تدعم خدمات IBM الاستشارية لمنصة Google Cloud مسارًا مفتوحًا وآمنًا قائمًا على البيانات من أجل التحول إلى تقنيات السحابة المتعددة. كما يدعم خبرائنا في خدمات استشارات Google Cloud بشكل تعاوني تحديث التطبيقات وأحمال التشغيل الأساسية في منظمتك وأتمتتها وترحيلها، ما يتيح لك استخدام تقنيات السحابة الأصلية بالكامل.

يمكنك تحديث الإصدارات القديمة للتطبيقات باستخدام منصة

®Red Hat® OpenShift ونظام Kubernetes والخدمات المصغَّرة وحل Apigee وواجهات برمجة التطبيقات الشاملة. كما يمكنك تقليل المخاطر وتسريع رحلتك السحابية إلى منصة Google Cloud Platform من خلال الاستفادة من نظام IBM البنائي الذي يضم مهنيين معتمدين ومجموعة من الأدوات ومنهجيات الأسلوب الرشيق.