إعلان عن إطلاق IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government

تتزايد حاجة الوكالات الحكومية إلى تحديث الأنظمة القديمة، وتحسين تقديم الخدمات الرقمية، ومشاركة البيانات بشكل آمن عبر المؤسسات. ولكن بالنسبة إلى العديد من الوكالات، يظل التكامل أحد أكبر العوائق التي تحول دون إحراز تقدم.

غالباً ما تبقى التطبيقات القديمة في بيئات منعزلة. يجب أن تعمل الخدمات السحابية الجديدة جنباً إلى جنب مع الأنظمة المحلية الحالية. يجب على الفرق الكشف عن واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها بشكل آمن، وإدارة تدفقات البيانات عبر البيئات الموزعة والحفاظ على الرؤية والتحكم، كل ذلك مع تلبية متطلبات الأمان والامتثال الصارمة.

هذا المزيج من ضغوط التحديث وتعقيدات الامتثال يمكن أن يبطئ جهود التحول بشكل كبير. للمساعدة في مواجهة هذا التحدي، تمكنت خدمة IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government من الحصول على تفويض FedRAMP المعتدل، مما وفر للوكالات الفيدرالية منصة تكامل آمنة ومتوافقة منشورة على AWS GovCloud، وهي بيئة موثوقة على المستوى الفيدرالي.