أعد تصور التكامل ليتماشى مع عصر الذكاء الاصطناعي

تعمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تعزيز المرونة عبر واجهات برمجة التطبيقات، والتطبيقات، والأحداث، والملفات، و العمليات بين الشركات (B2B)/التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)

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أحواض ترابية كبيرة تحتوي على شبكات أو رسوم بيانية فوقها وحفار يكشط أحدها

AI + Integration = The future of automation, May 22, 2025 11:00 AM EDT

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ما الحاجة للعجلة؟ مستقبل الأتمتة قد بدأ بالفعل — وهو مدعوم بالذكاء الاصطناعي والتكامل. انضم إلى ندوة تعليمية عبر الإنترنت تضم نخبة من خبراء التكامل لدى IBM.

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افتح آفاق الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي الفاعل

يعيد IBM webMethods Hybrid Integration تصور التكامل ليتناسب مع عصر الذكاء الاصطناعي. من خلال سد الفجوة بين الأنظمة القديمة وأنماط التكامل الحديثة، فإنه يقلل من التوسع العشوائي للتكامل ويعزز الإنتاجية ويتوسع ديناميكيًا لتلبية احتياجات العمل المتغيرة — مما يؤدي إلى تحسين مهام سير العمل، وتحقيق التوازن بين الخبرة البشرية والذكاء الاصطناعي، وتسريع الابتكار في بيئتك الهجينة.   
إدارة شاملة 

إدارة عمليات التكامل ومراقبتها وإصلاحها عبر الأنماط المختلفة والمورّدين وعمليات النشر الهجينة

 
استجابة فورية 

استبدل مهام سير العمل التقليدية بأتمتة قائمة على الأحداث لدعم العمليات في الوقت الفعلي
إعادة الاستخدام وإعادة التوظيف 

تجميع وإعادة تكوين واجهات برمجة التطبيقات والأحداث بما يشبه لبنات البناء لإنشاء عمليات تكامل مرنة
اعتماد نهج الوكلاء بذكاء 

توجيه الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أو وكلاء الأنظمة لإتمام مهام التكامل الأساسية
إدارة عمليات التكامل في بيئتك المحلية وذات السحابات المتعددة باستخدام الذكاء الاصطناعي الفاعل
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توفر خطة تحكم هجينة موحدة إنتاجية أعلى وحوكمة قوية لضمان الأمان والامتثال احصل على رؤية شاملة وغير مسبوقة ومراقبة من طرف إلى طرف لواجهات برمجة التطبيقات والتطبيقات والملفات عبر البيئات الهجينة والسحابات المتعددة

    تكامل سلس لأحمال التشغيل الحساسة 

    إدارة سهلة لعمليات التكامل المعقدة

    تحكَّم في فوضى التكامل لديك من خلال تكامل التطبيقات الذي يركز على السحابة أولاً، والذي يربط جميع تطبيقاتك ويدير أكثر عمليات تنسيق التكامل الهجين تعقيداً. حقِّق التكامل بين تطبيقاتك وتمكَّن من أتمتة عملك.

         البدء في تكامل التطبيق
    التحكم في دورة حياة واجهات برمجة التطبيقات (API)

    تمكَّن من تطوير جميع أنواع واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها وتأمينها ومشاركتها بسلاسة أينما كانت. تعمل قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي على أتمتة المهام اليدوية وتوفير الوقت وضمان الجودة.

         بدء استخدام إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)
    تعزيز الروابط بين الشركات

    وفّر اتصالًا سريعًا وسلسًا مع أي شريك تجاري، سواء كان يستخدم أنظمة حديثة أو قديمة أو معقدة — دون تأخير في الإعداد. انقل مستندات الأعمال مثل أوامر الشراء والفواتير وإشعارات الشحن بأمان وموثوقية. 

         بدء استخدام عمليات التكامل بين الشركات
    تبسيط عمليات نقل الملفات وتأمينها 

    سرّع عملية الإعداد، ووقت الوصول إلى السوق وتحقيق القيمة، من خلال ضمان وصول الملفات الحساسة إلى وجهتها المطلوبة. انقل الملفات بسرعة وأمان، مهما كان حجمها، عبر منصة سحابية آمنة، مشفّرة، وخاضعة للحوكمة.

         بدء استخدام نقل الملفات المدار
    إدراج الأحداث لتوسيع نطاق المرونة التشغيلية 

    قم بتوحيد الأحداث ونشرها ومشاركتها بأمان عبر مؤسستك. بادر بتعزيز قدرات الفرق من خلال الوصول إلى الخدمة الذاتية مع الحفاظ على ضوابط وحوكمة قوية. 

         ابدأ باستخدام إدارة نقاط نهاية الأحداث
    إدارة سهلة لعمليات التكامل المعقدة

    تحكَّم في فوضى التكامل لديك من خلال تكامل التطبيقات الذي يركز على السحابة أولاً، والذي يربط جميع تطبيقاتك ويدير أكثر عمليات تنسيق التكامل الهجين تعقيداً. حقِّق التكامل بين تطبيقاتك وتمكَّن من أتمتة عملك.

         البدء في تكامل التطبيق
    التحكم في دورة حياة واجهات برمجة التطبيقات (API)

    تمكَّن من تطوير جميع أنواع واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها وتأمينها ومشاركتها بسلاسة أينما كانت. تعمل قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي على أتمتة المهام اليدوية وتوفير الوقت وضمان الجودة.

         بدء استخدام إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)
    تعزيز الروابط بين الشركات

    وفّر اتصالًا سريعًا وسلسًا مع أي شريك تجاري، سواء كان يستخدم أنظمة حديثة أو قديمة أو معقدة — دون تأخير في الإعداد. انقل مستندات الأعمال مثل أوامر الشراء والفواتير وإشعارات الشحن بأمان وموثوقية. 

         بدء استخدام عمليات التكامل بين الشركات
    تبسيط عمليات نقل الملفات وتأمينها 

    سرّع عملية الإعداد، ووقت الوصول إلى السوق وتحقيق القيمة، من خلال ضمان وصول الملفات الحساسة إلى وجهتها المطلوبة. انقل الملفات بسرعة وأمان، مهما كان حجمها، عبر منصة سحابية آمنة، مشفّرة، وخاضعة للحوكمة.

         بدء استخدام نقل الملفات المدار
    إدراج الأحداث لتوسيع نطاق المرونة التشغيلية 

    قم بتوحيد الأحداث ونشرها ومشاركتها بأمان عبر مؤسستك. بادر بتعزيز قدرات الفرق من خلال الوصول إلى الخدمة الذاتية مع الحفاظ على ضوابط وحوكمة قوية. 

         ابدأ باستخدام إدارة نقاط نهاية الأحداث

    عرض توضيحي تفاعلي

    التأثير الاقتصادي الإجمالي لـ IBM Integration

    الوصول إلى دراسة التأثير الاقتصادي الإجمالي من إعداد Forrester
    %176 عائد الاستثمار خلال 3 سنوات

    كلّفت IBM شركة Forrester Consulting بإجراء دراسة التأثير الاقتصادي الكلي™ (TEI) لتقييم عائد الاستثمار المحتمل الذي يمكن أن تحققه المؤسسات من خلال استخدام webMethods.

         %40 تقليل فترة تعطل التطبيقات

    من خلال التوحيد على منصة تكامل واحدة قائمة على SaaS وتحسين جودة التكامل، تُخفض المؤسسة المركبة من فترة تعطل التطبيقات بنسبة 40%.

         2.4 مليون دولار أمريكي صافي القيمة الحالية (NPV)

    أظهرت المقابلات والتحليل المالي أن المؤسسة المركبة تحقق منافع إجمالية قدرها 3.81 مليون دولار أمريكي خلال ثلاث سنوات مقابل تكاليف تبلغ 1.38 مليون دولار أمريكي.

         %33 تقليل المدة الزمنية لتنفيذ مشروع تكامل معقّد

    تقلل webMethods من الوقت اللازم لتنفيذ مشاريع التكامل المعقدة من ثلاثة أشهر إلى شهرين للمؤسسات المركبة.

    عملاء حقيقيون. نتائج حقيقية.

    كيف تعتمد الرحلات البحرية الفاخرة على التكامل المدعوم بواجهة برمجة التطبيقات

    تحريك الجبال وتكامل السحابة

    تحويل التكامل الهجين إلى ترس باستخدام منصة التكامل كخدمة (iPaaS) الصحيحة

    موقع رقمي للخدمات اللوجستية المستدامة

    اتخِذ الخطوة التالية

    تكامل ديناميكي، قابل للتوسع يتكيف مع احتياجات العمل المتغيرة. أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومبنية على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) جرّب IBM webMethods Hybrid Integration.

         انضم إلى قائمة الانتظار للإصدار التجريبي احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
    مزيد من الطرق للاستكشاف مقارنة بين وكلاء الذكاء الاصطناعي ومساعدي الذكاء الاصطناعي ما المقصود بمنصة التكامل كخدمة (iPaaS)؟ ما المقصود بالتكامل بين الشركات؟ ما المقصود بإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)؟ ما المقصود بتكامل التطبيقات؟ ما المقصود بالنقل المُدار للملفات (MFT)؟