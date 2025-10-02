تتعاون TEPL مع IBM لبناء منصة موحَّدة قابلة للتوسع وتسريع التكامل بعد الدمج
تسعى شركة Tata Electronics Private Limited (TEPL)، وهي شركة عالمية بارزة في مجال تصنيع الإلكترونيات، إلى توسيع حضورها من خلال عمليات استحواذ استراتيجية عبر مختلَف الصناعات. تشمل عمليات الاستحواذ هذه خدمات تصنيع الإلكترونيات (EMS)، والتجميع والاختبار الخارجي لأشباه الموصِّلات (OSAT)، والتجميع والاختبار والتغليف النهائي (FATP)، بالإضافة إلى خدمات مصانع أشباه الموصِّلات وتصميمها. نظرًا لأن الكيانات التي تم الاستحواذ عليها حديثًا كانت تعمل على منصات وعمليات مختلفة، أدركت TEPL أهمية بناء رؤية شاملة عبر التطبيقات وأنظمة البرامج الوسيطة ومنظومات الشركاء. كانت استراتيجية التكامل السلس ضرورية لضمان استمرارية الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق القيمة الكاملة لعمليات الاستحواذ هذه.
لتحقيق هذا الهدف، شرعت TEPL في بناء بنية تكامل قوية وقابلة للتوسع لدعم رؤيتها للمؤسسة المترابطة وأهداف نموها طويلة المدى.
لدعم رؤيتها نحو مؤسسة مترابطة، اعتمدت TEPL إطار عمل التكامل بين الأعمال B2B من الجيل التالي الذي طوَّرته Tata Consultancy Services (TCS)، إحدى شركات مجموعة Tata، والمبني على منصة ®IBM webMethods Hybrid Integration وفَّر إطار العمل الجاهز للمستقبل هذا قابلية التوسع والمرونة التي كانت TEPL بحاجة إليها لتوحيد منظومتها المتنامية.
كخطوة أولى، تم إدخال إطار عمل قائم على القوالب لجمع المعرفة في سير العمل لتوثيق وتحليل الواجهات الحالية، وصِلات الشركاء، وتكاملات الأنظمة عبر الكيانات التي تم الاستحواذ عليها. ساعدت هذه العملية على إنشاء أساس منظم للتكامل السلس.
استخدمت TCS منصة IBM webMethods Hybrid Integration لإنشاء نظام متين للتكامل بين التطبيقات (A2A) والأعمال (B2B) يربط الأنظمة الرئيسية لدى TEPL. شملت الأنظمة المتصلة نظام تنفيذ التصنيع (MES)، وإدارة وتنفيذ الطلبات، وإدارة المخازن، وصيانة المصانع، وSAP، وإدارة دورة حياة المنتج (PLM)، وإدارة علاقات المورِّدين، وأنظمة اللوجستيات التابعة لأطراف ثالثة، وغير ذلك.
من خلال الشراكة الاستراتيجية بين TCS وIBM، تمكَّنت TEPL من تبسيط عمليات الترخيص وضمان تنفيذ سريع لمنصة التكامل. وفي الوقت نفسه، تم تنفيذ نموذج حوكمة للتكامل، مع اعتماد أفضل الممارسات، وإرشادات موحَّدة، وأدوار محددة بوضوح لضمان قابلية التوسع على المدى الطويل، والاتساق، والتميز التشغيلي.
مع اعتماد إطار التكامل بين الأعمال (B2B) من الجيل التالي، أصبحت TEPL تعمل الآن على بنية تكامل مؤسسية آمنة تربط الأنظمة الداخلية والشركاء والمورِّدين ومزوِّدي الخدمات اللوجستية. تعمل المنصة الموحَّدة على تعزيز وضوح البيانات ودعم التعاون السلس بين الكيانات التي تم الاستحواذ عليها، ما يمكِّن TEPL من العمل كمؤسسة مترابطة بالكامل.
تتولى المنصة حاليًا معالجة أكثر من 100 مليون معاملة سنويًا، مع زيادة حجم المعاملات بشكل كبير مع انضمام مصانع وعمليات وتطبيقات جديدة إلى TEPL، ما يؤكِّد على قدرتها على التوسع وقوتها في العمليات الفعلية. وقد ساعدت المنصة أيضًا شركة TEPL على مواءمة التقنية مع احتياجات العمل، ما أتاح صناعة القرار بشكل أسرع وتنفيذ عمليات قائمة على الرؤى.
يمكن لإطار عمل التكامل أن يساعد شركة TEPL على الانضمام إلى عمليات الاستحواذ المستقبلية بسرعة واتساق، ما يقلل من الوقت المناسب لتحقيق القيمة ويدعم استراتيجية النمو طويلة الأجل. بشكل عام، تحسَّنت الكفاءات التشغيلية، وتم تبسيط العمليات من خلال الشراكات الاستراتيجية بين شركتَي TCS وIBM.
تُعَد Tata Electronics Private Limited (TEPL) مشروعًا جديدًا من Tata Group، تأسست عام 2020 ويقع مقرها الرئيسي في مومباي، الهند. وهي شركة متخصصة في التصنيع الدقيق وتجميع وتغليف أشباه الموصِّلات، داعمةً العملاء العالميين في مجال الإلكترونيات والتقنيات المتقدمة. تؤدي Tata Electronics دورًا محوريًا في تعزيز منظومة تصنيع الإلكترونيات في الهند والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد في تقنيات أشباه الموصِّلات. وباعتبارها مؤسسة سريعة النمو، فهي تجمع بين البنية التحتية المتطورة والاستدامة والقوى العاملة ذات المهارات العالية.
تُعَد Tata Consultancy Services (TCS) منظمة عالمية تقدِّم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وحلول الأعمال، ويقع مقرها الرئيسي في مومباي، الهند. تأسست TCS في عام 1968، وهي جزء من Tata Group وتخدم العملاء في أكثر من 150 دولة. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات التقنية والهندسية، وتتمتع بخبرة متعمقة في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا السحابية والذكاء الاصطناعي والتكامل المؤسسي. مع أكثر من 600,000 موظف وإيرادات تجاوزت 29 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2024، تُعَد TCS واحدة من أكبر وأشهر شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات في العالم.
يوفر IBM webMethods Hybrid Integration أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على ربط التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات ومعاملات B2B والأحداث والملفات بسلاسة عبر بيئة التطبيقات الخاصة بك.
