Event Streams 

قم بتشغيل التطبيقات الذكية القائمة على البيانات باستخدام Apache Kafka

 

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قيمة event streams

يستخدم IBM Cloud Pak for Integration المصدر المفتوح المتمثل في منصة بث الأحداث المبنية من Kafka Apache وهي IBM® Event Streams من شركة IBM لمساعدتك في بناء التطبيقات الذكية التي يمكنها التفاعل مع الأحداث فور وقوعها. تعامل مع أحمال التشغيل ذات المهام الحرجة من خلال تعزيز الاتصال بالنظام، والانتشار والعمليات الغنية والخبرة في البنية القائمة على الأحداث.
واجهة برمجة تطبيقات منتج REST

تتيح واجهات برمجة التطبيقات REST القابلة للتوسع إمكانية الاتصال الواسع بالأنظمة الحساسة، ما يمنحك المرونة اللازمة لدمج كل ما تحتاجه.
التكرار الجغرافي

تكرار البيانات بين عمليات نشر بث الأحداث للحفاظ على البيانات آمنة في حالة التعافي من الكوارث.
Enterprise connectors

قم بالاتصال بأنظمة المؤسسة مثل enterprise messaging باستخدام موصلات مدمجة تم اختبارها والتحقق منها.
أداة المراقبة

يمكنك توصيل عمليات نشر بث الأحداث بأدوات المراقبة لتمكين مراقبة الحلول الشاملة.

كيفية الاستخدام

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توفير البيانات

يربط بث الأحداث الأنظمة الخلفية وينشئ event streams متغيرة لمعالجة تعذر الوصول إلى البيانات. يمكن للتطبيقات الجديدة الاشتراك في event streams لإنشاء عرض محلي للبيانات. يؤدي نقل البيانات إلى مكان أقرب إلى التطبيق إلى زيادة الاستجابة.
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اكتسب المعارف

استفد من القدرات بث الأحداث لتوصيل مصادر البيانات المتنوعة لشركتك ببحيرة البيانات الخاصة بك. على سبيل المثال، قم بتضمين تدفقات النقرات من مواقع الويب الشريكة والمعاملات من سجلات المبيعات لتحديد الأنماط وتوجيه حملات التسويق المستقبلية.
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اعتماد التعلم الآلي

تساعد Event streams شركتك على جمع البيانات المنظمة في الوقت الفعلي لتغذية نماذج التعلم الآلي. يمكنك هذا من عمل تنبؤات قوية بناء على الأحداث الجارية في عملك والاستجابة لها بشكل استباقي.
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