استكشِف خيارات تسعير IBM webMethods Hybrid Integration

عرض ثلاثي الأبعاد لدوائر رقمية ورسومات بألوان متعددة

IBM webMethods Hybrid Integration

تبدأ أسعار المستوى Standard Tier من 2,500 دولار أمريكي شهريًا

وتتضمن أرصدة مرنة يمكن استخدامها لأيٍّ من قدرات التكامل لديك، مثل استدعاءات واجهات برمجة التطبيقات، وتدفقات تكامل التطبيقات، والتكاملات بين الأعمال، ونقل الملفات المُدار، والأحداث.

التسعير القائم على الاستهلاك يربط التكلفة بالاستخدام الفعلي
  • مرونة الترخيص
  • التسعير القائم على الاستهلاك
  • منح الحقوق عبر جميع قدرات التكامل
  • تسعير متوافق مع الاستخدام الفعلي

مستوى التحكم الهجين: أساس التكامل الموحَّد​

يركِّز IBM webMethods Hybrid Integration على مستوى تحكُّم هجين يجمع بيئات تشغيل التكامل المتفرقة في منصة واحدة، لتوفير ما يلي:​

  • مراقبة شاملة من أجل تحقيق الرؤية الكاملة عبر جميع مهام سير عمل التكامل.​

  • إدارة موحَّدة لواجهات برمجة التطبيقات لتوحيد حوكمة واجهات برمجة التطبيقات عبر البيئات الهجينة.​

  • الإدارة المتكاملة لبيئات التشغيل لتسهيل النشر محليًا أو في السحابة أو على الحافة.​

  • تكامل وكلاء الذكاء الاصطناعي لدمج الأتمتة الذكية في مهام سير العمل.​

تقدِّم شركة IBM مجموعة واسعة من قدرات التكامل التي يتم توصيلها بسلاسة بمستوى التحكم الهجين.  (انظر الجدول أدناه)
    قدرات المنصات مقياس الاستخدام البرمجيات كخدمة (SaaS) البرامج

     مستوى التحكم الهجين 

    •  المراقبة الشاملة​
    •  الإدارة الموحَّدة لواجهات برمجة التطبيقات​
    •  بيئة تشغيل التكامل​
    •  تحليلات الاستخدام

    يتم تضمين أوقات التشغيل المسجلة لخدمات SaaS دون أي تكلفة إضافية​

    عدد وقت التشغيل المسجّل عن بُعد

    لا ينطبق

    إدارة واجهة برمجة التطبيقات

    استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات 

    تكامل التطبيقات

    • App Connect  ​
    • webMethods Integration

    معاملات التكامل 

    إدارة نقاط نهاية الأحداث

    استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات 

    معالجة الأحداث

    نوى العمليات الافتراضية 

    Event Streams 

    نوى العمليات الافتراضية 

    التكامل بين الأعمال (B2B) في webMethods 

    مستندات B2B 

    IBM® Sterling VAN 

    حجم البيانات في الشهر 

    نقل الملفات المُدار عبر WebMethods 

    تم نقل الملفات 

    *الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
    اتخذ الخطوة التالية

    تمكين التكامل الديناميكي القابل للتطوير باستخدام IBM webMethods Hybrid Integration - المدعومة بالذكاء الاصطناعي والقائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) لتلبية متطلبات الأعمال المتطورة.

