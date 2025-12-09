الربط بين فريق المبيعات وMarketo وSnowflake وHubSpot وغير ذلك الكثير لتوحيد مجموعتك وأتمتة حملاتك
تتحرك فرق التسويق الحديثة بسرعة، لكن الأنظمة غير المترابطة تبطئها. إنك تعتمد على عشرات المنصات مثل إدارة علاقات العملاء والتحليلات والأتمتة والتعاون، ولكنها نادرًا ما تتواصل مع بعضها. تؤدي عمليات نقل البيانات اليدوية إلى تأخير توجيه العملاء المحتملين وإسنادهم، بينما تؤدي تراكمات تكنولوجيا المعلومات إلى تباطؤ إطلاق الحملات. ونتيجة لذلك، تعاني الفرق من أجل الحصول على رؤية في الوقت الفعلي وسرعة وتحكم في عمليات التسويق.
يجمع IBM webMethods Hybrid Integration جميع أنظمتك التسويقية تحت هيكل تكامل موحد. بفضل أدوات التصميم ذات الرمز المنخفض والموصلات الشاملة المبنية مسبقًا وتدفقات البيانات في الوقت الفعلي، يمكن لفرق عمليات التسويق إطلاق عمليات التسويق بشكل أسرع وتعزيز الذكاء في الأتمتة والعمل بشكل مستقل؛ دون المساس بحوكمة تكنولوجيا المعلومات أو الأمان.
يمكنك بث البيانات في الوقت الفعلي لتوجيه العملاء المحتملين على الفور وإطلاق الحملات وإثراء الملفات الشخصية — ما يؤدي إلى تسريع الوصول إلى العملاء المحتملين وتحسين معدلات التحويل. مراقبة كل تكامل ومقياس أداء وحدث أمني من لوحة تحكم واحدة وموحدة للحفاظ على سير عملية التسويق بأقصى سرعة.
أتمتة مهام سير العمل التي تربط بين أدوات إدارة علاقات العملاء وإدارة أهداف العملاء والتحليلات والأدوات الإبداعية.
تقليل الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات من خلال عمليات تكامل بديهية ومنخفضة الرمز.
مزامنة بيانات التسويق والمبيعات والتحليلات لتتبع المشاركة وعائد الاستثمار على الفور.
ضمان الامتثال والرؤية عبر كل نظام متصل.
Srinivas Danduboyina
المشرف على بنية التكامل المؤسسي، Carnival Cruise Line
تعتمد بنية تكامل أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا على وضع الضيف في قلب التجرية. من مرحلة التسوق إلى الحجز وصولًا إلى الرحلات البحرية، حيث تضطلع بنية واجهة برمجة التطبيقات القائمة على الأحداث وخدمة ESB القائمة على الأحداث دورًا رئيسًا في تقديم أفضل تجربة للضيف والطاقم. “
اكتشف كيف يمكن استخدام IBM webMethods Hybrid Integration لتعزيز أعمالك. ابدأ تجربة مجانية أو احصل على عرض توضيحي مباشر مع أحد خبراء المنتج.