شركة Komatsu هي شركة تصنيع وتوزيع عالمية تُقدم معدات الحفر الأساسية وتقنياتها وخدماتها إلى قطاعات البناء والتعدين والطاقة والنفايات والمحاجر والقطاعات الحكومية. في أستراليا، تُدير شركة Komatsu عمليات أعمالها على نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القديم الذي لا يمكنه معالجة ملفات الثغرات الأمنية والمخاطر الشائعة (CSV) إلا في المهام المجمعة، ما يعني انعدام إمكانية الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي أو إلى البيانات المتدفقة.

كانت شركة Komatsu Australia في حاجة إلى إنشاء تجربة رقمية سلسة تسمح للعملاء والشركاء والفرق الداخلية بالوصول إلى البيانات المناسبة في الوقت المناسب. وكان هدفها أن تصبح شركة قائمة على البيانات، وهو ما تُرجم إلى ضرورة وجود تقنيات أكثر تطورًا توفر واجهات برمجة تطبيقات تتيح توقع الإيرادات، على سبيل المثال، وإلى القدرة على مشاركة البيانات في الوقت الفعلي مع فريق ذكاء الأعمال لديهم.

كل هذا يتطلب منصة تكامل هجينة فائقة الإمكانات.