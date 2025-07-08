يستخدم IBM Cloud Pak for Integration قدرات تكامل التطبيقات في IBM App Connect لمساعدة أعمالك على أن تصبح أكثر توحيداً وجمع البيانات المهمة والتصرف في الوقت الفعلي وأن تصبح أكثر اعتماداً على الرؤى لتحسين تجربة المستخدم بسرعة. توفر الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي نهجاً مبتكراً للتكامل، مما يزيد من سرعة مشاريع التكامل ويقلل من تكلفتها.