Pak for Integration عبارة عن منصة تكامل هجينة تطبق وظائف أتمتة الذكاء الاصطناعي ذات الحلقة المغلقة لدعم أنماط متعددة من التكامل. توفر المنصة مجموعة شاملة من أدوات التكامل ضمن تجربة واحدة وموحدة لربط التطبيقات والبيانات عبر أي بيئة سحابية أو محلية.

يفتح برنامج تكامل Cloud Pak for Integration وحدات تخزين بيانات الأعمال وأصولها كواجهات برمجة التطبيقات، ويربط بين التطبيقات السحابية والمحلية، ويحمي سلامة البيانات أثناء الرحلة مع رسائل المؤسسات. كما توفر المنصة أيضًا تفاعلات الأحداث في الوقت الفعلي، وتنقل البيانات عبر أي بيئة سحابية، وتنشر وتتوسع مع بنية السحابة الأصلية، والخدمات التأسيسية المشتركة — وكل ذلك مع أمان وتشفير شاملَين على مستوى المؤسسات.
المزايا توصيل التطبيقات بكل سهولة 

يمكنك إنشاء التدفقات بسهولة باستخدام أدوات تكامل بدون تعليمات برمجية وقوالب وموصلات مُصممة مسبقًا لتطبيقات الأعمال الأكثر شيوعًا، والذكاء الاصطناعي الذي يؤدي تلقائيًّا المهام المعقدة التي تستغرق وقتًا طويلًا.

 تطوير وتحسين واجهات برمجة التطبيقات

يمكنك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات، وتأمينها، وإدارتها، وإضفاء الطابع الاجتماعي عليها ضمن تجربة واحدة موحدة. سرّع من دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات، وحسّن جودة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك من خلال رؤى جديدة من الاختبار المؤتمت.

 التفاعل في الوقت الفعلي

كن سريع الاستجابة للتغيرات في العالم. استبدل عمليات سير العمل اليدوية بسلسلة من الإجراءات التلقائية التي تلبي احتياجات العملاء في الوقت الفعلي، والتي يتم تشغيلها بواسطة أحداث داخلية أو خارجية.

 تحسين تكامل البيانات والرؤى 

حافظ على تكامل البيانات من خلال منع انقطاعات الخدمة وضمان تسليم البيانات المهمة الحساسة بشكل موثوق مرة واحدة فقط. احصل على رؤى أعمق دون تعطيل البيانات أثناء الرحلة أو التأثير في وظائف التطبيق.

 نقل الملفات بسرعة عالية

استفد من عمليات نقل البيانات عالية السرعة من وإلى وبين مراكز البيانات المحلية وأي سحابة رئيسية. تمكَّن من تسليم البيانات بأي حجم وفيديو بمعدل بت غير محدود في زمن انتقال شبه صفري.

 التكامل غير المعتمد على السحابة

يمكنك التكامل عبر أي موفر خدمة سحابية والنشر والتوسع باستخدام بنية سحابية أصلية — كل ذلك مع أمان وتشفير شاملَين على مستوى المؤسسات.
حالات استخدام منصة التكامل
               تقديم نماذج مشاركة جديدة استخدم IBM Cloud Pak for Integration من أجل: إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها للاستفادة من قيمة التطبيقات المحلية والسحابية، وأتمتة العمليات التجارية، وسير العمل اليدوي من خلال تشغيل سلسلة من الإجراءات استجابةً للأحداث في الوقت الفعلي، وتبسيط أداء عمليات تكامل البيانات ونقلها في الوقت الفعلي بشكل آمن للغاية.
تحسين عمليات التكامل قلِّل من تعقيد عمليات التكامل باستخدام قوة التكامل القابلة للتوسع، بما في ذلك برامج التكامل المؤتمت بالذكاء الاصطناعي، وأدوات التكامل بدون تعليمات برمجية للاتصال بشكل أسرع وتحسين الإنتاجية، والذكاء الاصطناعي لتعيين تنسيقات البيانات تلقائيًّا وتسريع تحويل البيانات، والقوالب والموصلات للأنظمة المحلية وتطبيقات البرمجيات كخدمة، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء، وتخطيط موارد المؤسسات، وغيرها.
تقليل المخاطر الأمنية  يمكنك بناء عمليات تكامل تعرض بيانات الأعمال بشكل آمن وموثوق به من خلال موازنة أحمال التشغيل لتحسين المرونة وقابلية التوسع، وتعزيز الأمان في أعمالك لحماية الأصول الحساسة، وحماية تكامل البيانات أثناء الرحلة عبر الشبكات ومصادر البيانات.
تصنيف IBM Cloud Pak for Integration كرائدة من قِبَل G2
تعتمد G2 منصة IBM Cloud Pak for Integration كمنصة رائدة في حيازة أوسع مجموعة من قدرات التكامل. اقرأ المزيد
قصص العملاء 
فاو - فولكس فاجن

بناء تكاملات سلسة بين البرامج والخدمات الدائمة لتحسين تجارب العملاء وزيادة نمو المستخدمين الجدد.

TINE

عمليات البث وزيادة سهولة الإدارة من خلال التكامل المحسّن وقدرات إدارة واجهة برمجة التطبيقات.

EBank

الاستفادة من التكامل السريع والأتمتة لتقديم خدمات متكاملة وسلسة للمستهلكين.

Tabadul

تحديث الأنظمة القديمة من خلال التحول إلى الخدمات المصغرة باستخدام إدارة واجهة برمجة التطبيقات، وتكامل التطبيقات، ووظائف أمان التكامل.

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