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App Connect
استهلك خدمات التكامل كخدمة مُدارة بالكامل ومتعددة المستأجرين.
في هذه الباقة، ستُحاسب بناءً على عدد مرات استدعاء تدفقات التكامل لديك على منصة App Connect Enterprise as a Service.
*يُباع على أساس سنوي
استهلك خدمات التكامل كخدمة مُدارة بالكامل ومتعددة المستأجرين.
في هذه الباقة، ستُحاسب على كل ساعة يتوفر فيها المعالج المركزي الافتراضي على منصة App Connect Enterprise as a Service.
* يُباع كل سنة
يمكنك تشغيل خدمات التكامل كناقل الخدمة المؤسسية (ESB) أو كخدمات مصغرة مرنة بفضل خيارات النشر المرنة.
** تُجدد سنويًا
مزامنة البيانات وتحميلها في الوقت الفعلي والوقت المحدد وعند الطلب في مصادر بيانات متعددة
تنسيق المهام والعمليات
إنشاء واجهات برمجة التطبيقات والخدمات الإلكترونية
الاستجابة لأحداث الأعمال الحرجة بإجراء عمليات تكامل مستندة إلى الأحداث
إدارة الملفات ومعالجتها
أدوات تصميم بدون رموز أو ذات رموز منخفضة
مجموعة الأدوات الفائقة والمرنة لبيئة التطوير المتكاملة (IDE)
تطبيق الاكتشاف الذكي وموصلات البيانات
موصلات البروتوكول
موصلات المجتمع
الاتصال الهجين الآمن
تحويل البيانات وتسلسلها بأي تنسيق
مساعدة المطورين المدعومة بالذكاء الاصطناعي
مسرعات المطورين
اختبار عمليات التكامل والتحقق منها باستخدام مجموعة الاختبار الأصلية
مشاركة أصول التكامل من مجتمع IBM Automation Explorer ودمجها وإعادة استخدامها
لوحات معلومات هجينة ذكية لنشر عمليات التكامل وتحديثها ومراقبتها
مصادقة المستخدم وإدارته مع التحكم في إمكانيات الوصول
سجلات متقدمة مع مزايا التدقيق والتتبع للمستخدم
إدارة متقدمة للأداء
بنية ناقل الخدمة المؤسسية على منصات متعددة
لا
لا
نعم
خدمات الحاويات على منصات متعددة
لا
لا
نعم
عمليات نشر على السحابة الهجينة والمتعددة
لا
لا
نعم
خدمة مُدارة بالكامل
نعم
نعم
لا
نشر آلي للمسارات
وحدة الموارد
100 ألف عملية تدفق سنويًا
10 آلاف ساعة عمل للسحابة الخاصة الافتراضية (VPC) سنويًا
NA
لكي تتمكن من تعزيز المرونة، استخدم App Connect مع إمكانات التكامل الأخرى كجزء من إستراتيجية تكامل كاملة تربط التطبيقات والبيانات عبر أي سحابة أو بيئة محلية.
هل تبحث عن مستوى أعلى من الدعم، أو وقت إضافي للانتقال إلى أحدث إصدار، أو الانتقال إلى منتجات وحلول جديدة لتسريع مبادرات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات السحابية، والتحديث، والتحول؟
* الأسعار المعروضة تقريبية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب أو رسوم مُطبّقة، وتخضع لتوافر المنتج المعروض في المنطقة.