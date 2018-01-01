الصفحة الرئيسية الاستشارات Google Cloud IBM Consulting من أجل Google Cloud
اغتنِم الإمكانات الكاملة لمنصة Google Cloud مثل تحديث التطبيقات وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي ومنصة SAP
امرأة أمريكية من أصل أفريقي تعمل على طاولتها في مكتب
لمحة عامة

تدعم خدمات IBM الاستشارية لمنصة Google Cloud مسارًا مفتوحًا وآمنًا قائمًا على البيانات من أجل التحول إلى تقنيات السحابة المتعددة. كما يدعم خبرائنا في خدمات استشارات Google Cloud بشكل تعاوني تحديث التطبيقات وأحمال التشغيل الأساسية في منظمتك وأتمتتها وترحيلها، ما يتيح لك استخدام تقنيات السحابة الأصلية بالكامل.

يمكنك تحديث الإصدارات القديمة للتطبيقات باستخدام منصة
®Red Hat® OpenShift ونظام Kubernetes والخدمات المصغَّرة وحل Apigee وواجهات برمجة التطبيقات الشاملة. كما يمكنك تقليل المخاطر وتسريع رحلتك السحابية إلى منصة Google Cloud Platform من خلال الاستفادة من نظام IBM البنائي الذي يضم مهنيين معتمدين ومجموعة من الأدوات ومنهجيات الأسلوب الرشيق.
المزايا %102 تحسين في الكفاءة

تخطِّط 102% من المؤسسات لاستخدام التقنيات السحابية الهجينة المتعددة في غضون ثلاث سنوات. وقد أكملت شركة IBM أكثر من 15,000 مشروع، وحصلت على أكثر من 30 براءة اختراع للترحيل والتحديث للتحليلات.*

 %66 وفورات محتملة في التكاليف

تصرح ثلثا المؤسسات بأن بيئة التقنية السحابية المتعددة مهمة جدًا في تقليل التكاليف.*

 1600+ خبراء Google المتخصصون

أكثر من 1600+ استشاري من ذوي الخبرة مع أكثر من 500 من خبراء Google المعتمدين يغطون جميع مجالات عروض Google Cloud Platform، بما في ذلك عمليات الترحيل إلى SAP وتحديث التطبيقات ومركز التحليلات/الاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن.*
القدرات SAP على Google Cloud Platform

تشاركت ®IBM Consulting مع Google و SAP لتقديم بنية تحتية معتمَدة من SAP. يمكن لمنصة Google Cloud أن تضم حل SAP S/4HANA Cloud ونظام SAP Ariba وخدمة SAP HANA Enterprise Cloud ومنصة SAP Cloud Platform نفسها.

 ممارسات خدمة منصة بيانات IBM Consulting على Google Cloud

تركز ممارسات خدمة منصة بيانات IBM Consulting على مساعدة المؤسسات الكبيرة على ترحيل مستودعات بياناتها المؤسسية الحالية وبحيرات البيانات وتحديثها إلى بيانات بقدرات متكاملة واقتصادية التكلفة على منصة Google Cloud Platform.

 إنجاز تحليلات البيانات وعمليات سير العمل الذكية

باستخدام ® IBM Consultingو Google معًا يمكنك إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات سير العمل الذكية وتسريع وقت الوصول إلى السوق باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي وركائزه الأساسية. استعِن بمنصة الذكاء الاصطناعي لتسهيل الاتصال. بالإضافة إلى بناء النماذج ونشرها وإدارتها على نطاق واسع.
تحقيق أقصى استفادة من منصة Google Cloud Platform مع IBM

تتيح IBM بوصفها أحد شركاء Google Cloud المميزين خدمات ودعمًا شاملاً يتوافق مع أي مرحلة في رحلة اعتماد التقنية السحابية. وتعني علاقتنا القوية أننا نعمل جنبًا إلى جنب مع فِرق المبيعات والفِرق الفنية في منصة Google Cloud Platform لتقديم أفضل الخدمات والحلول لعملائنا المشتركين.

خدمات هندسة المنصة من IBM تسريع ترحيل أحمال التشغيل إلى Google Cloud مع IBM

يُعد الترحيل السحابي مبادرة استراتيجية للأعمال يجب أن تنجح لضمان استمرار الأعمال. توفر IBM موارد سحابية ماهرة للتغلب على التعقيدات في عملية هندسة البنية التحتية السحابية وتصميمها وتأمينها لترحيل أحمال التشغيل الخاصة بمنظمتك إلى التقنية السحابية وبناء أساس قوي وعالي الأداء وآمن وقابل للتوسع.

 منصة IBM Consulting Cloud Accelerator تأسيس التقنية السحابية وإدارة النفقات والترحيل

دع IBM تساعدك على البناء بأساس متين للتحول الرقمي. سيعمل فريق IBM في ورشة العمل خلال نصف يوم على تصميم جدول أعمال مخصّص لمؤسستك ويتضمن الأنشطة الرئيسية المصمَّمة لتقييم التحديات الحالية التي تواجهك، وتحليل أدوات الحظر، وإدارة التخزين السحابي، ومراقبة مسارات البيانات ووضع التوصيات التي ستضع مؤسستك على المسار الصحيح للوصول إلى أهداف عملك.

 حلول البيانات الكبيرة

يمكن أن تساعدك IBM في تحديد المنتجات والخدمات الأفضل والأنسب لأعمالك. سيعمل فريق IBM في ورشة العمل خلال نصف يوم على تصميم جدول أعمال مع الاختيار من بين الأنشطة الرئيسية لتلبية احتياجات مؤسستك بدءًا من أمن البيانات والتقنية السحابية ووصولاً إلى أفضل السبل للاستفادة من قوة حلول البيانات الكبيرة لمنصة Google Cloud.

 هندسة المنصة

هل تتطلّع إلى اختصار وقت الوصول إلى السوق؟ تبنّي هندسة المنصة. سيعمل فريق IBM في ورشة العمل خلال نصف يوم على تصميم جدول أعمال يناسب مؤسستك ويضم الأنشطة الرئيسية التي من شأنها تسريع فهمك لممارسات هندسة المنصة في نشر Google Cloud.

 SRE Now Managed Services

بادِر بتحسين بيئات التقنيات السحابية الخاصة بمؤسستك وتحقيق التميز الرقمي مع IBM. تم تصميم SRE Now Managed Services لمنصة GCP وإنشاؤها بالاستناد إلى مبادئ هندسة موثوقية الموقع والتطوير والأمن والعمليات (DevSecOps). ونسعى جاهدين لاغتنام فرص خدمات الحوسبة من أجل التحسين المستمر للعمليات والأدوات والتصميم ودورة حياة العمليات.

 الخدمات المُدارة للتقنية السحابية الهجينة لمنصة GCP

بدءًا من عمليات المهام الحسّاسة ووصولاً إلى هندسة موثوقية الموقع والتحسين المستمر، توفر الخدمات المُدارة للتقنية السحابية الهجينة من IBM دعمًا كاملاً لعمليات التقنية السحابية والتقنية السحابية الهجينة من منصة GCP.

 الخدمات المُدارة للفوترة لمنصة GCP

توفر IBM تقييمات شهرية للتقنية والفوترة من خلال دعم استثماراتك في منصة GCP. بدءًا من إدارة الفوترة ودعم التصعيد وحتى تخطيط الاستهلاك، تُعد IBM شريكك الموثوق لإدارة النفقات النشطة بالإضافة إلى عمليات فحص سلامة التقنية السحابية والتحسين.

 الخدمات المُدارة للتقنية السحابية الهجينة لمنصة GCP مع Google Resell

تمد لك IBM "يد التعاون" من خلال الجمع بين الخدمات المُدارة للتقنية السحابية الهجينة التي نقدمها و Google Resell الذي يتضمن دعم خدمة Google Premium Support الاختيارية. فنحن نقدم لك التميز في العمليات والتقنية والدعم الذي تحتاج إليه في مكان واحد، مع القدرة على تقديم الخدمات لمساعدتك على النمو والنضج كشركة رقمية.
شارك في الإنشاء مع ™IBM Garage
ابتكِر الحلول وأنشئها واختبرها وكررها ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي والأسلوب الرشيق وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث مع أحد خبراء IBM Garage
الصناعات الإنشاء والبناء

بالنسبة إلى شركات مواد البناء التي ترغب في استكمال فريق المراقبة الخاص بها، توفر IBM Consulting دعمًا لإجراءات التصحيح والمراقبة لتقليل الانقطاعات وحل المشكلات الخطيرة من الدرجة الأولى والثانية.

الرعاية الصحية

تساعد IBM Consulting على ترحيل التطبيقات وتحسينها من بيئة VMWare المحلية إلى GCP Cloud. وتواصل شركات الرعاية الصحية الاعتماد على IBM في إجراء صيانة اقتصادية التكلفة لبيئات GCP الجديدة الخاصة بها.

حلول ذات صلة خدمات IBM المُدارة لمنصة Google Cloud

باعتبارنا أحد مقدمي الخدمات المُدارة لمنصة Google Cloud فإننا نوفر دعمًا شاملاً وخدمات شاملة. لدينا مهندسون ومعماريون معتمَدون ومركز للعمليات يعمل على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع وطوال العام لإدارة بيئتك وتحسينها.

 تعرّف على الخدمات المُدارة Red Hat OpenShift لمنصة Google Cloud Platform

Red Hat OpenShift هي منصة حاويات Kubernetes الجاهزة للمؤسسات وتتضمن عمليات مؤتمتة في الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) لإدارة عمليات نشر التقنيات السحابية الهجينة والتقنيات السحابية المتعددة والحافة. ويتم تحسينها لتعزيز إنتاجية المطورين وتشجيع الابتكار.

 تعرف على المزيد IBM Cloud Private على Google Cloud Platform

تعمل منصة IBM Cloud® Private على التقنيات السحابية العامة، بما في ذلك منصة Google Cloud Platform. ومع طرح نظام IBM Multicloud Manager، يمكنك نشر تطبيقاتك السحابية وتشغيلها وإدارتها من مستوى إدارة واحد.

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الحواشي

*"التأثير الاقتصادي الكلي لـ IBM Garage"، دراسة أجرتها شركة الأبحاث Forrester Consulting في أكتوبر عام 2020