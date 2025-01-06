الصفحة الرئيسية

البرامج الوسيطة

webMethods

Managed File Transfer

 نقل الملفات بسرعة وأمان: إدارة نقل الملفات المُدار (MFT) في IBM webMethods
باشر إدارة نقل الملفات المُدار بأمان وموثوقية لأحمال التشغيل ذات المهام الحساسة مع خيارات نشر مرنة على السحابية الهجينة
احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا اشترك للحصول على تحديثات المنتج

تبسيط عمليات التبادل ذات المهام الحساسة وتأمينها

يُعد النقل الآمن للملفات أمرًا ضروريًا في تفاعلات الأعمال. فمن خلال تمكين شركائك من تبادل الملفات بأمان عبر متصفح فقط باستخدام IBM® webMethods MFT، يمكنك أن تبني الثقة وتصبح شريكهم المفضل. يتيح التشفير المدمج وتسريع الملفات إمكانية نقل الملفات ذات الأحجام الكبيرة عبر مسافات طويلة، مما يسهّل التعاون ويعزّز مكانتك كشريك جدير بالثقة. 

 استكشف كيف يساعد IBM webMethods MFT المنظمات في نقل الملفات بسرعة وأمان

لماذا منصة التكامل كخدمة (iPaaS) هي مستقبل إدارة واجهات برمجة التطبيقات: كيف يمكن أن يساعدك التحكم المركزي في تبسيط التكامل

احضر هذه الندوة عبر الإنترنت وتعرّف على كيفية التخلص من صوامع التكامل، وتقليل تعقيد استخدام أدوات متعددة، والحفاظ على الحوكمة والتحكم عبر الأنظمة الموزعة مع التكامل المركزي عبر البيئات الهجينة والمتعددة السحابة.

 سجل الآن

هل أنت مستعد لعمليات النقل الآمن للملفات؟

تبادل الملفات عبر مجموعة من البروتوكولات وخيارات النشر للمساعدة على ضمان تبادل البيانات بشكل آمن ومتوافق. يتيح IBM webMethods MFT ما يلي:
دعم سريع وآمن وواسع النطاق لبروتوكولات نقل الملفات

دعم جميع بروتوكولات نقل الملفات الشائعة ومستويات الأمان الجديدة لعمليات نقل الملفات مثل التشفير على مستوى البروتوكول ودعم فحص الفيروسات.
تسليم الملفات بشكل موثوق

تمكين التسليم الموثوق للملفات من خلال استئناف عمليات نقل الملفات المتقطعة تلقائيًا من حيث توقفت، ما يساعد على ضمان التسليم الناجح وإلغاء الحاجة إلى التدخل اليدوي.
الالتزام بالمواعيد النهائية باستمرار

تنفيذ الإجراءات استنادًا إلى الأحداث باستخدام IBM webMethods MFT واستدعاء الخدمات وواجهات برمجة التطبيقات كإجراءات ما بعد المعالجة. تتيح لك هذه القدرة إنشاء استجابات متطورة لضمان عدم تفويت المواعيد النهائية.
تمكين مستخدمي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات

الوصول إلى واجهة ويب سهلة الاستخدام من أي متصفح لدعم التعاون في عمليات نقل الملفات، كل ذلك من منصة واحدة.
خيارات نشر مرنة

جلب ميزة نقل الملفات المُدار إلى السحابة، مما يدعم عمليات النشر السحابية الهجينة محليًا أو في البيئة السحابية التي تختارها.
أكثر من مجرد نقل ملفات مُدار

استفد من IBM webMethods MFT كجزء من منصة IBM webMethods iPaaS، التي توفر قدرات تكامل سحابية واسعة لتكامل التطبيقات وإدارة واجهة برمجة التطبيقات والتكامل بين الشركات وبعضها على المنصة نفسها.
مستند تقني اختبر فعالية منصة التكامل كخدمة (iPaaS) الهجينة من IBM استكشف كيف يعزز IBM webMethods القدرات الرئيسية لمنصة التكامل كخدمة (iPaaS) من IBM، ما يؤدي إلى إنشاء منصة تكامل مؤسسية موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على معالجة فوضى الاتصال. يدعم هذا الحل الموحّد العديد من المناطق الجغرافية والسحابة والبيئات الهجينة وأنماط التكامل وغيرها للمساعدة على تكامل مؤسستك بالكامل. اقرأ المستندات الفنية

الحل المثالي للنقل الآمن للملفات

يساعدك IBM webMethods MFT على نقل الملفات مهما كان حجمها بسرعة على منصة سحابية آمنة وخاضعة للحوكمة ومشفرة، مما يلبي احتياجات إلى عمليات التبادل الآمنة وذات المهام الحساسة.
تبادل ملفات آمن وموثوق الاعتماد على معايير شاملة لأمن البيانات ودعم معايير التشفير الأكثر صرامة في العالم. يتضمن ذلك تشفير البيانات في وضع السكون باستخدام معايير AES أو PGP وميزات الأمان المتقدمة مثل حماية DMZ وتصفية IP.
فحص الفيروسات بشكل كامل إنهاء عمليات نقل الملفات في حالة اكتشاف فيروس. إعداد الحماية من الفيروسات مباشرة في بوابة MFT Gateway.
الإدارة المركزية والتحكم المركزي في جميع أنشطة نقل الملفات احصل على رؤية واضحة لحالة عمليات نقل الملفات الحساسة لاكتشاف مشكلات نقل الملفات وحلها فور حدوثها. والأفضل من ذلك كله، يمكن للملفات الواردة أن تؤدي تلقائيًا إلى تشغيل أحداث العمل، مثل الطلبات والفواتير، لتسريع العمليات.
دعم جميع بروتوكولات النقل الشائعة تمكين شركاء الأعمال من تبادل الملفات معك باستخدام أدوات قياسية مثل متصفح الويب. وذلك لأن برنامج IBM webMethods MFT يأتي جاهزًا لدعم متصفحات الإنترنت وعملاء FTP. يمكن نقل الملفات باستخدام HTTP وHTTPS وFTP وFTPS وSFTP وSCP وWebDAV.
التكامل مع IBM webMethods iPaaS يمكنك الاستفادة من قدرات خادم تكامل IBM webMethods integration وخادم تكامل IBM webMethods MFT المدمجة لتمكين التبادل الآمن والموثوق للمستندات التي تقدم وظائف نقل الملفات المُدار (MFT). هذه الميزات مدعومة بخدمات التكامل، ما يمكّن برنامج IBM webMethods MFT من استدعاء الخدمات وقدرات المراسلة حسب الحاجة.
تبادل ملفات آمن وموثوق الاعتماد على معايير شاملة لأمن البيانات ودعم معايير التشفير الأكثر صرامة في العالم. يتضمن ذلك تشفير البيانات في وضع السكون باستخدام معايير AES أو PGP وميزات الأمان المتقدمة مثل حماية DMZ وتصفية IP.
فحص الفيروسات بشكل كامل إنهاء عمليات نقل الملفات في حالة اكتشاف فيروس. إعداد الحماية من الفيروسات مباشرة في بوابة MFT Gateway.
الإدارة المركزية والتحكم المركزي في جميع أنشطة نقل الملفات احصل على رؤية واضحة لحالة عمليات نقل الملفات الحساسة لاكتشاف مشكلات نقل الملفات وحلها فور حدوثها. والأفضل من ذلك كله، يمكن للملفات الواردة أن تؤدي تلقائيًا إلى تشغيل أحداث العمل، مثل الطلبات والفواتير، لتسريع العمليات.
دعم جميع بروتوكولات النقل الشائعة تمكين شركاء الأعمال من تبادل الملفات معك باستخدام أدوات قياسية مثل متصفح الويب. وذلك لأن برنامج IBM webMethods MFT يأتي جاهزًا لدعم متصفحات الإنترنت وعملاء FTP. يمكن نقل الملفات باستخدام HTTP وHTTPS وFTP وFTPS وSFTP وSCP وWebDAV.
التكامل مع IBM webMethods iPaaS يمكنك الاستفادة من قدرات خادم تكامل IBM webMethods integration وخادم تكامل IBM webMethods MFT المدمجة لتمكين التبادل الآمن والموثوق للمستندات التي تقدم وظائف نقل الملفات المُدار (MFT). هذه الميزات مدعومة بخدمات التكامل، ما يمكّن برنامج IBM webMethods MFT من استدعاء الخدمات وقدرات المراسلة حسب الحاجة.
اتخِذ الخطوة التالية

ابق على اطلاع بتحديثات المنتج أو حدد موعدًا لعرض توضيحي مباشر لمعرفة كيف يساعد برنامج IBM webMethods MFT على تبسيط عمليات التبادل ذات المهام الحساسة وتأمينها. 

 احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا اشترك للحصول على تحديثات المنتج تعلّم مع مجتمعك

انضم إلى مجموعة مواضيع webMethods على مجتمع IBM TechXchange! تفاعل مع خبراء IBM المتخصصين، واحصل على النصائح والأفكار من نظرائك في المجال، وابقَ على اطلاع دائم بالأخبار والإعلانات والتحسينات. شارك الأفكار والمعايير وأفضل الممارسات وتعلم مع مستخدمي webMethods الآخرين.

 الانضمام إلى المجتمع