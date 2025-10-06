تواجه الشركات اليوم ضغوطًا لتسريع الابتكار، مع ضرورة إظهار عائد ملموس على استثماراتها في الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يكافح العديد من المؤسسات لدمج الأنظمة المتنوعة وواجهات برمجة التطبيقات وتدفقات البيانات بالسرعة التي يتطلبها العمل.
مع التحسينات الأخيرة في IBM webMethods Hybrid Integration، تساعد IBM العملاء على التغلب على هذه التحديات. تمتد التطورات لتشمل 3 مجالات حيوية:
تم تصميم هذه الابتكارات معًا لمساعدة المؤسسات على الاستعداد لفرص التحول بالذكاء الاصطناعي، مع تعزيز موثوقية العمليات الهجينة الحالية.
غالبًا ما كانت التكاملات التقليدية تتطلب خبرة تقنية عميقة، ما يؤدي إلى وجود عوائق عندما يفوق الطلب الموارد المتاحة. تم تصميم وكلاء iPaaS المحسَّنين حديثًا من IBM لإزالة تلك العقبات من خلال مساعدة الفرق طوال دورة حياة التكامل بأكملها. ومع التطلع إلى انتشار النماذج والوكلاء، تسعى IBM إلى إدخال هذه القدرات في أساس iPaaS أيضًا. سيمكِّن ذلك العملاء من إدارة كيفية وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي وأجهزة التعلم الآلي إلى مصادر البيانات السياقية، دون إضافة بنية تحتية إضافية. على سبيل المثال، باستخدام وكيل واجهة برمجة التطبيقات أو API Developer Studio، أصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى عرض واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك كأدوات MCP يمكن للوكلاء الاتصال بها.
يمكن للعملاء وصف أهدافهم بلغة بسيطة، ويعمل الوكيل على تفسير النية وتوليد تدفق تكامل مقترح وتقديم خيارات للموافقة. ما كان يستغرق ساعات أو أيامًا يمكن الآن إنجازه في دقائق، ما يساعد فِرَق الأعمال وتكنولوجيا المعلومات على تقديم خدمات رقمية جديدة بسرعة أكبر.
إلى جانب تسريع وقت البناء، تمتد وظيفة الوكلاء لتشمل العمليات أيضًا. من خلال تصنيف الأخطاء وإظهار المشكلات الأكثر حساسية واقتراح حلول لها، تساعد القدرات الفِرَق على تقليل فترة التعطل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أكثر فاعلية. يمكن للوكلاء أيضًا تطبيق خاصية الإصلاح الذاتي للأخطاء المتكررة، ما يقلل من الأعمال المتكررة.
النتيجة: يمكن لمتخصصي التكامل والمطورين والتقنيين في الأعمال التركيز بشكل أقل على المهام اليدوية والمتكررة، وبشكل أكثر على تحقيق القيمة. بالنسبة إلى المؤسسات، يعني هذا وصولًا أسرع للقيمة وتعزيزًا أكبر للمرونة التشغيلية.
غالبًا ما تجد المؤسسات نفسها تُعيد بناء التكاملات نفسها؛ لأن الأصول متفرقة عبر المنصات ومن الصعب إدارتها. تؤدي هذه الازدواجية إلى إبطاء عملية التسليم وزيادة التكاليف وزيادة مخاطر الامتثال.
يعالج كتالوج الأصول الموحَّد الجديد هذا الأمر من خلال تجميع الأصول عبر IBM webMethods Hybrid Integration في طبقة بيانات وصفية واحدة مُدارة. يمكن لمتخصصي التكامل والمهندسين المعماريين البحث بسهولة عن التبعيات وتحليلها وطلب الوصول، بينما يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي البيانات نفسها لتقديم توصيات سياقية في الوقت الفعلي.
تشمل الفوائد للعملاء ما يلي:
من خلال جعل وكلاء الذكاء الاصطناعي مستهلكين أساسيين للكتالوج، تساعد IBM المؤسسات على الانتقال من إثبات المفهوم إلى الإنتاج بثقة وحوكمة أكبر - ما يُتيح السرعة دون التضحية بالتحكم.
بينما تعمل الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تهيئة المؤسسات للمستقبل، تدرك IBM أيضًا أهمية مساعدة العملاء على تحقيق أقصى قيمة من بنيتهم التكنولوجية الحالية. يُعَد IBM MQ عنصرًا أساسيًا لأعباء العمل ذات المهام الحساسة، وقد يكون من الصعب أحيانًا على فرق التكامل مراقبته بشكل مباشر.
ميزة قابلية ملاحظة MQ الجديدة تُغيِّر هذا الواقع. من خلال عرض البيانات التشغيلية من MQ جنبًا إلى جنب مع الأصول الأخرى للتكامل، تحصل فرق التكامل على رؤى في الوقت شبه الفعلي حول سلامة قوائم الانتظار وزمن الانتقال ومعدل الإنتاجية - دون الاعتماد فقط على خبراء MQ أو وحدات تحكم منفصلة.
التأثير في العملاء واضح:
هذا يعني أن المؤسسات يمكنها الاستجابة بسرعة أكبر للاضطرابات المحتملة، مع تمكين مسؤولي MQ الماهرين من التركيز على أنشطة ذات قيمة أعلى.
وتيرة التغيير في مشهد التكنولوجيا الحالي لا تتوقف، وتحتاج المؤسسات إلى أساس موثوق به للاستفادة من الذكاء الاصطناعي مع حماية استثماراتها الحالية. من خلال هذه التحسينات في IBM webMethods Hybrid Integration، تساعد IBM العملاء على تحقيق التوازن بين أمرين: الاستعداد لفرص الذكاء الاصطناعي الوكيل وضمان الموثوقية وعائد الاستثمار من الأنظمة الحالية.
يُعَد تمكين الذكاء الاصطناعي الوكيل محورًا رئيسيًا في IBM webMethods Hybrid Integration، بما في ذلك بناء بوابات الذكاء الاصطناعي وتسريع إدارة دورة حياة MCP والاستفادة من تقنيات IBM مثل watsonx. اكتشِف المزيد عن بعض هذه التطورات الأخيرة هنا.
من خلال التركيز على الإنتاجية والحوكمة والشفافية، تهدف IBM إلى تزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة لتسريع الابتكار وتقليل المخاطر وتحقيق قيمة أعمال بثقة أكبر.