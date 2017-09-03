اضطر قادة سلسلة التوريد على مستوى العالم إلى إعادة التفكير بشكل أساسي في طرق العمل التقليدية، حيث يتمثل التهديد الأكبر في أن التعامل مع الاضطرابات يتم استنادًا إلى طرق تفكير قد عفا عليها الزمن.
تعمل الخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد من ®IBM على تعزيز إدارة سلسلة التوريد من خلال مساعدة العملاء على استخدام التحليلات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لتمكين القوى العاملة وتنفيذ إستراتيجيات تشغيلية استباقية وتنبؤية. يساعدك نهجنا القائم على الأصول والتقنيات الرائدة في السوق ومساعدو الذكاء الاصطناعي على الاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة وتعزيز النمو والمرونة وتحسين عملية صنع القرار.
ومن خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة على سلسلة التوريد الخاصة بنا، وفرت شركة IBM مبلغًا بقيمة 160 مليون دولار أمريكي فيما يتعلق بخفض تكاليف المخزون وتحسين تكاليف الشحن، وأدى هذا إلى تحسين عملية اتخاذ القرار وتوفير الوقت.
إعادة تصور عمليات سلسلة التوريد باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لاكتشاف الكفاءات التشغيلية الجديدة
تعرّف بالتفصيل على عناصر الخدمات الاستشارية ذات الصلة بسلاسل التوريد لدى شركة IBM
تحويل العمليات التجارية من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها عملية صنع القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يتشارك خبراؤنا معك في كل خطوة من رحلة التحول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يحول سلسلة التوريد لديك إلى عامل تمايز إستراتيجي. نحن نقدم المشورة بشأن تصميم ممارسات الذكاء الاصطناعي وبنائها وتجربتها وتشغيلها وتوسيع نطاقها وتأمينها.
يتيح اختيار نماذج الذكاء الاصطناعي المناسبة تطوير القدرات ذات الصلة لسلسلة التوريد لديك لزيادة الشفافية وتحسين الإنتاجية والاستجابة بسرعة للاضطرابات وتغيرات السوق وطلبات العملاء.
على مدار السنوات الثلاث الماضية، حقق مبتكرو سلاسل التوريد نموًا أكبر في الإيرادات بنسبة 34% وربحية أكبر بنسبة 326% مقارنة بمنافسيهم. يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تعزيز التدريب والتعاون مع الموردين والمرونة التشغيلية حتى تتمكن من البقاء في طليعة ابتكار سلسلة التوريد.
أطلق العنان لصوامع البيانات عبر النظام البنائي لمؤسستك وسلسلة التوريد في نظام أساسي قائم على السحابة، لتنسيق عمليات سلسلة التوريد الشاملة بسلاسة.
استخدم التنبؤات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتوقع التحديات التشغيلية بشكل استباقي، وتوفير تنبيهات في الوقت المناسب لأصحاب الأعمال جنبًا إلى جنب مع توصيات الخبراء للتدخلات الآلية أو البشرية.
أعد تصور طريقة العمل باستخدام المساعدين الرقميين لسلسلة التوريد. إن استخدام معالجة اللغة الطبيعية وسير العمل الذكي متعدد الوظائف يعزز المساعدين الرقميين ويحسن التجربة البشرية ويطور مهارات فريقك.
استخدم مهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق تعاون أفضل من خلال القرارات المستندة إلى البيانات في الوقت الفعلي وأتمتة مهام المعاملات منخفضة القيمة.
تحسين إدارة المخزون باستخدام الذكاء الاصطناعي لخفض تكاليف الاحتفاظ بالمخزون والحد من نفاذه وضمان توفر المنتجات متى وأينما كانت هناك حاجة إليها.
ضمان التسليم في الوقت المناسب والحد من نفاد المخزون وتحسين رضا العملاء مع تحقيق أهداف الاستدامة.
تجمع Boston Dynamics وIBM تقنياتهما معًا لإنشاء حل قائم على الذكاء الاصطناعي لـ Spot.
لقد تعاقدت CCEP مع IBM Consulting® كمستشار إستراتيجي للمساعدة في رحلة تحويل المشتريات.
طلبت Bio-Rad الدعم من شركة IBM Consulting لمساعدتها في تنفيذ منصة عالمية وموحدة لتخطيط المبيعات والعمليات.
تستخدم Panasonic Connect تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أفضل في مجال تصنيع أشباه الموصلات.
باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، أصبحت شركة Party City أكثر مرونة واستجابة وسرعة في عملياتها ذات الصلة بالتمويل وسلسلة التوريد.
كيف تقوم شركة Bestseller India بتشكيل المستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ساعدت شركة IBM Consulting رابطة NABP في بناء منصة رقمية جديدة تعتمد على تقنية "سلسلة الكتل" والتي تمكِّن مستخدميها الأعضاء من تتبع معاملات كل الأدوية الموصوفة طبيًا.
تعمل شركة TM International Logistics على تعزيز الكفاءة وتوفِّر خدمة تتبع الشحنات في جميع أنحاء العالم للمستهلكين والشركات.
تعمل Wiwynn على زيادة الإنتاج لتحفيز النمو العالمي.
تقوم شركة IBM Consulting بقيادة الجيل التالي من SAP لوضع استراتيجيات التحول الرقمي وتنفيذها، وكذلك تقديم حالة الأعمال التي تدعم انتقالك إلى SAP S/4HANA وRISE والمؤسسة الذكية.
تقدم IBM نتائج من الجيل الرابع لإدارة سلسلة التوريد وذلك لزيادة مرونة الشركات، وتحسين سرعة وفاعلية استجابتها وترابطها مع النُظُم البنائية والشركاء، وكذلك تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تحسين الشبكات اللوجستية وتقليل البصمات الكربونية.
تمكّن من تحويل سلسلة التوريد في مؤسستك من خلال عملية التعدين وعمليات سير العمل الذكي.
استفِد من مزايا الذكاء الاصطناعي وسرعة الأتمتة لتحسين إدارة سلسلة التوريد ومرونتها واستدامتها.
تمكّن من تبسيط جمع بياناتك ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ودمجها، وإدارتها، وتحليلها، وإعداد التقارير عنها.
إمكانية إدارة الأصول الذكية والمراقبة والصيانة التنبؤية والموثوقية كل ذلك في منصة واحدة
قياس أدائك البيئي والاجتماعي والإداري وتحسينه.
يمكن أن تساعدك خدمات الذكاء الاصطناعي على تعزيز إعادة الابتكار الذكي لعمليات سير العمل والتقنيات الخاصة بك.
إعادة ابتكار عمليات الشراء من الشراء وحتى إتمام الدفع.
دفع قيمة الأعمال بسرعة، وتحديث العمليات التجارية الأساسية، ونشر إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.
تساعد شركة Simpler Consulting المؤسسات على إجراء عمليات تحول مفيدة في جميع جوانب سلسلة التوريد الخاصة بها.
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