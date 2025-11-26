دعم مستقبلك

من النموذج الأوَّلي إلى الإنتاج: بناء المؤسسة القائمة على الوكلاء باستخدام IBM webMethods Hybrid Integration

احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا اطلب إصدارًا تجريبيًا مجانيًا
عرض ثلاثي الأبعاد لدوائر رقمية ورسومات بألوان متعددة

%95 من مشروعات الذكاء الاصطناعي التجريبية تتوقف

المؤسسات في كل مكان تراهن على وكلاء الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو. الرؤساء التنفيذيون يستثمرون بشكل مكثف، ومع ذلك تتوقف 95% من مشروعات الذكاء الاصطناعي التجريبية قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج.¹

الوكلاء المستقلون وحدهم لا يكفون. يتطلب التوسع الوصول في الوقت الفعلي إلى أنظمة المؤسسة وحوكمة قوية ومنصة موثوقًا بها تربط بين التجربة والتطبيق مع بناء الثقة عبر الحوكمة الفعَّالة.

مع IBM webMethods Hybrid Integration، لا تكتفي بالتجربة فقط، بل تستطيع تفعيل الذكاء الاصطناعي.​

تبدأ شركة IBM عصرًا جديدًا من الذكاء الاصطناعي المؤسسي بإطلاق مركز الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي الوكيل في بنجالور.
تعرّف على المزيد

المؤسسة القائمة على الوكلاء لتعزيز النمو​

المؤسسة القائمة على الوكلاء هي تلك التي يتم فيها دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر مهام سير العمل لأتمتة المهام واتخاذ القرارات والتعاون مع البشر، ما يعزز الإنتاجية والابتكار.

تخيَّل قوة عاملة يعمل فيها البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب:

  • يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام ومراقبة الأنظمة المعقدة وحل المشكلات بشكل استباقي.
  • ويتمتع الموظفون بحرية التركيز على الاستراتيجية والإبداع والابتكار.
  • وتتمكَّن الشركات من تسريع النمو دون إضافة التعقيد أو المخاطر.
رسم توضيحي بسيط يَصِف مؤسسة قائمة على الوكلاء، مع أيقونات ملف شخصي وروبوت
يمكن نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المؤسسة:
  • يساعد وكلاء الموارد البشرية على تبسيط خدمات الموظفين.
  • يساعد وكلاء تكنولوجيا المعلومات على تسريع حل المشكلات في مكتب المساعدة ومراقبة الأنظمة.
  • يساعد وكلاء التمويل على تبسيط الموافقات وإعداد التقارير.
  • يساعد وكلاء خدمة العملاء على تقديم تجارب أسرع وأكثر تخصيصًا.

يجب أن يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي بأمان، بالإضافة إلى بيانات المؤسسة ووظائفها. اعتمدت التجارب المبكرة لوكلاء الذكاء الاصطناعي على الابتكار من خلال نماذج ذكاء اصطناعي محسَّنة. لكن لتحقيق الابتكار الفعلي والتميّز، تحتاج الشركات إلى القدرة على استخدام أصول المؤسسة الحالية في الوكلاء.

التكامل هو النسيج الرابط الذي يمكِّن الوكلاء من العمل مع بيانات ووظائف المؤسسة. يمكن إنشاء الثقة من خلال الحوكمة المناسبة. يتضمن هذا الجانب حوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي، ويتضمن أيضًا حوكمة الوصول إلى أنظمة المؤسسة.

تحقيق رؤية المؤسسة القائمة على الوكلاء مع IBM

لتحقيق هذه الرؤية، تحتاج الشركات إلى التركيز على ثلاث قدرات حيوية.
الذكاء الاصطناعي الوكيل

استخدام أطر العمل الوكيلة لبناء وكلاء ذكاء صناعي جُدُد بكفاءة.
التكامل

التأكد من قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على الوصول إلى بيانات المؤسسة ووظائفها. تتم الاستفادة من الاستثمارات في بنية المؤسسة القابلة للتكوين بالكامل، وتتم إعادة استخدام واجهات برمجة التطبيقات وتدفقات التكامل القائمة.يتم استخدام منصات iPaaS لإتاحة الأصول الحالية لاستخدام الوكلاء (مع دعم MCP، وكذلك على سبيل المثال، نماذج البيانات المبسَّطة).
الحوكمة

ضمان قدرة الشركات على الوثوق بوكلاء الذكاء الاصطناعي عند الوصول إلى أنظمة المؤسسة الحيوية من خلال إدارة كلٍّ من النماذج التي يستخدمونها والأنظمة التي يتعاملون معها - ما يؤدي إلى توفير التتبُّع الشامل والأمن والامتثال. تتحكم بوابة الذكاء الاصطناعي لدينا في وصول الوكيل إلى النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، بينما تتحكم بوابة MCP في وصول الوكيل إلى أنظمة المؤسسة.​
رسم توضيحي بسيط يَصِف إطار عمل بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي
إطار عمل بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM

تُعَد IBM webMethods Hybrid Integration الأساس لهذا التحول -حيث توفِّر الوصول إلى بيانات المؤسسة ووظائفها من خلال التكامل وفرض الحوكمة ويمنح هذا النهج المؤسسات الأدوات اللازمة لتحويل مشروعات الذكاء الاصطناعي المعزولة إلى نموذج تشغيل قوي ومرن ومدعوم بالذكاء الاصطناعي.

بنية المؤسسة القائمة على الوكلاء من IBM

يعتمد نهج IBM على بنية متعددة الطبقات تعمل على توحيد ما يلي:

  • طبقة الوكلاء: وكلاء متخصصون للتكامل والمراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمعرفة.
  • طبقة الحوكمة: بوابة الذكاء الاصطناعي وبوابة MCP لضمان الشفافية والامتثال والتحكم، عندما يصل الوكلاء إلى أنظمة المؤسسة.
  • طبقة التكامل: واجهات برمجة التطبيقات والأحداث وبروتوكول سياق النموذج (MCP) لتوفير اتصال آمن وموحَّد.

تجمع IBM بين الذكاء الاصطناعي والتكامل والحوكمة والكتالوج في منصة واحدة موثوق بها.
رسم توضيحي بسيط يصف إطار عمل بنية المؤسسة القائمة على الوكلاء من IBM
بنية المؤسسة القائمة على الوكلاء من IBM
اتخذ الخطوة التالية
احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا اطلب إصدارًا تجريبيًا مجانيًا
بناء مؤسستك القائمة على الوكلاء IBM webMethods Hybrid Integration watsonx Orchestrate watsonx.ai®‎ watsonx.governance®‎
الحواشي

¹ Challapally, Aditya, Chris Pease, Ramesh Raskar, and Pradyumna Chari. The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. MIT NANDA, July 2025.​​