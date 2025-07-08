يستخدم IBM Cloud Pak for Integration المصدر المفتوح المتمثل في منصة بث الأحداث المبنية من Kafka Apache وهي IBM® Event Streams من شركة IBM لمساعدتك في بناء التطبيقات الذكية التي يمكنها التفاعل مع الأحداث فور وقوعها. تعامل مع أحمال التشغيل ذات المهام الحرجة من خلال تعزيز الاتصال بالنظام، والانتشار والعمليات الغنية والخبرة في البنية القائمة على الأحداث.