يواجه قادة القطاع المالي تعقيدات متزايدة في العمليات العالمية. تؤدي منصات تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء والفوترة المنفصلة إلى التسوية اليدوية والتأخير في إعداد التقارير ومحدودية الرؤية بشأن المواقف النقدية. ولا تتسبب أوجه القصور هذه في إبطاء صناعة القرار فحسب، بل تزيد أيضًا من مخاطر الأخطاء وتسرب الإيرادات وانتهاكات الامتثال.

يربط IBM WebMethods Hybrid Integration النظام البنائي المالي الشامل، حيث يوحد البيانات ويعمل على أتمتة العمليات المتكررة ويضمن الاتساق عبر كل معاملة. فمن خلال الموصلات المعدة مسبقًا لتخطيط موارد المؤسسات وأنظمة الدفع والأتمتة المستندة إلى الأحداث والحوكمة المركزية، يمنح حل منصة التكامل كخدمة (iPaaS) الخاص بنا قادة القطاع المالي الرؤية والسيطرة اللازمين لإدارة العمليات المالية القائمة على البيانات والمتوافقة والمرنة.