اضطر قادة سلسلة التوريد على مستوى العالم إلى إعادة التفكير بشكل أساسي في طرق العمل التقليدية، حيث يتمثل التهديد الأكبر في أن التعامل مع الاضطرابات يتم استنادًا إلى طرق تفكير قد عفا عليها الزمن.



تعمل الخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد من ®IBM على تعزيز إدارة سلسلة التوريد من خلال مساعدة العملاء على استخدام التحليلات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لتمكين القوى العاملة وتنفيذ إستراتيجيات تشغيلية استباقية وتنبؤية. يساعدك نهجنا القائم على الأصول والتقنيات الرائدة في السوق ومساعدو الذكاء الاصطناعي على الاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة وتعزيز النمو والمرونة وتحسين عملية صنع القرار.

ومن خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة على سلسلة التوريد الخاصة بنا، وفرت شركة IBM مبلغًا بقيمة 160 مليون دولار أمريكي فيما يتعلق بخفض تكاليف المخزون وتحسين تكاليف الشحن، وأدى هذا إلى تحسين عملية اتخاذ القرار وتوفير الوقت.