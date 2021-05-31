استخدم خدماتنا السحابية، المدعومة بمنصة IBM Consulting Cloud Accelerator المصممة خصوصًا لتسريع رحلتك إلى السحابة الهجينة، وتعزيز كفاءة التكلفة وزيادة الإنتاجية والاستدامة وتسريع الوقت المستغرق للدخول إلى السوق. يمكن أن يؤدي تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في أتمتة تقنيات المعلومات إلى تسريع هذه الرحلة بشكل أسرع.
بفضل المرونة المعمارية والتقنيات المتسارعة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنك أتمتة تقنيات المعلومات وتحديث تطبيقاتك لتحسين عائد الاستثمار وإنشاء تطبيقات سحابية أصلية وإدارتها على نطاق واسع، على المنصة التي تختارها.
نعمل معك لتحديد ما يناسب أعمالك من استراتيجية السحابة الهجينة، والحلول، ونموذج التشغيل، وخريطة الطريق، وشراكات النظام البنائي، من خلال الجمع بين خبراتنا المتعمقة في الصناعة مع رؤى التقنيات لتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس.
بدعم من IBM Consulting Cloud Accelerator، تساعدك منهجيتنا على تنفيذ عملية ترحيل وتحديث سحابية سلسة وآمنة ومرنة وفعالة من حيث التكلفة، إلى جانب تحديد المسار الأمثل لترحيل التطبيقات الحساسة للمهمات وتحديثها.
نساعدك على تسريع الابتكار بتكاليف أقل من خلال إعداد استراتيجية بناء سحابية أصلية، بدعم من IBM Consulting Cloud Accelerator، والتي تساعد على تقليل الوقت المستغرق في طرح المنتج في السوق وتعزيز نمو الإيرادات باستخدام منصات سحابية متعددة هجينة مفتوحة وآمنة.
تستخدم قدرات إدارة السحابة الهجينة لدينا الذكاء الاصطناعي والأتمتة لإزالة تعقيد إدارة التطبيقات عبر التقنيات السحابية لتحسين عائد الاستثمار وتوفير وقت فِرَق تقنيات المعلومات للابتكار.
تمكّن من تحويل نموذج عملك لتحقيق النمو باستخدام نهج السحابة الهجينة، وخفض تكاليف التطبيقات وتحسين عائد الاستثمار باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
تمكّن من تحديث تطبيقاتك وإدارتها باستمرار على أي منصة بفضل التحسينات في التحكم والرؤية والأمن الإلكتروني والامتثال التنظيمي.
نعمل على حل الفجوات الداخلية في الخبرات من خلال التعاون المكثف، وذلك من خلال تغيير الطريقة التي تتبعها في الابتكار لتحويل الأفكار الناجحة من مرحلة تجريبية إلى واقع واستخدامها على مستوى المؤسسة.
باستخدام منهجيات مرنة ومخططات شاملة قابلة لإعادة الاستخدام، يمكننا المساعدة في تسريع تصميمك وانتقالك وتشغيلك على AWS Cloud بغض النظر عن مجال الصناعة الذي تعمل فيه.
استخدم منهجيتنا الرائدة في الصناعة للابتكار السحابي وأدوات التقنية السحابية لتطوير التطبيقات وإدارتها للمساعدة في تسريع النمو والكفاءة والابتكار.
تمكّن من الحصول على الدعم لتحديث أعباء العمل والتطبيقات الخاصة بالحوسبة السحابية لديك ونقلها إلى Google Cloud وغيرها من منصات السحابة المتعددة.
يؤدي التعاون بين IBM Cloud وRed Hat إلى الجمع بين الأمان الرائد في السوق وقابلية التوسع المؤسسي والابتكار المفتوح لزيادة المرونة والاستمرارية.
اكتشف كيف يمكن لشركتي IBM وRed Hat تبسيط السحابة الهجينة وتسهيل التعقيدات المتصلة بها وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف لتحقيق نتائج للأعمال.
بصفته الشريك الإداري العالمي لشركة IBM Consulting، قسم خدمات تحويل السحابة الهجينة، يساعد فارون عملاء المؤسسات الكبيرة على استخدام التقنيات السحابية لتحديث عمليات أعمالهم وتحويلها.
كمهندسة بالتدريب، تشغل أبارنا منصب الشريك الإداري العالمي لشركة IBM Consulting، قسم خدمات السحابة الهجينة في الأمريكتين، وتكرس جهودها لمساعدة الشركات على تجاوز الأعمال المعتادة لتحقيق التحول والتحديث والازدهار.
يُعدّ إيه بي زميلًا في شركة IBM ومخترعًا رئيسيًا في IBM، ولديه أكثر من 58 براءة اختراع مسجلة باسمه، وهو المدير التقني لخدمات السحابة الهجينة وخدمات هندسة المنصات، وهو المسؤول عن توفير استراتيجيات التقنيات، وتحديد العروض الجديدة التي تتماشى مع السحابة الهجينة المتعددة وغير ذلك.
انظر كيف يساعد تحديث التطبيقات على تعزيز إمكانات التحول الرقمي.
افهم التحديات الخمسة الشائعة لتحقيق القيمة في رحلات السحابة الهجينة.
يعمل IBM Consulting Cloud Accelerator على تعزيز التخطيط السريع والتنفيذ بتدخل محدود مع تحقيق نتائج يمكن التنبؤ بها.
قم بتمكين مطوري السحابة الهجينة بمختلف مستوياتهم من الخبرة من كتابة التعليمات البرمجية باستخدام التوصيات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
تُعدّ Ansible Lightspeed وIBM watsonx Code Assistant خدمة ذكاء اصطناعي توليدي تساعد المطورين على إنشاء محتوى Ansible بسرعة وعلى نطاق واسع.
تعمل شركة IBM على زيادة قيمة العملاء والعمل الاستشاري باستخدام IBM Consulting Advantage، وهي منصة لخدمات الذكاء الاصطناعي مع مجموعة من المساعدين.
تحظى شركتنا بالتقدير بفضل شبكتها من الشركاء ونظامها البنائي من المنتجات التي توفر قدرات سحابية متعددة.
تم تصنيف IBM على أنها Horizon 3 في مجال تعزيز التحول باستخدام أصول السحابة الهجينة واستثمارات الدمج والاستحواذ المتميزة.
تمكّن من تعزيز أعمالك باستخدام قدرات الترحيل والتحويل السحابي التي تحقق أهدافك.
أعد تصور منصات المطورين الداخلية وتمكّن من زيادة قيمة فِرَق تطوير البرامج لديك.
احصل على أقصى استفادة من التقنيات الحديثة في التحول الرقمي بمؤسستك.
أتمتة الأعمال المبتكرة ودعم السحابة، وتوفير نتائج أعمال مؤثرة من خلال التحديث والتطور الرقمي.
يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقليل فجوات مهارات أتمتة تقنية المعلومات وتوفير مساعدة قوية رغم بساطتها في إنشاء التعليمات البرمجية للذكاء الاصطناعي.
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