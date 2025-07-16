تُطلق IBM عصرًا جديدًا للذكاء الاصطناعي المؤسسي بإطلاق مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي الوكيل في بنغالور.

16 يوليو 2025
افتتحت شركة IBM اليوم Agentic AI Innovation Center في بنغالورو، وهو منشأة متقدمة تهدف إلى مساعدة المؤسسات والشركات الناشئة والشركاء والمطورين على تجربة وابتكار وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين وأذكياء. يمثِّل هؤلاء الوكلاء قفزة أساسية في نضج الذكاء الاصطناعي.
تعمل IBM على تطبيق وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين هؤلاء داخليًا ومع العملاء والشركاء في مختلَف القطاعات. على عكس الروبوتات القائمة على القواعد أو المساعدين المرافقين، يستطيع هؤلاء الوكلاء فهم السياق، والتعامل مع الاستثناءات، والتصرف بشكل مستقل، والتعلم بشكل مستمر. فهم يعملون على إعادة تكوين العمليات المعطلة، والربط بين الأنظمة القديمة والسحابية، وتحقيق نتائج ملموسة على نطاق واسع. لم يتم تصميم هؤلاء الوكلاء للعروض التوضيحية - بل للإنتاج الفعلي، وهم يحققون النتائج بالفعل.
داخل IBM نفسها، قامت الأنظمة القائمة على الوكلاء بتحويل الوظائف الأساسية. على سبيل المثال، في إدارة الموارد البشرية، انخفض عدد تذاكر الدعم الشهرية بشكل كبير، ما ساهم في تخفيف العبء عن الفرق وتسريع أوقات الحل. في مجال تكنولوجيا المعلومات، يقوم الوكلاء بالكشف عن المشكلات وإصلاحها استباقيًا قبل تدهور الخدمة. في مجالات التمويل والمبيعات وخدمة العملاء، يقوم الوكلاء الأذكياء الآن بتسريع عمليات الموافقة، وحل المطالبات، وتخصيص تقديم الخدمات.
هذا ما يميز IBM: النشر على نطاق المؤسسة. بينما يتحدث العديد من المورِّدين عن برامج الذكاء الاصطناعي التجريبية، تتحدث IBM عن النتائج. لقد كانت IBM تطبِّق الأنظمة القائمة على الوكلاء على نطاق المؤسسات عبر الوظائف الأساسية. الآن، نقدِّم هذه التجربة إلى العالم من خلال مركز Agentic AI Center الجديد في بنغالور.
سيكون مركز الابتكار:
بفضل اقتصادها الرقمي أولًا ومواهبها التقنية العميقة، تُعَد الهند المضيف المثالي. لن يخدم المركز العملاء الهنود فحسب، بل سيعمل أيضًا كمنارة عالمية لاعتماد الذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة.
لأن المؤسسات تواجه تقلبات غير مسبوقة. والأسواق تتحول. واللوائح التنظيمية تصبح أكثر صرامة. وطلبات العملاء تتقلب. يُضفي الذكاء الاصطناعي الوكيل القدرة على التكيف في صميم العمليات. لا يتعلق الأمر بأتمتة المهام. بل ببناء أنظمة تتحسن وتتطور وتتوافق مع أهداف الأعمال دون الحاجة إلى إعادة برمجة بشرية مستمرة.
والأهم من ذلك، أنه سيعزز اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين تم بناؤهم وعرضهم يتبعون إطار عمل الذكاء الاصطناعي الموثوق به من IBM - مع دمج الشفافية، والقابلية للتفسير، وتصميم يشمل العنصر البشري في الحلقة. وهذا يضمن أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي ليست ذكية فحسب، بل آمنة أيضًا.
ماذا يعني هذا بالنسبة إلى الهند؟ يضع هذا الهند في موقع الريادة العالمية في ابتكار الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات. يفتح هذا آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والتعاون العالمي. يمكِّن هذا المؤسسات -من البنوك إلى الحكومات المحلية - من تجاوز القيود وبناء مستقبل رقمي مرن.
وبالنسبة إلى IBM، هذا تأكيد على اعتقادنا بأن الذكاء الاصطناعي إذا تم تطبيقه بشكل صحيح يمكنه تغيير طريقة عمل العالم. لا يُعَد Agentic AI Innovation Center مختبرًا. إنه منصة انطلاق.
إذا أردت معرفة شكل مستقبل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، فخطِّط لزيارة مركز Agentic AI Innovation Center في بنغالور. لن ترى عرضًا توضيحيًا. سترى المستقبل وهو يعمل.
