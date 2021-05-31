استخدم خدماتنا السحابية، المدعومة بمنصة IBM Consulting Cloud Accelerator المصممة خصوصًا لتسريع رحلتك إلى السحابة الهجينة، وتعزيز كفاءة التكلفة وزيادة الإنتاجية والاستدامة وتسريع الوقت المستغرق للدخول إلى السوق. يمكن أن يؤدي تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في أتمتة تقنيات المعلومات إلى تسريع هذه الرحلة بشكل أسرع.

بفضل المرونة المعمارية والتقنيات المتسارعة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنك أتمتة تقنيات المعلومات وتحديث تطبيقاتك لتحسين عائد الاستثمار وإنشاء تطبيقات سحابية أصلية وإدارتها على نطاق واسع، على المنصة التي تختارها.

