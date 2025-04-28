تهدف PharmLog إلى جعل الخدمات اللوجستية للأدوية أكثر كفاءة وموثوقية، ولكن "كان هذا مستحيلاً مع نظام إدارة المستودعات [WMS] الذي يزيد عمره عن عشر سنوات وخطر وجود نقطة فشل واحدة،" يوضح Stefan Hollmann، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة PharmLog Pharma Logistik GmbH. جعل نظام المستودعات القديم من الامتثال لمتطلبات السلامة والجودة للتغليف والتخزين والتسليم تحديًا كبيرًا.

كان على PharmLog أيضًا التعامل مع أنظمة تنظيمية وعملاء معقدة وغير متجانسة، مما جعل تلبية متطلبات الكفاءة المتزايدة في سوق شديدة التنظيم أكثر صعوبة.

كان الحل واضحا: استبدال WMS القديم المعرض للخطأ بنظام له وظائف جديدة. ومع ذلك، لا يمكن تمكين هذه الترقية بشكل مناسب إلا من خلال التكامل الموحد للتطبيقات. كانت PharmLog تبحث عن منصة تكامل تطبيقات المؤسسات (EAI) يمكنها قبول بنية محددة مع إمكانية تعدد العملاء، وتنفيذ عملية التعيين مع إطار عمل مستهدف، ودعم تغييرات محددة.