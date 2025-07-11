تحديث الخدمات الاستثمارية لتقديم تجارب سلسة للعملاء
واجهت شركة الراجحي المالية، وهي إحدى شركات الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط، حاجة ملحة لتحديث بنيتها التحتية في عالم يتزايد فيه الاعتماد على الخدمات الرقمية أولًا. مع اشتداد المنافسة وتغير توقعات العملاء، واجهت الشركة تحديات في البنية التحتية سعيًا لتعزيز عروضها الرقمية.
كان التحدي الرئيسي هو المشهد التكنولوجي المجزأ لشركة الراجحي المالية. على مدار العقدين الماضيين، تراكمت لدى الشركة أنظمة منعزلة تم إنشاؤها باستخدام مناهج مختلفة وتقنيات. جعلت البنية المتجانسة من الصعب دمج الخدمات، والتكيف مع تغيرات السوق، والتوسع لتلبية طموح الشركة في أن تصبح رائدة في القطاع المالي بالمملكة العربية السعودية، وفي المنطقة بأكملها.
"لقد أدركنا أنه من أجل الاستمرار في النمو، وإلى تلبية توقعات المستثمرين العصريين، كنا بحاجة إلى كسر هذه الصوامع وتقديم تجربة موحدة وسلسة. لقد أدركنا أن الشركة بحاجة إلى الشروع في رحلة لتوحيد منصاتها، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجربة عملاء متميزة،" خالد أبو السعود، كبير مهندسي الحلول وبطل IBM، الراجحي المالية.
بالإضافة إلى ذلك، مع رؤية 2030 التي تلهم الطموحات التحويلية في جميع أنحاء الدولة، سعت الشركة إلى تحويل نموذج أعمالها والعمليات نحو نهج رقمي يركز على العميل. سيساعد هذا التحول أيضاً الشركة على تقديم تجربة العملاء المحسّنة وتوافر على مدار الساعة.
ولتلبية هذه المتطلبات، لجأت شركة الراجحي المالية إلى شريكها التقني الموثوق به، IBM. انطلق الفريقان لحل معضلة البنية الرقمية للشركة، وبشكل أساسي، للانتقال رقميًا بنموذج أعمالها وعملياتها إلى نهج أكثر تركيزًا على العميل يناسب العصر الحديث. بعد المداولات، استقرت الفرق على حلول IBM للذكاء الاصطناعي للأعمال.
الراجحي المالية، بمساعدة IBM، طبقت IBM Cloud Pak® for Integration. كما تضمن الحل IBM App Connect و IBM MQ و IBM API Connect® و IBM® DataPower® Gateway ومنصة Red Hat® OpenShift® لإنشاء برمجيات وسيطة حديثة وحدت الأنظمة المتباينة. تنفيذ المشروع مكّن من تطوير تطبيق الراجحي المالية الجديد للهواتف المحمولة—والذي يُطلق عليه داخلياً اسم Super App. لقد أتاح التطبيق الجديد للشركة تجميع جميع الخدمات الاستثمارية—الوساطة، وإدارة الأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية—في واجهة موحدة سهلة الاستخدام. طبقة التكامل، بالإضافة إلى قدرات تدفق الأحداث من IBM Event Streams، سهّلت التواصل السلس بين الأنظمة المتنوعة ونقاط البيانات الخارجية.
"طموحنا لإثراء تجربة العملاء وموقعنا كشركة رائدة في السوق أنارا رحلتنا التحولية، والتي لم تكن بدورها مجرد تقنية بل كانت تتعلق بإعادة تعريف كيفية تقديم القيمة لعملائنا. من خلال تطبيقنا، نقدم الآن خدمات حصرية ومبتكرة تميزنا عن المنافسة. ويمكن للعملاء الوصول إلى معلومات فورية من مختلف البورصات مثل Tadāwul وغيرها حول العالم، مما يمكنهم من استكشاف فرص استثمارية جديدة على الفور، وتنويع محافظهم الاستثمارية وزيادة العوائد إلى أقصى حد"، كما قال أحمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي للمعلومات في الراجحي المالية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بأتمتة العمليات الحساسة داخل Super App. وشمل ذلك إنشاء منصة رقمية لإدارة سير العمل، وتمكين العملاء من خدمة أكثر سهولة واستجابة. وبفضل استراتيجية السحابة الهجينة التي تم تمكينها بواسطة IBM Cloud Pak for Integration، ضمنت الشركة قابلية التوسع. كما لعبت منصة المراقبة IBM Instana® Observability دورًا رئيسيًا من خلال توفير قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي والكفاءة التشغيلية للبيئة الرقمية التي تم بناؤها حديثًا. باستخدام خبرة IBM وتقنياتها، حسنت الشركة بشكل كبير وقت طرحها للميزات والتحديثات الجديدة في السوق، مخفضة إياه من أشهر إلى أيام.
أخيرًا، أدت العملية إلى نقل ملحوظ للمهارات وتطويرها لدى الأفراد ضمن فريق تكنولوجيا المعلومات الداخلي. كما شهد هذا الجهد التعاوني زيادة عدد موظفي تقنية المعلومات في الراجحي المالية ليصل إلى 250 موظفًا. ومع استمرار نمو الطلب على خدماتها ومنتجاتها، يُظهر هذا الجهد المرونة والابتكار اللذين تتطلبهما الخدمات المالية الحديثة.
بعد التحديث، أثبتت شركة الراجحي المالية نفسها كرائدة في القطاع المالي في المملكة العربية السعودية. حجم الأعمال ارتفع بنسبة 40% في جانب الوساطة منذ إطلاق التطبيق، بينما زاد عدد العملاء الجدد لإدارة الأصول بنسبة 1,000%، وذلك بفضل العمليات الرقمية المبسّطة.
"لقد أتاحت لنا تقنية IBM إمكانية الابتكار بوتيرة غير مسبوقة. شهد نمو العملاء الدوليين أيضًا ارتفاعًا هائلاً، حيث زادت عمليات الانضمام بنسبة 10,000% مع تبسيط التطبيق لوصول المستثمرين في جميع أنحاء العالم. في العام الماضي، انتقلنا من كوننا ثاني أكبر شركة وساطة مالية في السعودية إلى المرتبة الأولى. في الوقت نفسه ، انتقلنا من كوننا سادس أكبر صندوق مشترك في الدولة إلى ثاني أكبر صندوق. قال غسان لاما، نائب الرئيس ورئيس عمليات تطوير تكنولوجيا المعلومات في شركة الراجحي المالية: "لقد كان نمونا استثنائيًا".
بالإضافة إلى ذلك، قدمت الراجحي المالية، عبر التطبيق، محفظة داخل التطبيق سهّلت إيداع الأموال في حسابات العملاء. بإمكان العملاء، أفرادًا وشركات، إيداع الأموال الآن من مصادر متنوعة في محافظهم لشراء الأدوات المالية المختلفة المعروضة. وقد تمكنت الشركة أيضًا من إطلاق مساعد استثماري يعمل بالذكاء الاصطناعي يُسمى "الراجحي مشورة"، والذي يعني "مستشار" باللغة الإنجليزية. كل هذه الميزات أثرت تجربة العميل بشكل أكبر، مقدمةً الراحة والتخصيص، وموسعةً لفرص الاستثمار.
المنافسون لاحظوا نجاح الراجحي المالية، وفيما يعملون على محاكاته، ضاعفت الشركة التزامها بالابتكار وتلبية توقعات العملاء. وتعمل باستمرار على دمج البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي وتعزيز إجراءات الأمن السيبراني لحماية قاعدة عملائها المتنامية. بالإضافة إلى ذلك، شارك موظفو الراجحي المالية أن التحول قد عزز إحساسًا أكبر بالهدف والتعاون، مما يدعم رؤية الشركة للتميز المالي.
تأسست شركة الراجحي المالية في عام 2008، وهي شركة سعودية رائدة تتعامل في مجال الخدمات والمنتجات المالية. وهي توفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة والمنظمة في مجالات الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. الراجحي المالية شريك ملتزم تجاه عملائها، بنموذج عمل مفتوح والتزام بالتميز. فمن خلال خبرتها الواسعة ومعرفتها العميقة وحضورها الوطني في جميع أنحاء السوق المالية، تمكّن الشركة الشركات والاقتصاد من تمويل الابتكار وإدارة المخاطر وخلق فرص العمل. الراجحي المالية هي شركة تابعة لبك الراجحي، أحد أبرز البنوك الإسلامية في العالم. تجمع الراجحي المالية بين قوة وموارد حضورها الإقليمي مع أفضل نصائح الاستثمار والأبحاث الثاقبة لتقديم حلول متكاملة ومبسطة.
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