IBM webMethods Integration Flow Pilot

تطوير عمليات التكامل بمساعدة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع من دون المساس بالحوكمة

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رسم توضيحي تجريدي ثلاثي الأبعاد يضم كتلًا مستديرة متراصة باللون الأزرق والأبيض والأصفر، تربط بينها مسارات انسيابية تشبه الأشرطة.

لمحة عامة

قم ببناء عمليات تكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي تثق به

يدمج Flow Pilot التطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي في مهام سير العمل التي تستخدمها فِرق التكامل بالفعل، مما يساعدها على إنشاء webMethods Flow Services وصيانتها بسرعة أكبر.

استخدم IBM Bob أو Claude أو غيرهما من مساعدي الذكاء الاصطناعي المعتمدين على مستوى المؤسسة، بما يتوافق مع استراتيجية مؤسستك وسياساتها المتعلقة بالأمان والحوكمة، من دون التقيّد بتجربة أصلية خاصة بمورّد واحد.

الميزات

تسليم عمليات تكامل خاضعة للحوكمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي

استفد من IBM Bob أو Claude أو غيرهما من مساعدي الذكاء الاصطناعي المعتمدين على مستوى المؤسسة، بما يتوافق مع استراتيجية مؤسستك للذكاء الاصطناعي وسياساتها المتعلقة بالأمان والحوكمة.

رسم توضيحي يجسّد استراتيجية الذكاء الاصطناعي وأمانه وحوكمته باستخدام IBM webMethods Flow Pilot

استخدم موجّهات باللغة الطبيعية لإنشاء webMethods Flow Services وتحسينها، مما يساعد المطورين على الانتقال بسرعة أكبر من تحديد هدف التكامل إلى تنفيذه.

رسم توضيحي يجسّد webMethods Flow Services

استخدم Flow Script لتحسين وضوح منطق التكامل وملاءمته لأنظمة التحكم في الإصدارات، وتسهيل مراجعته ومقارنته وصيانته.

شبكة من كتل معيارية متراصة متصلة بخطوط رفيعة، تجسّد منطق التكامل في Flow Script

أدرج إرشادات بشأن التسمية والتسجيل ومعالجة الأخطاء والأنماط القابلة لإعادة الاستخدام في مرحلة مبكرة من مهام سير عمل التطوير، لتحسين الاتساق بين الفِرق.

رسم توضيحي أزرق يجسّد تطبيق المعايير باستخدام Flow Pilot

أنشئ الوثائق وأوصاف المعلمات ومخططات التدفق وسيناريوهات الاختبار مباشرةً من منطق التكامل للحد من الجهد اليدوي.

خلفية تقنية تجارية مبتكرة بطابع مستقبلي مجرد، تحتوي على مكعب ثلاثي الأبعاد بمنظور متساوي القياس. عرض ثلاثي الأبعاد

حالات الاستخدام

تحويل متطلبات التكامل إلى تنفيذ فعلي

إنجاز مهام التكامل المتراكمة بسرعة أكبر

ساعد المطورين على إنشاء Flow Services وتحسينها بسرعة أكبر من خلال التأليف بمساعدة الذكاء الاصطناعي ضمن مهام سير عمل التطوير المألوفة لديهم.
تحديث بيئات webMethods الراسخة

حسّن أساليب إنشاء Flow Services الحالية وصيانتها من دون تعطيل الاستثمارات القائمة في Integration Server.
توحيد ممارسات التطوير على مستوى مراكز التميز (COEs)

ساعد مهندسي البنية وقادة مراكز التميز على ترسيخ ممارسات تطوير متسقة بين الفِرق والمشروعات وأنماط التكامل القابلة لإعادة الاستخدام.
تقليل تراكم أعمال التوثيق والاختبارات

حافظ على مواءمة الوثائق وأصول الاختبار بصورة وثيقة مع منطق التكامل الفعلي، للحد من الجهد اليدوي والاعتماد على مواد دعم قديمة.
توسيع نطاق التطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي بأمان

ادمج الذكاء الاصطناعي في تسليم عمليات التكامل، مع الحفاظ على ممارسات المراجعة والمعايير والضوابط في جميع مراحل تطوير خدمات Flow Services.
اتخِذ الخطوة التالية

تسريع تطوير عمليات التكامل باستخدام اللغة الطبيعية

  1. شاهد Flow Pilot أثناء العمل
  2. احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا