IBM webMethods Integration Flow Pilot

تطوير عمليات التكامل بمساعدة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع من دون المساس بالحوكمة
قم ببناء عمليات تكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي تثق به
يدمج Flow Pilot التطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي في مهام سير العمل التي تستخدمها فِرق التكامل بالفعل، مما يساعدها على إنشاء webMethods Flow Services وصيانتها بسرعة أكبر.
استخدم IBM Bob أو Claude أو غيرهما من مساعدي الذكاء الاصطناعي المعتمدين على مستوى المؤسسة، بما يتوافق مع استراتيجية مؤسستك وسياساتها المتعلقة بالأمان والحوكمة، من دون التقيّد بتجربة أصلية خاصة بمورّد واحد.
تسليم عمليات تكامل خاضعة للحوكمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي
استفد من IBM Bob أو Claude أو غيرهما من مساعدي الذكاء الاصطناعي المعتمدين على مستوى المؤسسة، بما يتوافق مع استراتيجية مؤسستك للذكاء الاصطناعي وسياساتها المتعلقة بالأمان والحوكمة.
استخدم موجّهات باللغة الطبيعية لإنشاء webMethods Flow Services وتحسينها، مما يساعد المطورين على الانتقال بسرعة أكبر من تحديد هدف التكامل إلى تنفيذه.
استخدم Flow Script لتحسين وضوح منطق التكامل وملاءمته لأنظمة التحكم في الإصدارات، وتسهيل مراجعته ومقارنته وصيانته.
أدرج إرشادات بشأن التسمية والتسجيل ومعالجة الأخطاء والأنماط القابلة لإعادة الاستخدام في مرحلة مبكرة من مهام سير عمل التطوير، لتحسين الاتساق بين الفِرق.
أنشئ الوثائق وأوصاف المعلمات ومخططات التدفق وسيناريوهات الاختبار مباشرةً من منطق التكامل للحد من الجهد اليدوي.
تحويل متطلبات التكامل إلى تنفيذ فعلي
ساعد المطورين على إنشاء Flow Services وتحسينها بسرعة أكبر من خلال التأليف بمساعدة الذكاء الاصطناعي ضمن مهام سير عمل التطوير المألوفة لديهم.
حسّن أساليب إنشاء Flow Services الحالية وصيانتها من دون تعطيل الاستثمارات القائمة في Integration Server.
ساعد مهندسي البنية وقادة مراكز التميز على ترسيخ ممارسات تطوير متسقة بين الفِرق والمشروعات وأنماط التكامل القابلة لإعادة الاستخدام.
حافظ على مواءمة الوثائق وأصول الاختبار بصورة وثيقة مع منطق التكامل الفعلي، للحد من الجهد اليدوي والاعتماد على مواد دعم قديمة.
ادمج الذكاء الاصطناعي في تسليم عمليات التكامل، مع الحفاظ على ممارسات المراجعة والمعايير والضوابط في جميع مراحل تطوير خدمات Flow Services.