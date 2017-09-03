الصفحة الرئيسية الاستشارات سلسلة التوريد الخدمات الاستشارية ذات الصلة بسلسلة التوريد
بناء سلاسل توريد مستدامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحمي أعمالك في المستقبل وتعزز الشفافية وترتقي بتجارب الموظفين والعملاء
من الذكاء إلى العبقرية باستخدام الذكاء الاصطناعي اطلب ملخصًا لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي
تحويل سلسلة التوريد لديك باستخدام الذكاء الاصطناعي

اضطر قادة سلسلة التوريد على مستوى العالم إلى إعادة التفكير بشكل أساسي في طرق العمل التقليدية، حيث يتمثل التهديد الأكبر في أن التعامل مع الاضطرابات يتم استنادًا إلى طرق تفكير قد عفا عليها الزمن.

تعمل الخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد من ®IBM على تعزيز إدارة سلسلة التوريد من خلال مساعدة العملاء على استخدام التحليلات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لتمكين القوى العاملة وتنفيذ إستراتيجيات تشغيلية استباقية وتنبؤية. يساعدك نهجنا القائم على الأصول والتقنيات الرائدة في السوق ومساعدو الذكاء الاصطناعي على الاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة وتعزيز النمو والمرونة وتحسين عملية صنع القرار.

ومن خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة على سلسلة التوريد الخاصة بنا، وفرت شركة IBM مبلغًا بقيمة 160 مليون دولار أمريكي فيما يتعلق بخفض تكاليف المخزون وتحسين تكاليف الشحن، وأدى هذا إلى تحسين عملية اتخاذ القرار وتوفير الوقت.
تعرف على المعارف والفوائد والتوصيات المتعلقة بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد.
ندوة الإنترنت

إعادة تصور عمليات سلسلة التوريد باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لاكتشاف الكفاءات التشغيلية الجديدة

تعرّف بالتفصيل على عناصر الخدمات الاستشارية ذات الصلة بسلاسل التوريد لدى شركة IBM
استكشاف تحول سلسلة التوريد الخاصة بشركة IBM من خلال الذكاء الاصطناعي
المزايا الميزة التنافسية

تحويل العمليات التجارية من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها عملية صنع القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يتشارك خبراؤنا معك في كل خطوة من رحلة التحول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يحول سلسلة التوريد لديك إلى عامل تمايز إستراتيجي. نحن نقدم المشورة بشأن تصميم ممارسات الذكاء الاصطناعي وبنائها وتجربتها وتشغيلها وتوسيع نطاقها وتأمينها.

 اقرأ التقرير المرونة والرؤية

يتيح اختيار نماذج الذكاء الاصطناعي المناسبة تطوير القدرات ذات الصلة لسلسلة التوريد لديك لزيادة الشفافية وتحسين الإنتاجية والاستجابة بسرعة للاضطرابات وتغيرات السوق وطلبات العملاء.

 اقرأ المدونة الابتكار والتحسين المستمر

على مدار السنوات الثلاث الماضية، حقق مبتكرو سلاسل التوريد نموًا أكبر في الإيرادات بنسبة 34% وربحية أكبر بنسبة 326% مقارنة بمنافسيهم. يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تعزيز التدريب والتعاون مع الموردين والمرونة التشغيلية حتى تتمكن من البقاء في طليعة ابتكار سلسلة التوريد.

 تعرف على المزيد
القدرات تنفيذ سلسلة التوريد الشاملة

أطلق العنان لصوامع البيانات عبر النظام البنائي لمؤسستك وسلسلة التوريد في نظام أساسي قائم على السحابة، لتنسيق عمليات سلسلة التوريد الشاملة بسلاسة.

 تعرف على المزيد معارف تنبؤية

استخدم التنبؤات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتوقع التحديات التشغيلية بشكل استباقي، وتوفير تنبيهات في الوقت المناسب لأصحاب الأعمال جنبًا إلى جنب مع توصيات الخبراء للتدخلات الآلية أو البشرية.

 اقرأ الدراسة تجربة مستخدم متحوّلة

أعد تصور طريقة العمل باستخدام المساعدين الرقميين لسلسلة التوريد. إن استخدام معالجة اللغة الطبيعية وسير العمل الذكي متعدد الوظائف يعزز المساعدين الرقميين ويحسن التجربة البشرية ويطور مهارات فريقك.

 شاهد العرض التوضيحي اتخاذ القرارات القائمة على البيانات

استخدم مهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق تعاون أفضل من خلال القرارات المستندة إلى البيانات في الوقت الفعلي وأتمتة مهام المعاملات منخفضة القيمة.

 اقرأ المدونة الإدارة المثلى للمخزون

تحسين إدارة المخزون باستخدام الذكاء الاصطناعي لخفض تكاليف الاحتفاظ بالمخزون والحد من نفاذه وضمان توفر المنتجات متى وأينما كانت هناك حاجة إليها.

 تعرف على المزيد تحسين تجربة العملاء

ضمان التسليم في الوقت المناسب والحد من نفاد المخزون وتحسين رضا العملاء مع تحقيق أهداف الاستدامة.

 اقرأ الدراسة
تم تصنيف IBM كشركة رائدة في مجال خدمات سلاسل التوريد شركة رائدة في تقديم خدمات النظام البنائي ذات الصلة بسلاسل التوريد العالمية لشركة Oracle شركة رائدة في تقديم خدمات النظام البنائي ذات الصلة بسلاسل التوريد العالمية لشركة SAP شركة رائدة في تقديم خدمات سلاسل التوريد
تعاون مع IBM Garage
يساعد نموذج مشاركة IBM Garage على تحويل عمليات سلسلة التوريد لديك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتمكين سلسلة توريد أكثر مرونة وشفافية. التعاون مع IBM لإنشاء حلول الأتمتة الذكية وتنفيذها وتشغيلها باستخدام الأصول التكنولوجية والممارسات والخبرة الصناعية التي تحدد مستويات جديدة من الإنتاجية وتتبعها وتطلق العنان لها. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
دراسات حالة
Boston Dynamics

تجمع Boston Dynamics وIBM تقنياتهما معًا لإنشاء حل قائم على الذكاء الاصطناعي لـ Spot.
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP)

لقد تعاقدت CCEP مع IBM Consulting® كمستشار إستراتيجي للمساعدة في رحلة تحويل المشتريات.
شركة Bio-Rad Laboratories

طلبت Bio-Rad الدعم من شركة IBM Consulting لمساعدتها في تنفيذ منصة عالمية وموحدة لتخطيط المبيعات والعمليات.
شركة Panasonic Connect

تستخدم Panasonic Connect تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أفضل في مجال تصنيع أشباه الموصلات.
شركة Party City

باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، أصبحت شركة Party City أكثر مرونة واستجابة وسرعة في عملياتها ذات الصلة بالتمويل وسلسلة التوريد.
شركة Bestseller India

كيف تقوم شركة Bestseller India بتشكيل المستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي.
الرابطة الوطنية لمجالس مهنة الصيدلة NABP

ساعدت شركة IBM Consulting رابطة NABP في بناء منصة رقمية جديدة تعتمد على تقنية "سلسلة الكتل" والتي تمكِّن مستخدميها الأعضاء من تتبع معاملات كل الأدوية الموصوفة طبيًا.
شركة TM International Logistics

تعمل شركة TM International Logistics على تعزيز الكفاءة وتوفِّر خدمة تتبع الشحنات في جميع أنحاء العالم للمستهلكين والشركات.
شركة Wiwynn

تعمل Wiwynn على زيادة الإنتاج لتحفيز النمو العالمي.

®Insight

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7 توجهات أعمال نتوقع أن تشكِّل العالم في السنوات الثلاث المقبلة و7 رهانات تستحق القيام بها للاستفادة منها.
أعد ابتكار سلاسل التوريد؛ لا لخفض التكاليف فحسب، بل لتحول أعمالك أيضًا.
الشراكات الاستراتيجية رحلة تحول سلسلة التوريد مع SAP

تقوم شركة IBM Consulting بقيادة الجيل التالي من SAP لوضع استراتيجيات التحول الرقمي وتنفيذها، وكذلك تقديم حالة الأعمال التي تدعم انتقالك إلى SAP S/4HANA وRISE والمؤسسة الذكية.

 استكشف خدمات SAP التي نقدمها شاهد العرض التوضيحي لمخطط الذكاء الاصطناعي التوليدي رحلة تحول سلسلة التوريد لدى Oracle

تقدم IBM نتائج من الجيل الرابع لإدارة سلسلة التوريد وذلك لزيادة مرونة الشركات، وتحسين سرعة وفاعلية استجابتها وترابطها مع النُظُم البنائية والشركاء، وكذلك تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تحسين الشبكات اللوجستية وتقليل البصمات الكربونية.

 استكشف خدمات Oracle التي نقدمها اقرأ عن المؤسسة المعرفية سير العمل الذكي مع Celonis

تمكّن من تحويل سلسلة التوريد في مؤسستك من خلال عملية التعدين وعمليات سير العمل الذكي.

 استكشف خدمات Celonis التي نقدمها اقرأ المستند البحثي
حلول سلاسل التوريد ذات الصلة IBM Sterling® Supply Chain Intelligence

استفِد من مزايا الذكاء الاصطناعي وسرعة الأتمتة لتحسين إدارة سلسلة التوريد ومرونتها واستدامتها.

 IBM Envizi™ ESG Suite

تمكّن من تبسيط جمع بياناتك ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ودمجها، وإدارتها، وتحليلها، وإعداد التقارير عنها.

 IBM Maximo® Application Suite

إمكانية إدارة الأصول الذكية والمراقبة والصيانة التنبؤية والموثوقية كل ذلك في منصة واحدة

 الخدمات الاستشارية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

قياس أدائك البيئي والاجتماعي والإداري وتحسينه.
الخدمات ذات الصلة خدمات الذكاء الاصطناعي

يمكن أن تساعدك خدمات الذكاء الاصطناعي على تعزيز إعادة الابتكار الذكي لعمليات سير العمل والتقنيات الخاصة بك.

 الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالمشتريات

إعادة ابتكار عمليات الشراء من الشراء وحتى إتمام الدفع.

 خدمات إسناد العمليات إلى جهات خارجية (BPO)

دفع قيمة الأعمال بسرعة، وتحديث العمليات التجارية الأساسية، ونشر إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.

 التحسين المستمر مع Simpler

تساعد شركة Simpler Consulting المؤسسات على إجراء عمليات تحول مفيدة في جميع جوانب سلسلة التوريد الخاصة بها.
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