الإعلان عن IBM DataPower Interact Gateway: التحكم في تفاعلات الذكاء الاصطناعي حيث يلتقي بالمؤسسات

أمضت المؤسسات سنوات في بناء أسس تكامل موثوق بها. تُدار واجهات برمجة التطبيقات. سير العمل منسق. يتم تطبيق السياسات. انضباط التكامل الذي استغرق سنوات لتأسيسه حقيقي، مجرب في المعارك ويعمل على نطاق واسع. مع انتقال الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإنتاج، لم يكن التحدي يتمثل في التحكم في الذكاء الاصطناعي فقط؛ بل يمنح الذكاء الاصطناعي فهما موثوقاً في الوقت الفعلي للأعمال. يأتي هذا الفهم من تفاعلات آمنة وخاضعة للحوكمة عبر واجهات برمجة التطبيقات والتطبيقات والبيانات ومهام سير العمل، مما يمكن الوكلاء والنماذج من العمل بأمان داخل أنظمة المؤسسات بدلاً من العمل بشكل منفصل.

ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي يصل بطريقة تتجاوز كل ذلك. يتفاعل وكلاء الذكاء الاصطناعي مع أنظمة المؤسسات، وتصل النماذج إلى البيانات خارج حدود الأمان والامتثال. تستدعي الأدوات مهام سير عمل الأعمال دون تطبيق السياسة. كل تفاعل من هذه التفاعلات يحدث خارج هياكل الحوكمة التي تعتمد عليها المؤسسات؛ مما يخلق سياسات مجزأة، ورؤية محدودة، وتكاليف تعتمد على الاستخدام تتصاعد دون سابق إنذار. والنتيجة هي نقطة عمياء متزايدة عند النقطة التي يلتقي فيها الذكاء الاصطناعي بالمؤسسة: طبقة التفاعل.

هذه ليست مشكلة تتعلق بالنموذج أو البيانات، بل هي مشكلة تفاعل. يتطلب الأمر حلاً مصمماً خصيصاً لتلك الطبقة - وليس مجموعة من صوامع الحوكمة المعزولة - كل منها يغطي جزءاً واحداً من الصورة. وفقا لمعهد IBM لقيمة الأعمال، تعتقد 65% من المؤسسات أن الذكاء الاصطناعي سيفشل بدون تكامل أفضل. تتقلص فترة فرض السيطرة. تتوقع Forrester أن ينمو سوق برامج حوكمة الذكاء الاصطناعي بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 30% حتى عام 2030، ليصل إلى حوالي 15.8 مليار دولار في الإنفاق الصحيح.

مع تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي ، تخاطر المؤسسات التي تفتقر إلى نهج ثابت لإدارة تفاعلات الذكاء الاصطناعي بتراكم ديون الحوكمة مع كل عملية نشر غير مُدارة.