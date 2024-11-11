شهدت Bonfiglioli نموًا مؤخرًا لتصبح شركة تبلغ قيمتها مليار دولار وكانت تستند إلى سمعتها كمزود لمنتجات مبتكرة وموثوقة للاستخدام في مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية. وعلى غرار العديد من الشركات المصنّعة، أرادت الشركة تحويل نموذج أعمالها ليشمل الخدمات المدرّة للدخل، مثل الضمانات طويلة الأجل والإصلاح والتخزين وخدمات إنترنت الأشياء. ومع ذلك، لم تكن بنية تكنولوجيا المعلومات في الشركة قادرة على التعامل مع مثل هذا التحول.

قال فابيو زوبولي، مهندس التكامل في شركة Bonfiglioli: "كانت لدينا طبقة تكامل قديمة الطراز". "لقد عملت بشكل جيد بما فيه الكفاية، لكنها كانت بطيئة وكانت هناك مشكلات في التوافق يجب معالجتها في كل مرة نضيف فيها أي شيء جديد. فهو ببساطة لم يكن جاهزًا لعمليات النشر السحابية الأصلية، أو إنشاء واجهات برمجة التطبيقات أو مشاركة البيانات في الوقت الفعلي مع جهات خارجية - ناهيك عن جميع الإمكانات الأخرى التي سنحتاج إليها إذا أردنا النجاح في تحولنا الرقمي في بيئة متعددة السحابة ومتعددة المستخدمين."

كانت شركة Bonfiglioli قد استثمرت بالفعل في الحلول السحابية، وتم تخزين أصولها في مزيج من خدمات التخزين المحلية والسحابة الخاصة والسحابة العامة. احتاجت الشركة إلى منصة تكامل يمكنها التعامل مع الآلاف من نقاط النهاية عبر البيئات المحلية ومتعددة السحابة، وإنشاء نظام بنائي قائم على واجهة برمجة التطبيقات وتمكين الحوكمة المركزية لوضع حد لعمليات تكامل تقنية المعلومات الظلية. وجد Zoboli الحل في منصة تكامل IBM® webMethods كخدمة (iPaaS) ، وهي منصة على مستوى المؤسسات يمكنها القيام بكل شيء بشكل فعال - مركزية / لامركزية ، وتعليمات برمجية منخفضة عند الحاجة ، ولكنها ثقيلة الوزن لتكنولوجيا المعلومات.