تحكّم في فوضى السحابة-أول تكامل التطبيقات التي تربط جميع تطبيقاتك - تلك التي مضى عليها أسابيع أو عقود.إن نظام webMethods webMethods التكامل من ®IBM سهل بما فيه الكفاية بحيث يمكن لأي شخص استخدام تكنولوجيا المعلومات، ولكنه متقدم بما يكفي للتعامل مع أكثر تزامنات التكامل الهجينة تعقيدًا. دمج التطبيق الخاص بك، وأتمتة عملك.
الاندماج مع السحابة القائمة على السحابة و محلي التطبيق، مما يتيح نشر وتعزيز تجربة العملاء بسرعة. مع IBM webMethods التكامل التكامل يمكنك ذلك:
استخدم الأدوات المفضلة (عبر الإنترنت أو غير المتصلة بالإنترنت) لتصميم التكامل وتطويره ونشره في أي مكان، دون الحاجة إلى بناء نفس الشيء مرتين. تخلص من القيود لتقديم تجربة عملاء مذهلة بسرعة.
راقب جميع عمليات التكامل العالمية من خلال جزء زجاجي واحد. شاهد وتحكّم في جميع عمليات التشغيل والتكامل عبر المنصات حتى تتمكن من تصحيح الأخطاء بشكل أسرع والالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة. قم بحماية سحابة متعددة التكامل والتكامل الهجين بأمان سيحبه مسؤول الأمن الرقمي الخاص بك.
الامتثال لمتطلبات البيانات الإقليمية باستخدام وقت التشغيل المحلي للتكامل الخاص بك، بغض النظر عن مكان استضافتها. نشر أسرع وتوسيع نطاقه أو تخفيضه في دقائق مع خوادم الحافة الصفرية حتى تتمكن من أن تكون الأول في السوق.
تجنب إسقاط الكرات أثناء التنقل بين عمليات التكامل من فرق مختلفة. اختر واجهة المستخدم الخاصة بك - سواء كانت متقدمة أو رمزًا منخفضًا أو بدون رمز - واسمح للأعمال التجارية و تكنولوجيا المعلومات بالعمل معًا على نفس المنصة.
IBM يوفر webMethods التكامل التكامل في نظام أساسي واحد، مما يجعل عملياتك أكثر كفاءة ومؤسستك أكثر رشيقة.
استفد من موصلات التكامل الجاهزة للاستخدام للتطبيق المحلي أو SaaS (إلى جانب مئات الوصفات لبدء تقدمك) للاتصال دون الحاجة إلى البرمجة.
أعد استخدام الخدمات التي تنشئها في أي مكان باستخدام التكامل التكامل وقت التشغيل الذي يمكن تشغيله بأي طريقة تريدها - كخدمة مصغرة أو في التكامل المحلي أو في سحابة خاصة حاوية أو في سحابة عامة. قم بإجراء المعلومات التكنولوجية بشكل موثوق به باستخدام نموذج عمليات التطوير الذي يستخدم مستودعًا للإصدارات والتبعيات.
تمكين المستخدمين الجدد من رجال الأعمال والمطورين من استخدام واجهة مستخدم سهلة السحب والإفلات مع واجهة مستخدم معززة بالذكاء الاصطناعي أو واجهة مستخدم بلغة طبيعية لإنشاء مهام سير عمل جديدة. يعمل هذا النهج الذكي الخالي من التعليمات البرمجية على إنشاء عمليات تكامل خالية من الأخطاء بشكل أسرع.
قم بتضمين عمليات التكامل مباشرةً في التطبيقات التي يقوم فريقك بإنشائها لبناء منتجات أفضل وأكثر سهولة في الاستخدام. قم بدمج البيانات من أكثر من 200 نظام، وتطبيق وأجهزة دون القلق بشأن البنية الأساسية.
أنشئ برنامج التكامل وقم بتشغيله في بيئة هجينة أو سحابة متعددة متعددة للمدة التي تحتاجها دون الحاجة إلى نسخ كل شيء واستبداله. وهذا يعني أنه يمكنك نقل مفاتيح السحابة إلى السحابة دون القلق بشأن تعطيل الخدمات التي قمت بإنشائها بالفعل.
ابق على اطلاع بتحديثات المنتج أو قم بجدولة عرض توضيحي مباشر لمعرفة كيف يمكن أن يساعدك IBM webMethods التكامل في دمج التطبيق، وتعزيز سرعة الأعمال.
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