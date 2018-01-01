تدعم خدمات IBM الاستشارية لمنصة Google Cloud مسارًا مفتوحًا وآمنًا قائمًا على البيانات من أجل التحول إلى تقنيات السحابة المتعددة. كما يدعم خبرائنا في خدمات استشارات Google Cloud بشكل تعاوني تحديث التطبيقات وأحمال التشغيل الأساسية في منظمتك وأتمتتها وترحيلها، ما يتيح لك استخدام تقنيات السحابة الأصلية بالكامل.
يمكنك تحديث الإصدارات القديمة للتطبيقات باستخدام منصة
®Red Hat® OpenShift ونظام Kubernetes والخدمات المصغَّرة وحل Apigee وواجهات برمجة التطبيقات الشاملة. كما يمكنك تقليل المخاطر وتسريع رحلتك السحابية إلى منصة Google Cloud Platform من خلال الاستفادة من نظام IBM البنائي الذي يضم مهنيين معتمدين ومجموعة من الأدوات ومنهجيات الأسلوب الرشيق.
تخطِّط 102% من المؤسسات لاستخدام التقنيات السحابية الهجينة المتعددة في غضون ثلاث سنوات. وقد أكملت شركة IBM أكثر من 15,000 مشروع، وحصلت على أكثر من 30 براءة اختراع للترحيل والتحديث للتحليلات.*
تصرح ثلثا المؤسسات بأن بيئة التقنية السحابية المتعددة مهمة جدًا في تقليل التكاليف.*
أكثر من 1600+ استشاري من ذوي الخبرة مع أكثر من 500 من خبراء Google المعتمدين يغطون جميع مجالات عروض Google Cloud Platform، بما في ذلك عمليات الترحيل إلى SAP وتحديث التطبيقات ومركز التحليلات/الاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن.*
تشاركت ®IBM Consulting مع Google و SAP لتقديم بنية تحتية معتمَدة من SAP. يمكن لمنصة Google Cloud أن تضم حل SAP S/4HANA Cloud ونظام SAP Ariba وخدمة SAP HANA Enterprise Cloud ومنصة SAP Cloud Platform نفسها.
تركز ممارسات خدمة منصة بيانات IBM Consulting على مساعدة المؤسسات الكبيرة على ترحيل مستودعات بياناتها المؤسسية الحالية وبحيرات البيانات وتحديثها إلى بيانات بقدرات متكاملة واقتصادية التكلفة على منصة Google Cloud Platform.
باستخدام ® IBM Consultingو Google معًا يمكنك إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات سير العمل الذكية وتسريع وقت الوصول إلى السوق باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي وركائزه الأساسية. استعِن بمنصة الذكاء الاصطناعي لتسهيل الاتصال. بالإضافة إلى بناء النماذج ونشرها وإدارتها على نطاق واسع.
تتيح IBM بوصفها أحد شركاء Google Cloud المميزين خدمات ودعمًا شاملاً يتوافق مع أي مرحلة في رحلة اعتماد التقنية السحابية. وتعني علاقتنا القوية أننا نعمل جنبًا إلى جنب مع فِرق المبيعات والفِرق الفنية في منصة Google Cloud Platform لتقديم أفضل الخدمات والحلول لعملائنا المشتركين.
يُعد الترحيل السحابي مبادرة استراتيجية للأعمال يجب أن تنجح لضمان استمرار الأعمال. توفر IBM موارد سحابية ماهرة للتغلب على التعقيدات في عملية هندسة البنية التحتية السحابية وتصميمها وتأمينها لترحيل أحمال التشغيل الخاصة بمنظمتك إلى التقنية السحابية وبناء أساس قوي وعالي الأداء وآمن وقابل للتوسع.
دع IBM تساعدك على البناء بأساس متين للتحول الرقمي. سيعمل فريق IBM في ورشة العمل خلال نصف يوم على تصميم جدول أعمال مخصّص لمؤسستك ويتضمن الأنشطة الرئيسية المصمَّمة لتقييم التحديات الحالية التي تواجهك، وتحليل أدوات الحظر، وإدارة التخزين السحابي، ومراقبة مسارات البيانات ووضع التوصيات التي ستضع مؤسستك على المسار الصحيح للوصول إلى أهداف عملك.
يمكن أن تساعدك IBM في تحديد المنتجات والخدمات الأفضل والأنسب لأعمالك. سيعمل فريق IBM في ورشة العمل خلال نصف يوم على تصميم جدول أعمال مع الاختيار من بين الأنشطة الرئيسية لتلبية احتياجات مؤسستك بدءًا من أمن البيانات والتقنية السحابية ووصولاً إلى أفضل السبل للاستفادة من قوة حلول البيانات الكبيرة لمنصة Google Cloud.
هل تتطلّع إلى اختصار وقت الوصول إلى السوق؟ تبنّي هندسة المنصة. سيعمل فريق IBM في ورشة العمل خلال نصف يوم على تصميم جدول أعمال يناسب مؤسستك ويضم الأنشطة الرئيسية التي من شأنها تسريع فهمك لممارسات هندسة المنصة في نشر Google Cloud.
بادِر بتحسين بيئات التقنيات السحابية الخاصة بمؤسستك وتحقيق التميز الرقمي مع IBM. تم تصميم SRE Now Managed Services لمنصة GCP وإنشاؤها بالاستناد إلى مبادئ هندسة موثوقية الموقع والتطوير والأمن والعمليات (DevSecOps). ونسعى جاهدين لاغتنام فرص خدمات الحوسبة من أجل التحسين المستمر للعمليات والأدوات والتصميم ودورة حياة العمليات.
بدءًا من عمليات المهام الحسّاسة ووصولاً إلى هندسة موثوقية الموقع والتحسين المستمر، توفر الخدمات المُدارة للتقنية السحابية الهجينة من IBM دعمًا كاملاً لعمليات التقنية السحابية والتقنية السحابية الهجينة من منصة GCP.
توفر IBM تقييمات شهرية للتقنية والفوترة من خلال دعم استثماراتك في منصة GCP. بدءًا من إدارة الفوترة ودعم التصعيد وحتى تخطيط الاستهلاك، تُعد IBM شريكك الموثوق لإدارة النفقات النشطة بالإضافة إلى عمليات فحص سلامة التقنية السحابية والتحسين.
تمد لك IBM "يد التعاون" من خلال الجمع بين الخدمات المُدارة للتقنية السحابية الهجينة التي نقدمها و Google Resell الذي يتضمن دعم خدمة Google Premium Support الاختيارية. فنحن نقدم لك التميز في العمليات والتقنية والدعم الذي تحتاج إليه في مكان واحد، مع القدرة على تقديم الخدمات لمساعدتك على النمو والنضج كشركة رقمية.
بالنسبة إلى شركات مواد البناء التي ترغب في استكمال فريق المراقبة الخاص بها، توفر IBM Consulting دعمًا لإجراءات التصحيح والمراقبة لتقليل الانقطاعات وحل المشكلات الخطيرة من الدرجة الأولى والثانية.
تساعد IBM Consulting على ترحيل التطبيقات وتحسينها من بيئة VMWare المحلية إلى GCP Cloud. وتواصل شركات الرعاية الصحية الاعتماد على IBM في إجراء صيانة اقتصادية التكلفة لبيئات GCP الجديدة الخاصة بها.
باعتبارنا أحد مقدمي الخدمات المُدارة لمنصة Google Cloud فإننا نوفر دعمًا شاملاً وخدمات شاملة. لدينا مهندسون ومعماريون معتمَدون ومركز للعمليات يعمل على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع وطوال العام لإدارة بيئتك وتحسينها.
Red Hat OpenShift هي منصة حاويات Kubernetes الجاهزة للمؤسسات وتتضمن عمليات مؤتمتة في الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) لإدارة عمليات نشر التقنيات السحابية الهجينة والتقنيات السحابية المتعددة والحافة. ويتم تحسينها لتعزيز إنتاجية المطورين وتشجيع الابتكار.
تعمل منصة IBM Cloud® Private على التقنيات السحابية العامة، بما في ذلك منصة Google Cloud Platform. ومع طرح نظام IBM Multicloud Manager، يمكنك نشر تطبيقاتك السحابية وتشغيلها وإدارتها من مستوى إدارة واحد.
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*"التأثير الاقتصادي الكلي لـ IBM Garage"، دراسة أجرتها شركة الأبحاث Forrester Consulting في أكتوبر عام 2020