ما المقصود بتحسين سلسلة التوريد؟

تعدّ سلاسل التوريد معقدة، لكن هذا التعقيد يؤدي إلى فوائد تقنية كبيرة، خاصة عند دمج سلسلة الكتل مع الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

تتناول عملية تحسين سلسلة التوريد المصممة بعناية المسائل التالية:

العزلة

تعاني سلاسل التوريد من صعوبة الحصول على الرؤية التي تحتاجها لأن البيانات موجودة في أنظمة معزولة، مما يؤدي إلى نقص في الرؤية الشاملة- وهو ما يؤثر في النهاية على قدرتها على تلبية احتياجات العملاء. يعد تحسين سلسلة التوريد من خلال التقنية المتصلة هو الحل الأفضل للتغلب على مشكلة عزلة المعلومات.

احتياجات العميل

ارتفاع توقعات العملاء يعني أن سلاسل التوريد يجب أن تبتكر وتحسن كل خطوة في العملية لتلبية تلك الاحتياجات. يعد تبسيط سلسلة التوريد أولوية للمنظمات التي ترغب في مواصلة تلبية توقعات العملاء وتجاوزها.

الميزة التنافسية

ركزت سلاسل التوريد في الماضي على تصميم الشبكة — وضع المستودعات وأسطول التوزيع. يُعد التحسين في الوقت الحالي أمراً أساسياً لبناء الميزة التنافسية وحماية العلامة التجارية، مع التركيز على التطبيقات الموجهة نحو التنفيذ ودعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي.

المرونة

ما مدى سرعة استجابة سلسلة التوريد لديك للتغيير، سواء كانت طلبات العملاء أو المنافسة أو انقطاع التوريد؟ يجب أن تتسم سلاسل التوريد الحديثة بالمرونة لتظل قادرة على المنافسة.

الاستدامة

سلاسل التوريد لها آثار بيئية واجتماعية هائلة. يرغب العميل اليوم في معرفة ما إذا كانت سلعك يتم إنتاجها بطريقة مستدامة وأخلاقية، باستخدام طرق استخراج متجددة أو منخفضة التأثير.