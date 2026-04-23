وتبلغ مشكلة الرؤية التي عملت FlexiVan مع IBM على معالجتها أشدها في مرحلة انتقال الحاوية من الميناء إلى المستودع.

فعندما تُفرَّغ الحاوية في الميناء، يستلم سائق الشاحنة شاسيه الحاوية، ثم تُحمَّل الحاوية عليه وتبدأ الرحلة. ومن تلك اللحظة، قد تتراجع الرؤية بسرعة. فساحات الشاحنات لا تتعقب الحركة على نحو موثوق، كما أن التوقفات الوسيطة تزيد المشهد غموضًا، وقد يفقد العملاء القدرة على معرفة مكان الحاوية بين استلامها من الميناء ووصولها إلى المستودع.

وتجعل هذه الفجوة من الأصعب التنبؤ بوقت الوصول المتوقع، وإدارة الحالات الاستثنائية، وتجنب الرسوم اليومية التي تتراكم عندما تبقى الأصول مدة أطول من اللازم في المكان غير المناسب.

عالجت FlexiVan فجوة الرؤية من خلال تحويل الشاسيه المعدني إلى مصدر بيانات. ويضيف "الشاسيه الذكي" لديها بيانات القياس عن بُعد لإنترنت الأشياء عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومستشعرات التثبيت ومستشعرات الوزن، حيث ترسل الأجهزة تحديثات كل خمس دقائق أثناء الحركة، مع الاحتفاظ بالبيانات محليًا عند انقطاع الاتصال. ويمنح هذا التصميم المشغلين قدرًا كافيًا من الدقة لإعادة تتبع الحركة، مع إدارة كفؤة لاستهلاك البطارية تتيح بقاء الأجهزة في الميدان لسنوات.

وكان على FlexiVan أيضًا معالجة التحدي الذي تفرضه بيئة تكامل شديدة التنوع. فأحداث الموانئ، وحجوزات العملاء، وتحديثات النقل بالشاحنات، وبيانات المرافق، وبيانات القياس عن بُعد لإنترنت الأشياء، كانت جميعها ترد عبر قنوات وصيغ مختلفة، منها التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)، ومعاملات B2B، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وملفات CSV، وبيانات المستشعرات المتدفقة.

ومن دون تنسيق، كانت هذه البيئة تؤدي إلى عزل البيانات، وتفاوت جودتها، وتباطؤ الاستجابة عند وقوع الحالات الاستثنائية. وهنا تؤدي IBM webMethods دورًا محوريًا في معالجة هذه المشكلة، إذ تعمل بوصفها البنية الأساسية الموحدة للتكامل في المنصة. فهي توحد تدفقات البيانات وتنسقها عبر الشركاء والأنظمة الداخلية، بما يساعد FlexiVan على تحويل الإشارات التشغيلية المتفرقة إلى رؤية متسقة وموثوقة لحركة الشحن على المستوى الوطني.

ومع هذا النظام، لم يعد المستخدمون النهائيون مضطرين إلى انتظار المسح اليدوي التالي أو حدث يُسجل يدويًا، بل أصبحوا يحصلون على رؤية في الوقت الفعلي عبر الموانئ والساحات والمستودعات. وأصبح بإمكانهم معرفة مواضع تراكم التأخير، ومدة بقاء الشاسيه أو الحاوية في موقع واحد، والأصول التي لا تزال معطلة، والمواضع التي تتشكل فيها نقاط الاختناق داخل الشبكة.

وقد نقل ذلك تجربة المستخدم من مجرد متابعة الحالة بعد وقوعها إلى التدخل الاستباقي. كما غيّر ذلك الجدوى الاقتصادية أيضًا. فحتى خفض مدة المكوث يومًا واحدًا فقط يمكن أن يوفر على العملاء ملايين الدولارات، كما نجحت FlexiVan في تقليص الوقت اللازم لضم الشركاء بنسبة 25%، مع خفض معدلات الحوادث.