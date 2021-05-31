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زيادة قيمة السحابة الهجينة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي
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رسم توضيحي لأيقونات بسيطة تطفو في السماء، يُظهر توسيع نطاق التطبيقات والتحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام قواعد البيانات
زيادة المرونة وتعزيز النمو باستخدام السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي

استخدم خدماتنا السحابية، المدعومة بمنصة IBM Consulting Cloud Accelerator المصممة خصوصًا لتسريع رحلتك إلى السحابة الهجينة، وتعزيز كفاءة التكلفة وزيادة الإنتاجية والاستدامة وتسريع الوقت المستغرق للدخول إلى السوق. يمكن أن يؤدي تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في أتمتة تقنيات المعلومات إلى تسريع هذه الرحلة بشكل أسرع.

بفضل المرونة المعمارية والتقنيات المتسارعة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنك أتمتة تقنيات المعلومات وتحديث تطبيقاتك لتحسين عائد الاستثمار وإنشاء تطبيقات سحابية أصلية وإدارتها على نطاق واسع، على المنصة التي تختارها.

 تنمية أعمالك ودعم الابتكار باستخدام السحابة الهجينة
تمكّن من تسريع مرونة الأعمال ونموها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ونهج السحابة الهجينة.
مؤشر التحول السحابي: حالة السحابة يقدم المؤشر نظرة مقارنة لاستراتيجية الحوسبة السحابية للمؤسسات، كما يقدم لمحة عامة عن التقدم في مختلف مجالات التحول السحابي. اقرأ التقرير
القدرات الخدمات الاستشارية ذات الصلة باستراتيجيات السحابة الهجينة وهندستها

نعمل معك لتحديد ما يناسب أعمالك من استراتيجية السحابة الهجينة، والحلول، ونموذج التشغيل، وخريطة الطريق، وشراكات النظام البنائي، من خلال الجمع بين خبراتنا المتعمقة في الصناعة مع رؤى التقنيات لتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس.

 ترحيل التطبيقات وتحديثها

بدعم من IBM Consulting Cloud Accelerator، تساعدك منهجيتنا على تنفيذ عملية ترحيل وتحديث سحابية سلسة وآمنة ومرنة وفعالة من حيث التكلفة، إلى جانب تحديد المسار الأمثل لترحيل التطبيقات الحساسة للمهمات وتحديثها.

 الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتطوير التطبيقات السحابية

نساعدك على تسريع الابتكار بتكاليف أقل من خلال إعداد استراتيجية بناء سحابية أصلية، بدعم من IBM Consulting Cloud Accelerator، والتي تساعد على تقليل الوقت المستغرق في طرح المنتج في السوق وتعزيز نمو الإيرادات باستخدام منصات سحابية متعددة هجينة مفتوحة وآمنة.

 خدمات إدارة التطبيقات للتقنيات السحابية الهجينة

تستخدم قدرات إدارة السحابة الهجينة لدينا الذكاء الاصطناعي والأتمتة لإزالة تعقيد إدارة التطبيقات عبر التقنيات السحابية لتحسين عائد الاستثمار وتوفير وقت فِرَق تقنيات المعلومات للابتكار.

تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
حالات الاستخدام خفض تكاليف التطبيقات وتحسين عائد الاستثمار

تمكّن من تحويل نموذج عملك لتحقيق النمو باستخدام نهج السحابة الهجينة، وخفض تكاليف التطبيقات وتحسين عائد الاستثمار باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

 تحديث تطبيقاتك وإدارتها

تمكّن من تحديث تطبيقاتك وإدارتها باستمرار على أي منصة بفضل التحسينات في التحكم والرؤية والأمن الإلكتروني والامتثال التنظيمي.

 اعتماد طرق جديدة للعمل وتعزيز الابتكار

نعمل على حل الفجوات الداخلية في الخبرات من خلال التعاون المكثف، وذلك من خلال تغيير الطريقة التي تتبعها في الابتكار لتحويل الأفكار الناجحة من مرحلة تجريبية إلى واقع واستخدامها على مستوى المؤسسة.
تمثّلت أهداف IBM Consulting وIBM Garage وIBM Cloud في الوصول إلى خبرات وممارسات عالمية المستوى، مدعومة بخبرة IBM في مجال الطيران، ودمج كل ذلك في التحول الرقمي لدينا. تخليق حنيف رئيس مجموعة هندسة المؤسسات، قسم التقنيات والابتكار شركة Etihad Airways اقرأ قصة شركة الاتحاد للطيران
الشراكات الاستراتيجية AWS

باستخدام منهجيات مرنة ومخططات شاملة قابلة لإعادة الاستخدام، يمكننا المساعدة في تسريع تصميمك وانتقالك وتشغيلك على AWS Cloud بغض النظر عن مجال الصناعة الذي تعمل فيه.

 استكشف الخدمات الاستشارية التي تقدمها IBM على سحابة AWS استكشف دليل شاغلي منصب CIO لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي منصة Microsoft Azure

استخدم منهجيتنا الرائدة في الصناعة للابتكار السحابي وأدوات التقنية السحابية لتطوير التطبيقات وإدارتها للمساعدة في تسريع النمو والكفاءة والابتكار.

 استكشف خدمات IBM الاستشارية لشركة Microsoft الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديث التطبيقات Google Cloud

تمكّن من الحصول على الدعم لتحديث أعباء العمل والتطبيقات الخاصة بالحوسبة السحابية لديك ونقلها إلى Google Cloud وغيرها من منصات السحابة المتعددة.

 استكشف خدمات IBM الاستشارية لمنصة Google Cloud خدمات IBM Services لمنصة IBM Cloud

يؤدي التعاون بين IBM Cloud وRed Hat إلى الجمع بين الأمان الرائد في السوق وقابلية التوسع المؤسسي والابتكار المفتوح لزيادة المرونة والاستمرارية.

 تعرف على المزيد عن IBM Cloud حلول IBM Red Hat

اكتشف كيف يمكن لشركتي IBM وRed Hat تبسيط السحابة الهجينة وتسهيل التعقيدات المتصلة بها وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف لتحقيق نتائج للأعمال.

 اكتشف حلول IBM Red Hat
تعرّف على خبرائنا فارون بيلاني

بصفته الشريك الإداري العالمي لشركة IBM Consulting، قسم خدمات تحويل السحابة الهجينة، يساعد فارون عملاء المؤسسات الكبيرة على استخدام التقنيات السحابية لتحديث عمليات أعمالهم وتحويلها.

أبارنا شارما

كمهندسة بالتدريب، تشغل أبارنا منصب الشريك الإداري العالمي لشركة IBM Consulting، قسم خدمات السحابة الهجينة في الأمريكتين، وتكرس جهودها لمساعدة الشركات على تجاوز الأعمال المعتادة لتحقيق التحول والتحديث والازدهار.

 إيه بي فيجاي

يُعدّ إيه بي زميلًا في شركة IBM ومخترعًا رئيسيًا في IBM، ولديه أكثر من 58 براءة اختراع مسجلة باسمه، وهو المدير التقني لخدمات السحابة الهجينة وخدمات هندسة المنصات، وهو المسؤول عن توفير استراتيجيات التقنيات، وتحديد العروض الجديدة التي تتماشى مع السحابة الهجينة المتعددة وغير ذلك.

® Insight

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التطبيقات التي تدفع التحول

انظر كيف يساعد تحديث التطبيقات على تعزيز إمكانات التحول الرقمي.
إتقان التعامل مع تقنيات السحابة الهجينة

افهم التحديات الخمسة الشائعة لتحقيق القيمة في رحلات السحابة الهجينة.

تحسين التحول الرقمي لمؤسستك

يعمل IBM Consulting Cloud Accelerator على تعزيز التخطيط السريع والتنفيذ بتدخل محدود مع تحقيق نتائج يمكن التنبؤ بها.

الموارد IBM watsonx Code Assistant

قم بتمكين مطوري السحابة الهجينة بمختلف مستوياتهم من الخبرة من كتابة التعليمات البرمجية باستخدام التوصيات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

Red Hat Ansible Lightspeed

تُعدّ Ansible Lightspeed وIBM watsonx Code Assistant خدمة ذكاء اصطناعي توليدي تساعد المطورين على إنشاء محتوى Ansible بسرعة وعلى نطاق واسع.

IBM Consulting Advantage

تعمل شركة IBM على زيادة قيمة العملاء والعمل الاستشاري باستخدام IBM Consulting Advantage، وهي منصة لخدمات الذكاء الاصطناعي مع مجموعة من المساعدين.

 قامت شركة HFS Research بتصنيف IBM ضمن أفضل 10 موفرين للخدمات السحابية القابلة للتوسع بشكل كبير

تحظى شركتنا بالتقدير بفضل شبكتها من الشركاء ونظامها البنائي من المنتجات التي توفر قدرات سحابية متعددة.

 تقرير HFS Horizons: تحول السحابة الأصلية لعام 2022

تم تصنيف IBM على أنها Horizon 3 في مجال تعزيز التحول باستخدام أصول السحابة الهجينة واستثمارات الدمج والاستحواذ المتميزة.
حلول ذات صلة تعزيز نمو السحابة الهجينة مع Nordcloud

تمكّن من تعزيز أعمالك باستخدام قدرات الترحيل والتحويل السحابي التي تحقق أهدافك.

 خدمات هندسة المنصات

أعد تصور منصات المطورين الداخلية وتمكّن من زيادة قيمة فِرَق تطوير البرامج لديك.

 تعزيز التحول الرقمي باستخدام Boxboat

احصل على أقصى استفادة من التقنيات الحديثة في التحول الرقمي بمؤسستك.

 تسريع التحول إلى السحابة الهجينة مع Neudesic

أتمتة الأعمال المبتكرة ودعم السحابة، وتوفير نتائج أعمال مؤثرة من خلال التحديث والتطور الرقمي.
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يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقليل فجوات مهارات أتمتة تقنية المعلومات وتوفير مساعدة قوية رغم بساطتها في إنشاء التعليمات البرمجية للذكاء الاصطناعي.

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