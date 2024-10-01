في مجال الأعمال العالمية المعقد اليوم، تعد عملية إدارة سلسلة التوريد (SCM) الفعالة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية. سلطت الجائحة وتداعياتها الضوء على أهمية وجود إستراتيجية محكمة لإدارة سلسلة التوريد، حيث تواجه العديد من الشركات اضطرابات بسبب نقص المواد الخام وتقلبات حالات طلب العملاء. وتستمر التحديات: فقد توصل استطلاع أُجري عام 2023 إلى أن 44% من الشركات اضطرت إلى إجراء تغييرات في العام الماضي بسبب مشكلات تتعلق ببصمة سلسلة التوريد لديها، وذكرت 49% من الشركات أن اضطرابات سلسلة التوريد تسببت في مشاكل في التخطيط.
ولكن مع وجود الأدوات المناسبة وترتيب الأولويات بشكل صحيح، يمكن أن تسير كل خطوة في العملية بسلاسة. إليك كيفية استخدام الشركات لإستراتيجيات مختلفة لمعالجة عملية إدارة سلسلة التوريد وتحقيق أهداف أعمالها.
تتضمن عملية إدارة سلسلة التوريد تنسيق وإدارة جميع الأنشطة التي تنطوي عليها عملية التوريد والشراء والتحويل والخدمات اللوجستية. وتشمل كل شيء من تطوير المنتجات واتخاذ القرارات الإستراتيجية إلى نظم المعلومات والتقنيات الجديدة. ولكن لعل الأكثر أهمية اليوم هو إمكانات عملية إدارة سلسلة التوريد (SCM) للمساعدة على التخفيف من حدة الاضطرابات.
تحدث الاضطرابات في سلسلة التوريد بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، من الأوبئة والكوارث الطبيعية وعدم الاستقرار السياسي إلى إفلاس الموردين وفشل تقنية المعلومات. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تحتاج الشركات إلى الموارد والتقنيات لإعداد خطط طوارئ محكمة.
علاوة على الاضطرابات، يجب على الشركات ذات سلاسل التوريد العالمية أيضًا التعامل مع البيئات التنظيمية والمعايير الثقافية وظروف السوق المختلفة. إنهم بحاجة إلى ممارسات فعالة في عملية إدارة سلسلة التوريد (SCM) للمساعدة على إجراء الخدمات اللوجستية لنقل البضائع عبر مسافات طويلة وعبر بلدان متعددة دون وجود مهل زمنية أو فترات تأخير طويلة.
تتيح مبادرات إدارة سلسلة التوريد (SCM) الفعالة العديد من المزايا:
هناك عدد من الطرق التي يمكن للشركات من خلالها تحسين سلاسل التوريد لديها وإدارتها بشكل أفضل. فيما يلي المجالات التي تركز عليها بعض الشركات أثناء تحسين نهجها العام:
يمكن للشركات تقليل تكاليف التخزين وتجنب نفاد المخزون أو تكدسه بمساعدة عملية التوقع الدقيق للطلب، والتي تستخدم بيانات المبيعات القديمة وأبحاث السوق والاتجاهات الاقتصادية للتنبؤ بالطلب المستقبلي على المنتجات أو الخدمات في السوق.
تُستخدم البيانات الكبيرة والتحليلات التنبئية بشكل متزايد لتحسين دقة عملية التوقع، ما يسمح للشركات بالاستجابة بشكل أكثر فعالية للتغيرات في احتياجات العملاء. يمكن لأدوات البرمجيات المتقدمة أتمتة بعض أجزاء عملية التنبؤ، وتوفير تحديثات وتنبيهات فورية عندما تكون مستويات المخزون مرتفعة أو منخفضة للغاية.
يمكن للأتمتة تبسيط عمليات سلسلة التوريد، بدءًا من تنفيذ الطلبات إلى تتبع المخزون. ويمكن أن تتخذ أشكالاً عديدة، من أنظمة المستودعات الآلية التي تتلقى الطلبات وتعبئها، إلى العقود الذكية القائمة على سلسلة الكتل إلى البرامج التي تعمل على أتمتة عمليات الشراء والفواتير. يمكن لهذه التقنيات تقليل العمالة اليدوية بشكل كبير وتقليل الأخطاء وتسريع العمليات، ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتوفير التكاليف.
يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة ودقة، ما يوفر معارف يمكن أن تحسن من عملية التوقع وإدارة المخزون وخدمة العملاء. توصل استطلاع أُجري عام 2023 أن ثلث الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين تخطيط الموارد وسلسلة التوريد، وقال أكثر من الثلث إن استخدام الأدوات الرقمية لإدارة المخزون هو الإستراتيجية الأكثر فعالية لخفض التكاليف الإجمالية لسلسلة التوريد.
تساعد أنظمة التتبع الفورية، والتي غالبًا ما تتيحها أجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، الشركات على مراقبة سلسلة التوريد لديها بدقة وبشكل فوري. إن رؤية حالة البضائع وموقعها أثناء انتقالها عبر سلسلة التوريد يساعد الشركات على مراقبة أداء الموردين وتحديد الأعطال والاستجابة بسرعة للاضطرابات. يمكن لبرج مراقبة سلسلة التوريد ربط العديد من مصادر المعلومات القائمة على البيانات وتحسين الرؤية الشاملة.
علاوة على ذلك، يمكن لبرنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) دمج جوانب مختلفة من الأعمال في نظام واحد، ما يوفر رؤية شاملة للعمليات والمقاييس اللازمة لتبسيط عمليات سلسلة التوريد. تربط برامج تحليلات سلسلة التوريد المتكاملة، مثل IBM Planning Analytics، مجموعات البيانات المعقدة للحصول على المزيد من التحليلات الثاقبة وتحليل السيناريوهات التي يمكن أن تساعد على تجنب تضارب الطلب والعرض أو التأخير في التنفيذ.
تحاول الشركات التأكد من أن كل مرحلة من مراحل عمل سلاسل التوريد لديها تلتزم بالممارسات الرشيدة. لا يساعد هذا على تلبية رغبة العملاء في الاستدامة والمنتجات المطابقة للمعايير الأخلاقية فحسب، بل يساعد أيضًا على الحد من المخاطر، مثل العقوبات التنظيمية أو الإضرار بالسمعة.
يشمل التوريد الأخلاقي التأكد من أن المنتجات والخدمات التي تحصل عليها الشركة تُنتج في ظل ظروف جيدة وآمنة وصديقة للبيئة. وقد ينطوي ذلك على إجراء عمليات مراجعة حسابات الموردين، وتنفيذ مدونات قواعد السلوك، واستخدام خطط إصدار الشهادات للتحقق من الالتزام. وفي الوقت نفسه، تركز عملية التوريد المستدامة على التقليل من تأثير سلسلة التوريد في البيئة. وقد يتضمن ذلك عقد شراكة مع الموردين الذين يستخدمون الطاقة المتجددة، أو تقليل حجم التغليف، أو تنفيذ برامج إعادة التدوير.
يمكن لتقنيات سلسلة الكتل زيادة الشفافية وإمكانية التتبع في سلسلة التوريد، ما يساعد على منع الاحتيال وضمان أصالة المنتج. على سبيل المثال، تستخدم ®IBM Food Trust، وهي شبكة تعاونية من المزارعين والمعالجين وتجار الجملة والموزعين والمصنعين وتجار التجزئة وغيرهم، تقنية سلسلة الكتل لتعزيز الرؤية والمساءلة داخل سلسلة توريد الأغذية.
العلاقات المتينة هي جزء أساسي من أي إستراتيجية عمل عندما يتعلق الأمر بسلاسل التوريد، يمكن أن تساعد الروابط المتينة مع مقدمي الخدمات والموزعين والأطراف المعنية الرئيسية الأخرى في شبكة التوريد الشركات على تعزيز المرونة. ويمكن للشراكات تسهيل التواصل بشكل أفضل والتعاون والاستجابة، لا سيما في أوقات الاضطراب. يمكنهم أيضًا إتاحة الوصول إلى أسواق وتقنيات وخبرات جديدة، ما يوفر ميزة تنافسية.
نظرًا لأن العثور على الموردين المناسبين قد يكون أمرًا صعبًا، تلجأ بعض الشركات إلى التكنولوجيا للمساعدة. على سبيل المثال، يساعد IBM ® Trust Your Supplier، وهو حل برمجي لإدارة مخاطر سلسلة التوريد، على ضمان التزام الموردين والشركاء الآخرين في سلسلة التوريد بالمعايير العالمية والصناعية، ويوفر مراقبة مستمرة وتقييمًا للمخاطر، ويستخدم نظام إدارة المعلومات القائم على سلسلة الكتل لضمان الشفافية وإمكانية التتبع.
سواء أكان ذلك من خلال التوقع أو الأتمتة أو التوريد المستدام أو الشراكات المتينة أو التقنيات الجديدة، فهناك العديد من الإستراتيجيات التي يمكن للشركات استخدامها لتحسين تخطيط سلسلة التوريد وطريقة عملها. ومن خلال القيام بذلك، يمكنهم تحسين الربحية وتلبية طلب العملاء وضمان مرونة أعمالهم في مواجهة الاضطرابات.
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