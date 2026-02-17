الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

تعزيز برمجيات IBM المؤسسية التي أثبتت جدواها بما يتناسب مع عصر الذكاء الاصطناعي

تتميز إستراتيجية IBM بالبساطة: دمج الذكاء الاصطناعي في صميم العمل المؤسسي الحالي.

تاريخ النشر 17 فبراير 2026
By Priya Srinivasan

يغير الذكاء الاصطناعي طريقة تحقيق المؤسسات للقيمة من الأنظمة والبيانات التي تدعم عملياتها الأكثر أهمية. عبر مختلف المجالات، تسعى المؤسسات إلى تجاوز مرحلة التجربة—باستخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأنماط، واكتساب المعارف، وتحويل أصول البيانات طويلة الأمد إلى إمكانات تنبؤية داعمة للقرارات ويمكنها تحسين نتائج الأعمال بشكل ملموس.

بالنسبة إلى العديد من عملاء IBM، يجب تحقيق هذه الطموحات في بيئات معقدة تخضع لرقابة صارمة. تتطلب البيانات الحساسة، ومتطلبات الامتثال الصارمة، وأحمال التشغيل المهمة نهجًا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي يركز على الأمان والحوكمة والثقة—من دون عرقلة الابتكار.

ولهذا السبب، تطرح IBM مجموعة واسعة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في الربع الأول من عام 2026 عبر العديد من منتجات برمجيات IBM الأكثر استخدامًا. تدمج هذه التحسينات الذكاء الاصطناعي الوكيل مباشرة في منصات IBM التي يعتمد عليها العملاء بالفعل، ما يمكنهم من تبني الذكاء الاصطناعي بثقة ضمن أسسهم التشغيلية الحالية.

نهج عملي يركز على المؤسسات في التعامل مع الذكاء الاصطناعي

تتميز إستراتيجية IBM بالبساطة: دمج الذكاء الاصطناعي في صميم العمل المؤسسي الحالي. بدلاً من إجبار العملاء على تغيير منصاتهم أو إضافة أدوات منفصلة، تدمج IBM الوكلاء المستندين إلى الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في منتجات البرمجيات الأكثر استخدامًا—وذلك لتبسيط العمليات، وتسريع اكتساب المعارف، وتعزيز الحوكمة.

وهؤلاء الوكلاء مصممون خصوصًا لدعم احتياجات المؤسسة الفعلية: أتمتة المهام الروتينية وتحسين رؤية الأنظمة وتسريع استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومساعدة الفرق على اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع—كل ذلك مع الحفاظ على ضوابط مؤسسية.

الذكاء الاصطناعي الوكيل عبر مجموعة برمجيات IBM

في الربع الأول من عام 2026، ستقدم IBM إمكانات ذكاء اصطناعي مهمة جديدة عبر مجموعة واسعة من عروض البرمجيات، ويشمل ذلك التكامل، والتحليلات، وإدارة البيانات، والهندسة، والمراسلة، وعمليات سلسلة التوريد.

IBM Db2: تاريخ التوافر المقرر 5 مارس 2026

تقدم Db2 مجموعة كبيرة من الوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي، والتي تبسط الإدارة بشكل كبير، وتسرع استكشاف المشكلات وإصلاحها، وتحسن كفاءة أحمال تشغيل البيانات المهمة. تتيح إمكانات المحادثة مثل الوكيل AskDb2 وAskDb2 Research إمكانية استرجاع المعلومات بخطوات متعددة مع مراعاة السياق، ما يسمح للفرق باكتساب المعارف وإجراء الاستعلامات التقنية باستخدام اللغة الطبيعية. ويمكن تعزيز الأداء والموثوقية من خلال وكلاء Db2 المتخصصين:

  • يعمل وكيل Change Guard على ربط تغييرات النظام بمؤشرات السلامة بهدف تسريع عملية تحليل الأسباب الأساسية.
  • يعمل الوكيلان Spill Guard وQueueing على تحسين كفاءة الاستعلامات عبر تدفق البيانات إلى الأقراص، والجدولة، وزيادة معدل إنجاز المهام.
  • يوفر وكيل Support Prep مراقبة استباقية للحفاظ على أعلى مستويات الأداء.
  • يوفر وكيل Telemetry وصولاً حواريًا إلى بيانات المراقبة الحية—من خلال اكتشاف الاتجاهات، ورصد الحالات الشاذة، وتقديم معارف قابلة للتنفيذ—بينما يُمكّن وكيل Text to SQL المستخدمين من إنشاء استعلامات SQL متوافقة مع Db2 من خلال وصف ما يحتاجونه فحسب.
  • ويعمل غيرهم من وكلاء الذكاء الاصطناعي—بما في ذلك Maestro Supervisor، وLockSmith، وLogSmith، وSpace Guard، وStat Master، وPerformance، وSynthesizer—على تعزيز الأتمتة، ودقة التكوين، والمرونة التشغيلية.

تحول هذه الإمكانات معًا Db2 إلى منصة بيانات ذكية وذاتية التحسين تقلل من الجهد الإداري وتُمكّن المؤسسات من استخراج القيمة من بياناتها بسرعة وكفاءة غير مسبوقتين.

نظام IBM Sterling Order Management: تاريخ التوافر المقرر 6 مارس 2026

يقدم نظام IBM Sterling Order Management إمكانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال إضافة IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On، ما يعزز التجارة القائمة على الوكلاء من خلال تعزيز دقة التنفيذ، وتبسيط العمليات، والارتقاء بتجربة العملاء عبر البيئات المعقدة متعددة القنوات. المنصة مبنية على خوادم MCP لتمكين تدفقات الذكاء الاصطناعي الوكيل المبسطة والمبنية على UCP، وتدعم التفاعل الآمن بين الوكلاء عبر مجالات التجارة والبيع بالتجزئة وسلسلة التوريد. تتضمن Toolkit وكلاء Supply Chain لتوجيه المتخصصين نحو تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول والقابل للتوسع. ويشمل ذلك ما يلي:

  • وكيل Order Information – يقدم معارف دقيقة حول الطلبات، ما يساعد على تقليل وقت التعامل مع المكالمات في محاولة لتحسين كل من الاستجابة ورضا العملاء.
  • وكيل Order Coupon – يستخدم منطقًا خاصًا بالمجال لفرض السياسات وتقليل الأخطاء وتحسين الكفاءة ومنع الخسائر المالية.
  • وكيل Order Cancellation –يحسن الكفاءة التشغيلية، ويقلل من الأخطاء اليدوية، ويفرض قواعد العمل لمنع الهدر المالي.
  • وكيل Inventory Segmentation – يحسن توزيع المخزون بشكل مستمر في الوقت الفعلي، مع تحديث توزيع المخزون ديناميكيًا، وموازنة الطلب، وتنفيذ الطلبات ذات الأولوية.
  • وكيل Contract Risk Assessment – يقيّم طلبات العقود، ويحدد المخاطر، ويوصي بإجراءات للحماية من خسائر الإيرادات.

تُمكّن إمكانات الذكاء الاصطناعي هذه معًا المؤسسات من العمل بمرونة ودقة وكفاءة أكبر، مع تقديم تجربة طلبات متميزة من البداية إلى النهاية عبر النظام البنائي التجاري القائم على الوكلاء.

IBM Cognos Analytics: تاريخ التوافر المقرر 12 مارس 2026

توفر IBM Cognos Analytics إمكانات الذكاء الاصطناعي الوكيل التي تبدأ فصلاً جديدًا في تحليلات الأعمال من خلال تحويل عملية إعداد التقارير من سير العمل اليدوية التي يديرها البشر إلى التنفيذ الذكي والذاتي.

  • تساعد هذه المجموعة الأولى من وكلاء Reporting، المدمجة مباشرةً في Cognos Analytics والتي يمكن الوصول إليها من خلال مساعد الذكاء الاصطناعي الحالي، المؤسسات على تسريع اكتساب المعارف مع الحفاظ على الحوكمة المؤسسية.
  • يساعد وكيل Report Recommendation المستخدمين على العثور بسرعة على التقارير ذات الصلة باستخدام اللغة الطبيعية.
  • يُنشئ وكيل Report Summarization ملخصات سياقية موجزة.
  • يعمل وكيل Report Sharing على أتمتة التوزيع الآمن للتقارير على الأطراف المعنية، ما يضمن التسليم في الوقت المناسب مع إمكانية التدقيق الكامل.

تقلل هذه الإمكانات معًا من العبء التشغيلي، وتقصر الوقت اللازم لاكتساب المعارف، وتجعل التحليلات الموثوقة أكثر سهولة عبر المؤسسة.

IBM MQ: تاريخ التوافر المقرر 24 مارس 2026

تقدم IBM MQ مجموعة من إمكانات الذكاء الاصطناعي المصممة لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتسريع حل المشكلات، وتعزيز الموثوقية عبر بيئات المراسلة.

  • يُمكّن وكيل Supervisor المسؤولين من التفاعل مع MQ باستخدام اللغة الطبيعية، ما يقلل من حاجز المهارات ويسرّع تشخيص المشكلات مثل تراكم الرسائل قبل أن تؤثر في اتفاقيات مستوى الخدمة—ويوفر نقطة دخول واحدة للتفاعل مع الوكلاء الآخرين.
  • يوفر وكيل Knowledge إرشادات مخصصة لمساعدة الفرق على العمل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أكثر فعالية واستقلالية. يوفر الوكلاء المتخصصون ذكاءً أعمق في المهام التشغيلية الأساسية.
  • يعمل وكيل Message Buildup على تحديد مشكلات تراكم الرسائل وتصنيفها بسرعة لتبسيط عملية التحقيق.
  • يعمل وكيل Application على تحديد أسباب تأخر الرسائل على مستوى التطبيق بسرعة، بهدف الحفاظ على الأداء الأمثل.
  • يوفر وكيل Channel معارف حول سلامة القنوات الحالية وتكوينها لتجنب فترات التعطل.
  • يعمل وكيل Dead Letter Queue على فحص الرسائل الإشكالية وتوجيهها بكفاءة لتقليل الفقد وضمان التسليم الموثوق.

تساعد هذه الإمكانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي معًا المؤسسات على الحفاظ على أنظمة MQ بأداء فائق ومرن، مع تقليل الجهد التشغيلي والمخاطر.

IBM Cloud Pak for Integration: تاريخ التوافر المقرر 25 مارس 2026

توفر Cloud Pak for Integration مجموعة موسعة من الإمكانات التشغيلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تسهل على العملاء إدارة وتحسين أحمال تشغيل التكامل على Kubernetes.

  • يوفر وكيل Supervisor نقطة دخول واحدة للتفاعل مع الوكلاء الآخرين—ما يساعد الفرق على الحفاظ على سلامة بيئات CP4I لديهم وتهيئتها بشكل جيد بما يتوافق مع أفضل الممارسات، حتى في ظل الافتقار لمهارات Kubernetes العميقة. 
  • يقدم وكيل Knowledge إرشادات مخصصة ويساعد المستخدمين على حل المشكلات بشكل مستقل. يعمل الوكلاء التشغيليون المتخصصون على تعزيز وضوح رؤية المنصة وموثوقيتها.
  • يكشف وكيل Instance عن حالة ومدى سلامة عناصر Kubernetes الأساسية.
  • يوضح وكيل Topology كيفية ارتباط الموارد وتفاعلها عبر البيئة.
  • يجمع وكيل Log بذكاء السجلات ذات الصلة للمساعدة على تسريع عملية التحقيق في المشكلات.
  • يتحقق وكيل Versions and Updates بشكل استباقي من حداثة الإصدار الحالي لدعم إدارة دورة الحياة بسلاسة.

توفر هذه الإمكانات معًا أتمتة ذكية، ومعارف أعمق، وثقة تشغيلية أكبر في بيئات CP4I، ما يساعد المؤسسات على الحفاظ على منصات تكامل فائقة وآمنة ومحسنة جيدًا.

IBM Engineering Lifecycle Management: تاريخ التوافر المقرر 26 مارس 2026

يعمل Engineering AI Hub في IBM Engineering Lifecycle Management على توسيع ابتكاراته المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال إمكانات تهدف إلى رفع جودة التخطيط وتسريع سير العمل الهندسي على نطاق واسع.  
 
تُمكّن الإضافة الأخيرة—وكيل تركيب عناصر العمل—الفرق من إنشاء مزايا أوضح وأكثر اكتمالاً، وقصص مستخدمين ومهام، مباشرةً من داخل واجهة Engineering Workflow Management. ومن خلال أتمتة الصياغة الأولية لعناصر العمل وتقديم نقاط انطلاق منظمة وفائقة الجودة، يساعد الوكيل المؤسسات على تحسين دقة التخطيط وتقليل الوقت المستغرق في الكتابة المتكررة والحفاظ على قدر أكبر من الاتساق بين الفرق والمشاريع. تضاف هذه الإمكانات إلى مجموعة الوكلاء المتنامية ضمن Engineering AI Hub، حيث صُمم كل منها خصوصًا لتبسيط المهام الهندسية الأساسية وإتاحة الفرصة لفرق الخبراء للتركيز على تطوير المنتجات الإبداعية ذات القيمة العالية.

تعزز هذه التطورات معًا التزام IBM بمساعدة المؤسسات الهندسية على تعزيز الكفاءة والاتساق والابتكار طوال دورة تطوير المنتج بأكملها.

IBM Sterling B2B Integration SaaS: تاريخ التوافر المقرر 31 مارس 2026

يقدم حل IBM Sterling B2B Integration SaaS إمكانات محسنة بالذكاء الاصطناعي تساعد العملاء على الحفاظ على سلاسة وموثوقية عمليات الشركاء.

ينسق IBM Sterling B2B Integration SaaS InFlight Agent Add-on بذكاء بين عدة وكلاء متخصصين، بما في ذلك وكيل Document Query، وAnomaly Detection، وEvent Query، وذلك للمساعدة على توفير رؤية فورية وحل أسرع للمشكلات. ومن خلال البحث باللغة الطبيعية، يمكن للعملاء الحصول على تفاصيل المستندات بسرعة، وتحديد حالات فشل الأحداث، واكتشاف الحالات الشاذة في المستندات. 

يساعد هؤلاء الوكلاء على تسريع تحليل الأسباب الأساسية، وتقليل المخاطر التشغيلية، وتعزيز مرونة العمليات ذات الحجم الكبير بين الشركات.

IBM App Connect Enterprise: تاريخ التوافر المقرر 31 مارس 2026

يقدم App Connect Enterprise مجموعة فائقة من الإمكانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تبسيط العمليات، وتسريع التحديث، وتعزيز الحوكمة عبر بيئات التكامل.

  • ينسق وكيل Supervisor بين عدة وكلاء متخصصين يساعدون على النشر، والمراقبة، والتحسين، وفهم النظام.
  • يوفر وكيل Knowledge إرشادات مخصصة لمساعدة الفرق على العمل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أكثر فعالية.
  • يوفر وكيل Topology Analyzer رؤية فورية حول عمليات النشر القائمة على Kubernetes، بما في ذلك استهلاك الموارد، ومعلومات التراخيص والإصدارات؛ بينما يعمل وكيل Deployment على أتمتة نشر تدفقات الرسائل، والموصلات، والسياسات، وبيانات الاعتماد، وذلك لتقليل العبء التشغيلي والمخاطر.
  • يساعد وكيل Flow Inspection الفرق على فهم كيفية تحفيز التدفقات وربطها، ما يدعم مبادرات إدارة التغيير والتحديث الواثقة.
  • يعمل وكيل Resource Manager على تحديد مديرين الموارد الذين يحتاجهم كل خادم، وذلك للمساعدة على تمكين تكوين وجاهزية تشغيلية أكثر دقة.

تُمكّن إمكانات الذكاء الاصطناعي هذه معًا المؤسسات من تشغيل App Connect بذكاء وكفاءة ومرونة أكبر. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح App Connect Enterprise لتطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي إمكانية التفاعل مع الأنظمة المؤسسية من خلال أدوات بروتوكول سياق النموذج (MCP)، ما يتيح إجراءات الموصلات الخاضعة للرقابة من خلال منطق التكامل الحالي.

نظرة على عام 2025: البناء على أساس راسخ

توسع هذه الإمكانات الجديدة استثمارات IBM الجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي قدمتها في عام 2025 كما هو موضح أدناه. وتعكس جميعها معًا خارطة طريق متسقة تركز على جعل الذكاء الاصطناعي عمليًا وجديرًا بالثقة وذا تأثير في الاستخدام المؤسسي. 

IBM Cloud Pak for Business Automation

قدمت Cloud Pak for Business Automation إمكانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لنمذجة القرارات والتي تسهل بشكل كبير عملية إنشاء وحوكمة قواعد الأعمال. يعمل وكيل Decision Assistant على تسريع صناعة القرار والمنطق الداعم لها من خلال إنشاء هياكل صناعة القرار الأولية تلقائيًا من وثائق السياسات.

ومن خلال تحويل السياسات المكتوبة باللغة الطبيعية إلى نماذج اتخاذ قرار قابلة للتنفيذ، يقلل الوكيل من الجهد اليدوي، ويحسن الاتساق، ويقصر الوقت اللازم لتفعيل قواعد العمل المعقدة. تعمل هذه الإمكانات على تمكين فرق العمل والفرق الفنية من التعاون بشكل أكثر فعالية والتركيز على أنشطة التحليل والامتثال ذات القيمة الأعلى، ما يعزز سرعة ودقة عمليات اتخاذ القرار الآلية. وبالإضافة إلى ذلك، خضع Business Automation Workflow للتحسين للسماح للعملاء بتحويل عمليات الأتمتة الحالية إلى تجارب حوارية ودمجها مباشرةً في أماكن عمل المستخدمين—من دون الحاجة لتغيير المنصات أو خسارة الاستثمارات السابقة. يساعد التكامل العميق مع watsonx Orchestrate وكلاء الذكاء الاصطناعي على فهم سياق العمليات وبيانات الأعمال، ما يسرع من إكمال المهام، ويقلل من الجهد اليدوي، ويتيح سير عمل ذاتية القيادة وأكثر استقلالية.

يتيح Workplace Assistant المدعوم بوكلاء الذكاء الاصطناعي للعاملين في مجال المعرفة فهم الحالات على الفور، وترتيب أولويات المهام، وإتمام العمل باستخدام اللغة الطبيعية، ما يعزز الإنتاجية ويخفض منحنى التعلم.

IBM FileNet Content Manager

واصل حل FileNet Content Manager تطوره من خلال توفير إمكانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر Content Assistant، وهي مصممة لتعزيز فهم المستندات ودعم الوصول الفعال إلى معلومات الأعمال الحيوية عبر عمليات الأعمال عالية القيمة.

يتيح وكيل Document Compare عمليات مقارنة دقيقة وفعالة بين الوثائق مثل العقود والسجلات الطبية والمقترحات والمستندات القانونية، ما يساعد المؤسسات على تحسين الدقة والاتساق مع تقليل الجهد اليدوي المبذول في المراجعة. يدعم وكيل Version Compare التحقق من صحة المحتوى بشكل مبسّط من خلال توصيف التغييرات بوضوح بين مسودات المستندات، ما يتيح دورات مراجعة واعتماد أسرع وأكثر ثقة. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر ميزة الوصول الحواري إلى محتوى المؤسسة من خلال وكيل Documents ووكيل Repository، اللذين يقدمان استجابات ذات صلة وواعية بالسياق مستمدة مباشرةً من مستندات FileNet. كما يعمل وكيل Tailored Summaries على إنشاء ملخصات موجزة ومحددة السياق تدعم الفهم السريع واتخاذ القرارات المستنيرة.

يعزز وكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء معًا دور FileNet Content Manager كمنصة محتوى مؤسسي موثوقة تحسن الإنتاجية، وتقلل المخاطر، وتساعد المؤسسات على تحقيق قيمة أكبر من معلوماتها المؤسسية دون المساس بالامتثال والأمان.

IBM Engineering Lifecycle Management

في عام 2025، قدمت IBM Engineering Lifecycle Management ميزة IBM Engineering AI Hub، وهي عبارة عن إمكانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي حسنت جودة المتطلبات، وسرعت الفهم، وعززت التنسيق بين فرق الهندسة، بما في ذلك وكيل Requirement Quality Analysis الذي يساعد المهندسين على زيادة الوضوح، وتسريع عمليات المراجعة الجماعية، ومنح المديرين رؤية واضحة حول الاتجاهات والمخاطر المبكرة.

يساعد "مساعد الهندسة" الفرق على التوصل إلى المتطلبات وفهمها بشكل أسرع عبر المشاريع العالمية، بينما ينشئ وكيل ملخصات عناصر العمل ملخصات للمهام والعيوب والمزايا بهدف تحسين التواصل، ويعمل وكيل اكتشاف حالات استخدام MBSE على تحديد حالات الاستخدام من المتطلبات المكتوبة باللغة الطبيعية وإنشاء عناصر نموذج مقابلة في IBM Rhapsody، ما يسرع هندسة النظم القائمة على النماذج.

IBM Sterling B2B Integration SaaS

يوفر Sterling B2B Integration SaaS إمكانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي عززت الرؤية التشغيلية، وبسطت انضمام الشركاء، وحسنت الكشف المبكر عن الاضطرابات عبر شبكات الأعمال العالمية، بما في ذلك وكيل Visibility الذي يوفر معارف في الوقت الفعلي حول معاملات الجارية للمساعدة على تحديد الأعطال في العمليات، وتحسين الكفاءة، ومنع المشكلات بشكل استباقي، ووكيل Anomaly Detection الذي يضيف طبقة من الذكاء من خلال التحديد التلقائي للأنماط غير المعتادة في المعاملات أو حركة مرور الشبكة، ما يُمكّن العملاء من التحقيق في المشكلات وحلها قبل أن تتفاقم.

الاستعداد لما هو قادم

ستظل IBM ملتزمة بمساعدة العملاء على استغلال الذكاء الاصطناعي بطرق آمنة وموثوقة ومتوافقة استراتيجيًا مع أهداف أعمالهم. وتُعد الإمكانات المقدمة خلال هذا الربع جزءًا من رحلتنا الابتكارية المستمرة—وهي رحلة تهدف إلى تمكين المؤسسات من التحديث بثقة، واستكشاف معلومات تشغيلية جديدة، وتحقيق نتائج رائدة. ونتطلع إلى بناء شراكة وثيقة مع عملائنا في أثناء تبنيهم لهذه التطورات وتشكيل مستقبل التحول المستند إلى الذكاء الاصطناعي عبر مجالاتهم المختلفة.

مع توافر إمكانات الذكاء الاصطناعي هذه، تحث IBM العملاء على بدء— أو تسريع—جهود الاستعداد للذكاء الاصطناعي لديها. يمكن أن يساعد تحديث التطبيقات والبنية التحتية اليوم المؤسسات على الاستفادة الكاملة من الأتمتة والمعارف المدعومة بالوكلاء عند توافرها عبر منصات IBM البرمجية.

توفر IBM الأدوات والتقنيات والخبرات اللازمة لمساعدة العملاء على المضي قدمًا بكل ثقة—مع مواءمة تبني الذكاء الاصطناعي مع أهداف الأعمال، ومتطلبات الامتثال، وإستراتيجيات البنية طويلة الأمد.

هل ترغب في مواصلة رحلتك مع الذكاء الاصطناعي؟

