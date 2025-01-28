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webMethods
توفق المنظمات اليوم مع منصات وأنظمة وعمليات تكامل متنوعة، ما يؤدي إلى فوضى الاتصال. يقدم IBM® webMethods منصة تكامل كخدمة (iPaaS) هجينة من فئة المؤسسات للتخفيف من حدة هذه الفوضى. تتيح لك المنصة بالتحكم الآمن في التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات والعميات بين الشركات وبعضها والملفات عبر البيئات والمواقع المختلفة، مع خفض التكاليف لطرح المنتجات ودخول أسواق جديدة دون تغييرات تقنية كبيرة.
تبسيط جميع عمليات التكامل، ما يتيح لك الاستجابة بسرعة لمتطلبات الأعمال في الوقت الحقيقي وتقديم تجارب عالية الجودة. مع IBM webMethods، يمكنك:
انشر بنية تركيبية باستخدام كتل بناء مرنة للاستجابة لمتطلبات الأعمال في الوقت الحقيقي وبناء تجارب أفضل للعملاء والموظفين والشركاء.
زِد من مرونة عملك من خلال منصة هجينة موحدة تتيح تدفق البيانات بسلاسة لاتخاذ قرارات مستنيرة وإجراءات سريعة. طوِّر عمليات تكاملك باستخدام الأدوات المفضلة لديك وانشرها فورًا على أي بيئة سحابية أو في أي منطقة.
مكّن المزيد من المستخدمين من التعاون على منصة تكامل موحدة لزيادة الإنتاجية والبناء والنشر، حيث يمكنك تطوير التطبيقات والتجارب وتحويلها إلى واجهات برمجة تطبيقات في خطوة واحدة. كما يمكنك أتمتة مهام سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإدارتها مركزيًا لتجنب عمليات التكامل الوهمية.
مكّن منظمتك من خلال التحكم المركزي والتنفيذ الموزع. احصل على رؤية شاملة عبر عمليات التكامل وواجهات برمجة التطبيقات ومسارات البيانات. تساعدك هذه التجربة الموحدة لجميع عمليات التكامل على ضمان الامتثال من دون حدوث فوضى.
يقدم IBM webMethods قدرات لتلبية جميع احتياجات التكامل الخاصة بك ضمن منصة واحدة، نما يساعد شركتك على بناء تطبيقات وخدمات موحدة وسلسة للحفاظ على قدرتها التنافسية.