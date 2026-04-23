اكتشف كيف أسهم التعامل مع تكامل مسارات البيانات بوصفه نظامًا أساسيًا في مساعدة هذه الشركة الرائدة في الخدمات اللوجستية للشحن على توفير رؤية في الوقت الفعلي لجزء شديد التشتت من سلسلة التوريد في الولايات المتحدة.
بالنسبة إلى FlexiVan، وهي شركة رائدة في خدمات تأجير مقطورات حاويات الشحن، يبدأ تحدي البيانات من عاملين مألوفين: التعقيد واتساع النطاق. وتدير الشركة 120,000 من هذه المقطورات المتخصصة، المعروفة باسم الشاسيه "chassis"، عبر أكثر من 200 موقع، بما يدعم نقل الحاويات داخل اليابسة عبر واحدة من أكثر حلقات سلسلة التوريد في الولايات المتحدة تشتتًا.
وتولد هذه الشبكة يوميًا ملايين الأحداث القادمة من الموانئ، وسائقي الشاحنات، والساحات، والمستودعات، وشاسيه الحاويات المجهزة بإنترنت الأشياء. وقد يؤدي غياب نقطة بيانات واحدة إلى سلسلة من الآثار المتتابعة، تشمل تأخر الاستلام، وفرض رسوم يومية، وضعف الاستفادة من الأصول، أو تحمّل تكاليف صيانة وإصلاح كان من الممكن تجنبها.
ولهذا سعى فريق FlexiVan في Scottsdale بولاية Arizona إلى تحديث هذه البيئة عبر بناء منصة تجمع بين بيانات القياس عن بُعد لإنترنت الأشياء، وبيانات الشركاء والعملاء، والتحليلات الجغرافية المكانية، وتوليد الرؤى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك على منصة IBM® webMethods Hybrid Integration. وقد أسهمت webMethods في الحد من تشعبات التكامل وتسريع ضم الشركاء بنسبة 25% إلى جانب تحسين الاتساق وقابلية التوسع وخفض معدلات الحوادث.
والنتيجة هي نظام يحول حركة شاسيه الحاويات إلى ذكاء شبكي في الوقت الفعلي، بما يساعد العملاء على تقليل التأخير، وتحسين الاستفادة من الأصول، واتخاذ قرارات أسرع طوال رحلة الشحنة.
وتبلغ مشكلة الرؤية التي عملت FlexiVan مع IBM على معالجتها أشدها في مرحلة انتقال الحاوية من الميناء إلى المستودع.
فعندما تُفرَّغ الحاوية في الميناء، يستلم سائق الشاحنة شاسيه الحاوية، ثم تُحمَّل الحاوية عليه وتبدأ الرحلة. ومن تلك اللحظة، قد تتراجع الرؤية بسرعة. فساحات الشاحنات لا تتعقب الحركة على نحو موثوق، كما أن التوقفات الوسيطة تزيد المشهد غموضًا، وقد يفقد العملاء القدرة على معرفة مكان الحاوية بين استلامها من الميناء ووصولها إلى المستودع.
وتجعل هذه الفجوة من الأصعب التنبؤ بوقت الوصول المتوقع، وإدارة الحالات الاستثنائية، وتجنب الرسوم اليومية التي تتراكم عندما تبقى الأصول مدة أطول من اللازم في المكان غير المناسب.
عالجت FlexiVan فجوة الرؤية من خلال تحويل الشاسيه المعدني إلى مصدر بيانات. ويضيف "الشاسيه الذكي" لديها بيانات القياس عن بُعد لإنترنت الأشياء عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومستشعرات التثبيت ومستشعرات الوزن، حيث ترسل الأجهزة تحديثات كل خمس دقائق أثناء الحركة، مع الاحتفاظ بالبيانات محليًا عند انقطاع الاتصال. ويمنح هذا التصميم المشغلين قدرًا كافيًا من الدقة لإعادة تتبع الحركة، مع إدارة كفؤة لاستهلاك البطارية تتيح بقاء الأجهزة في الميدان لسنوات.
وكان على FlexiVan أيضًا معالجة التحدي الذي تفرضه بيئة تكامل شديدة التنوع. فأحداث الموانئ، وحجوزات العملاء، وتحديثات النقل بالشاحنات، وبيانات المرافق، وبيانات القياس عن بُعد لإنترنت الأشياء، كانت جميعها ترد عبر قنوات وصيغ مختلفة، منها التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)، ومعاملات B2B، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وملفات CSV، وبيانات المستشعرات المتدفقة.
ومن دون تنسيق، كانت هذه البيئة تؤدي إلى عزل البيانات، وتفاوت جودتها، وتباطؤ الاستجابة عند وقوع الحالات الاستثنائية. وهنا تؤدي IBM webMethods دورًا محوريًا في معالجة هذه المشكلة، إذ تعمل بوصفها البنية الأساسية الموحدة للتكامل في المنصة. فهي توحد تدفقات البيانات وتنسقها عبر الشركاء والأنظمة الداخلية، بما يساعد FlexiVan على تحويل الإشارات التشغيلية المتفرقة إلى رؤية متسقة وموثوقة لحركة الشحن على المستوى الوطني.
ومع هذا النظام، لم يعد المستخدمون النهائيون مضطرين إلى انتظار المسح اليدوي التالي أو حدث يُسجل يدويًا، بل أصبحوا يحصلون على رؤية في الوقت الفعلي عبر الموانئ والساحات والمستودعات. وأصبح بإمكانهم معرفة مواضع تراكم التأخير، ومدة بقاء الشاسيه أو الحاوية في موقع واحد، والأصول التي لا تزال معطلة، والمواضع التي تتشكل فيها نقاط الاختناق داخل الشبكة.
وقد نقل ذلك تجربة المستخدم من مجرد متابعة الحالة بعد وقوعها إلى التدخل الاستباقي. كما غيّر ذلك الجدوى الاقتصادية أيضًا. فحتى خفض مدة المكوث يومًا واحدًا فقط يمكن أن يوفر على العملاء ملايين الدولارات، كما نجحت FlexiVan في تقليص الوقت اللازم لضم الشركاء بنسبة 25%، مع خفض معدلات الحوادث.
تتعامل هذه البنية مع التكامل بوصفه نظامًا أساسيًا، لا طبقةً داعمة. وتبدأ مجموعة التقنيات بالمنشآت، وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء، والعملاء كمصادر البيانات الأساسية. وفوق ذلك، يوجد محرك التكامل IBM webMethods المسؤول عن التنسيق عبر واجهات برمجة التطبيقات، وتدفقات التكامل بين الشركات (B2B)، ومدخلات إنترنت الأشياء. وتدعم طبقة البيانات قواعد البيانات التشغيلية، وتطبيقات التحليلات، وأحمال تشغيل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.
ثم تأتي في الطبقة العليا التطبيقات الموجهة للعملاء، بما في ذلك بوابة العملاء AIM360، وبوابة المورّدين، وFlexiGPT، وهي واجهة وكيل داخلية تستند إلى بيانات المؤسسة. وتتكامل معها أيضًا قابلية الملاحظة والإشعارات، مع تضمين الأمان والتشفير في صميم التصميم.
وتستخدم FlexiVan IBM webMethods بوصفه طبقة التكامل الموحدة التي تجمع مجموعة متنوعة من تدفقات البيانات داخل منصة موحدة. وتكتسب هذه الطبقة أهمية خاصة في بيئة يتعين فيها على الشركة استيعاب البيانات ليس فقط من أجهزتها، بل أيضًا من الموانئ، وشركات النقل بالشاحنات، والعملاء الذين يستخدمون التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)، وواجهات برمجة التطبيقات، وغيرها من التنسيقات.
ويؤدي محرك التكامل دور الجهاز العصبي للمنظومة، لأنه لا يقتصر على نقل الرسائل فحسب. بل يساعد أيضًا على فرض سلامة البيانات، ومعالجة الاستثناءات، وقابلية الملاحظة، والأمان في نظام يمكن أن تتحول فيه الأحداث غير المكتملة أو غير الدقيقة سريعًا إلى قرارات تشغيلية غير سليمة.
تجسّد بقية مجموعة التقنيات الخيارات التصميمية العملية نفسها. وتعمل المنصة بأكملها على AWS. ويُستخدم Amazon RDS for PostgreSQL في طبقة البيانات بوصفه مخزن البيانات التشغيلي، بفضل إمكاناته الجغرافية المكانية عبر امتداد PostGIS. ومع وجود ما يقرب من 10,000 موقع محدد بنطاقات جغرافية افتراضية تمتد عبر منشآت العملاء، والموانئ، والساحات، والمستودعات، تستطيع FlexiVan إعادة بناء رحلات الشاسيه والحاويات من البداية إلى النهاية عبر الشبكة بدقة عالية.
تستخدم المنصة Amazon Redshift كمستودع بيانات للتحليلات واسعة النطاق، وQlik Sense لذكاء الأعمال، وإعداد التقارير، ولوحات المعلومات. واستكمالًا لهذه المجموعة التقنية، طورت FlexiVan منصة داخلية للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي تعتمد على إطار Shakudo Agentic، بما يدعم نماذج التحليلات المتقدمة ومهام سير العمل القائمة على الوكلاء والقابلة للتوسع.
وفي الواجهة الأمامية، تعتمد المنصة بنية واجهات أمامية مصغرة تستخدم Angular وReact، بينما تتولى واجهات برمجة تطبيقات Google Maps تشغيل التصور الجغرافي المكاني.
ويعالج هذا التصميم مشكلة تقنية محددة بكفاءة، إذ إن حركة سلسلة التوريد لا تصل في صورة تدفق أحداث واحد ومنظم. بل تصل كمزيج من المعاملات التي يسجلها الأفراد، ورسائل الشركاء، وبيانات القياس عن بعد الصادرة عن الأجهزة، والأدلة البصرية الواردة من الميدان. وتربط منصة FlexiVan بين هذه المصادر ضمن ما تصفه بقاعدة بيانات الرحلات، وهي سجل شامل للرحلة من البداية إلى النهاية يمكن الاستناد إليه في التتبع، وتحليل الاستخدام، ومعالجة الاستثناءات، والصيانة التنبؤية.
ومن أكثر جوانب هذه البنية إثارة للاهتمام الطريقة التي تسد بها الفجوة بين الشاسيه المتحرك والحاوية المثبتة فوقه. فبإمكان نظام GPS أن يحدد للمشغل موقع الشاسيه، لكنه لا يحدد بالضرورة أي حاوية مثبّتة عليه في تلك اللحظة.
ولهذا تستخدم FlexiVan تقنيات رؤية الكمبيوتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تدفقات الكاميرات في الموانئ لتحديد معرّف الحاوية، ومعرّف الشاسيه، ولوحة ترخيص الشاحنة، بما ينشئ سجلًا ماديًا مترابطًا يجعل بقية التحليلات أكثر موثوقية.
ويجعل هذا الأساس طبقة الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد روبوت محادثة بسيط يستند إلى بيانات التشغيل. فمحرك التحليلات الأساسي في المنصة يتولى بالفعل المعالجة الجغرافية المكانية، وتحليل الاستخدام، واكتشاف أوجه القصور. ثم تبني طبقة الذكاء الاصطناعي على هذا الأساس لتلخيص المشكلات، وتفسير الأنماط، وإبراز رؤى قابلة للتنفيذ. وبعبارة أخرى، ينتج محرك التحليلات الذكاء التحليلي، بينما تساعد طبقة الذكاء الاصطناعي المستخدمين على الاستفادة منه بسرعة أكبر.
بالنسبة إلى المستخدمين النهائيين، يعني ذلك عددًا أقل من النقرات، وإجابات أسرع، ومسارًا نحو تجارب باللغة الطبيعية يمكنها الإجابة عن أسئلة مثل: أين توجد الأصول؟ وأين بدأت المشكلات في الظهور؟ وأي الحالات الاستثنائية تستدعي التدخل أولًا؟
ويطبّق FlexiVan البنية نفسها للبيانات على الصيانة والإصلاح. ونظرًا إلى أن صيانة الشاسيه وإصلاحه من أبرز محركات التكلفة، يستخدم النظام بيانات المسافة المقطوعة وأنماط المسارات والسلوك التاريخي للتنبؤ باحتياجات الصيانة والحد من الأعطال.
ولهذا أثر واضح في خفض التكاليف الداخلية، كما يحسّن تجربة المستخدم النهائي من خلال تقليل فترات التعطل وجعل توافر المعدات أكثر قابلية للتوقع. ويمكن للبيانات نفسها أن تدعم قرارات المسارات والموردين، بما يساعد الفرق على توجيه الشاسيه إلى خيارات خدمة أقل تكلفة وتحسين كفاءة الشبكة ككل.
ويتمثل المكسب المباشر الذي حققته FlexiVan في تحسين الرؤية في المرحلة الأخيرة من الرحلة. فبات بإمكان العملاء تتبّع الحركة في الوقت الفعلي، والتحقق من نشاط الشاحنات، وتحسين التخطيط، والحد من التعرض للرسوم اليومية، وتحديد الأصول المعطلة قبل أن تتحول إلى طاقة مهدرة. لكن الأثر التقني الأكبر يتمثل في البنية المعيارية التي تسهّل إضافة قنوات جديدة وشركاء جدد ومهام سير عمل جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
فطبقة التكامل توحّد بالفعل المدخلات المعقدة والمتباينة. كما أن الطبقات الجغرافية المكانية والتحليلية تحوّل الحركة بالفعل إلى سياق قابل للفهم. وتعرض طبقة التطبيقات هذا السياق بالفعل للمستخدمين ضمن أدوات التشغيل.
ومن هنا تنتقل الخطوة التالية بطبيعتها من الرؤية إلى التنبؤ والتحسين الذاتي. وتشمل خارطة الطريق لدى FlexiVan مهام سير عمل قائمة على الوكلاء لاستكمال بيانات الحركة الناقصة، وأدوات للذكاء المؤسسي مخصصة للفرق الداخلية، وتجارب عملاء أكثر ديناميكية تستند إلى الاستعلامات باللغة الطبيعية وتوليد الرؤى بصورة مؤتمتة. ولا يمكن تحقيق هذه الطموحات إلا إذا كانت أسس التكامل وقابلية الملاحظة وموثوقية البيانات راسخة بالفعل.
ومن خلال الاعتماد على IBM webMethods بوصفه البنية الأساسية للتكامل، حولت FlexiVan مشكلة محدودة تتعلق بالرؤية بين الميناء والمستودع إلى منصة لذكاء لوجستي قابلة للتوسع. وباتت قادرة على إضافة مزيد من قنوات الشركاء، ومزيد من مصادر بيانات القياس عن بُعد، ومزيد من مهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من دون الحاجة إلى إعادة بناء الأساس في كل مرة. وبالنسبة إلى FlexiVan، أسهم ذلك في خفض تكلفة توسيع نطاق الابتكار. أما بالنسبة إلى المستخدمين النهائيين، فهذا يعني قدرًا أقل من عدم اليقين، وتدخلًا أسرع، وسلسلة توريد لم تعد تعمل كأنها "صندوق أسود"، بل كنظام يتمتع بقابلية الملاحظة.