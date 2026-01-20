تعتمد فرق المبيعات على إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأدوات التسعير، وأنظمة العقود، وبوابات الشركاء، ومنصات إدارة الطلبات، لكن هذه الأنظمة نادرًا ما تظل متزامنة مع بعضها. يهدر مندوبي المبيعات وقتًا في التنقّل بين الأدوات. وتصبح التنبؤات أقل موثوقية. كما تواجه فرق العمليات صعوبة في الحفاظ على دقة البيانات عبر دورة المبيعات. وتؤدي عمليات التسليم اليدوي إلى تأخير العروض والموافقات وتنفيذ الطلبات.

يربط IBM® webMethods Hybrid Integration النظام البنائي للمبيعات لديك، مما يتيح تدفقات البيانات في الوقت الفعلي عبر أنظمة CRM وCPQ وERP وأنظمة العملاء. وبفضل الحوكمة المدمجة وأمن واجهة برمجة التطبيقات، يضمن IBM webMethods Hybrid Integration جودة البيانات وجاهزية التدقيق عبر عملية المبيعات بأكملها.