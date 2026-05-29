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إعلان عن إطلاق IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government

أصبحت منصة IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government معتمدة الآن من FedRAMP لتوفير مسار آمن ومتوافق للتكامل الهجين للوكالات الحكومية لإتاحة البيانات في الوقت الفعلي من أنظمة السجلات الحالية بسرعة، بينما تعمل الحوكمة الموحدة على تنظيم انتشار واجهة برمجة التطبيقات متعددة البائعين عبر المؤسسة.

تاريخ النشر 29 مايو 2026

تتزايد حاجة الوكالات الحكومية إلى تحديث الأنظمة القديمة، وتحسين تقديم الخدمات الرقمية، ومشاركة البيانات بشكل آمن عبر المؤسسات. ولكن بالنسبة إلى العديد من الوكالات، يظل التكامل أحد أكبر العوائق التي تحول دون إحراز تقدم.

غالباً ما تبقى التطبيقات القديمة في بيئات منعزلة. يجب أن تعمل الخدمات السحابية الجديدة جنباً إلى جنب مع الأنظمة المحلية الحالية. يجب على الفرق الكشف عن واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها بشكل آمن، وإدارة تدفقات البيانات عبر البيئات الموزعة والحفاظ على الرؤية والتحكم، كل ذلك مع تلبية متطلبات الأمان والامتثال الصارمة.

هذا المزيج من ضغوط التحديث وتعقيدات الامتثال يمكن أن يبطئ جهود التحول بشكل كبير. للمساعدة في مواجهة هذا التحدي، تمكنت خدمة IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government من الحصول على تفويض FedRAMP المعتدل، مما وفر للوكالات الفيدرالية منصة تكامل آمنة ومتوافقة منشورة على AWS GovCloud، وهي بيئة موثوقة على المستوى الفيدرالي.

سبب أهمية هذا الأمر للوكالات الحكومية؟

بالنسبة إلى الوكالات الفيدرالية وعلى مستوى الولايات والوكالات المحلية، بالإضافة إلى المتعاقدين والمؤسسات الخاضعة للوائح التنظيمية، فإن الأمن والامتثال ليسا أمرين اختياريين. بل هي متطلبات أساسية. تحتاج الوكالات إلى تقنيات لا تفي بالمتطلبات التنظيمية فحسب، بل تساعدها أيضًا على تعزيز نتائج المهام بسرعة وثقة.

يوفر تفويض FedRAMP المعتدل مستوى مهمًا من الضمان بأن المنصة قد تم تقييمها وفقًا لمعايير الأمان الفيدرالية الصارمة. تمتلك الوكالات الآن إمكانية الوصول إلى منصة تكامل جاهزة للنشر تسرع الابتكار مع الحفاظ على معايير صارمة للأمن السيبراني والامتثال. من الناحية العملية، يعني ذلك أنه يمكن للوكالات التركيز بشكل أكبر على نتائج المهام وبشكل أقل على التعقيدات التشغيلية التي غالباً ما تؤخر جهود التحديث.

يتماشى هذا الإنجاز أيضاً مع المهمة الفيدرالية التي تتولاها IBM على المستوى الأوسع لمساعدة الوكالات على التحديث بأمان، وتحسين تقديم الخدمات، وتحقيق استفادة أكبر من قيمة البيانات. ضمن هذه الاستراتيجية، يعد التكامل أساسياً، ويساعد IBM webMethods Hybrid Integration في توفير نسيج ربط آمن عبر الأنظمة والتطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs).

6 تحديات تكامل شائعة تواجهها الوكالات اليوم

تحاول العديد من المؤسسات الحكومية حل مجموعة مماثلة من المشكلات:

  1. ربط الأنظمة القديمة بتطبيقات السحابة الحديثة
  2. مشاركة البيانات بأمان عبر الوكالات والإدارات
  3. دعم مبادرات الخدمات الرقمية دون زيادة تعقيد البنية التحتية
  4. إدارة عمليات التكامل وواجهات برمجة التطبيقات عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة
  5. تلبية متطلبات الأمان والامتثال الصارمة
  6. تقليل مخاطر عدم الامتثال والتعرض للأمن السيبراني

يمكن أن تخلق هذه التحديات عنق زجاجة أمام التحديث، وتحد من الرؤية عبر الأنظمة، وتجعل من الصعب تقديم التجارب الرقمية المتصلة التي يتوقعها المواطنون وفرق الوكالات بشكل متزايد.

المساعدة التي يقدمها IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government

تمكّن خدمات IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government الوكالات الحكومية الأمريكية من ربط التطبيقات والبيانات وواجهات برمجة التطبيقات بشكل آمن عبر بيئات هجينة ومتعددة السحابات.

تشمل القدرات ما يلي:

  • تكامل التطبيقات: مع أدوات التكامل بدون رمز برمجي وبرمز برمجي منخفض وبرمز برمجي محترف لتقديم اتصال سلس بين البرمجيات كخدمة والمؤسسات. يساعد ذلك في تسريع التحديث مع دعم مجموعة واسعة من المستخدمين التقنيين وسيناريوهات النشر.
  • إدارة واجهات برمجة التطبيقات: تدعم المنصة، من خلال قدرة API Connect، دورة حياة كاملة لواجهة برمجة التطبيقات — الإنشاء والأمان والتحليلات والحوكمة. ويعزز ذلك تقنيات البوابات ذات المؤهلات الأمنية المثبتة، بما في ذلك IBM DataPower Gateway وwebMethods Gateway، التي تمكن الوكالات من عرض الخدمات بأمان، وتوحيد الوصول، ودعم الخدمات الرقمية، والتعاون بين الوكالات مع تحكم أكبر.
  • مستوى التحكم الهجين: يوفر إدارة مركزية لعمليات التكامل وواجهات برمجة التطبيقات عبر البيئات السحابية والمحلية من نقطة حوكمة واحدة. يؤدي ذلك إلى تحسين الرؤية والاتساق والتحكم التشغيلي عبر البنى الموزعة.
  • بنية التطوير في أي مكان والنشر في أي مكان: تتيح إمكانية تشغيل وقت تشغيل التكامل وبوابات واجهة برمجة التطبيقات في أي بيئات مع الاستمرار في إدارتها وحوكمتها مركزياً. تعد هذه المرونة مهمة بشكل خاص للمؤسسات التي توازن بين التحديث والقيود القائمة للبنية التحتية والتشغيلية.

تمكين تحديث آمن مع عبء تشغيلي أقل

بالنسبة للوكالات التي تسعى للتحول الرقمي، فإن التكامل ليس مجرد مطلب تقني؛ إنه وسيلة تمكين استراتيجية. تعد القدرة على ربط الأنظمة، ونقل البيانات بأمان، وإدارة واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والحفاظ على الرقابة عبر البيئات الهجينة أمرًا أساسيًا لتقديم خدمات حكومية حديثة.

من خلال دمج قدرات التكامل الهجين مع تجربة SaaS المدارة بالكامل المصممة لتلبية متطلبات الحكومة، تساعد IBM الوكالات على التحرك بشكل أسرع مع الحفاظ على معايير الأمن والامتثال التي تعتمد عليها.

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الوصول إلى IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government عبر  FedRAMP Marketplace،

Chris Marks

Product Manager, Security and Compliance

تعرّف على المزيد تعرَّف على المزيد حول IBM webMethods Hybrid Integration الوصول إلى IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government عبر FedRAMP Marketplace
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