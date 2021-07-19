ما المقصود بتحسين سلسلة التوريد؟

يستفيد تحسين سلسلة التوريد من التقنية والموارد مثل سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) لزيادة الكفاءة والأداء في شبكة التوريد إلى أقصى حد.
تشكل سلسلة التوريد الخاصة بالمؤسسة عملية تجارية بالغة الأهمية لتحقيق تجربة عملاء ناجحة. تتيح سلسلة التوريد عالية الأداء كفاءة الأعمال وسرعة الاستجابة. وذلك حتى يحصل العملاء على ما يريدونه في الوقت والمكان الذي يريدونه — بطريقة مربحة للمؤسسة وتساهم في استدامة سلسلة التوريد.
تتضمن عملية تحسين سلسلة التوريد الناجحة ثلاث مراحل رئيسية:
تصميم سلسلة التوريد
يصف عمليات تصميم الشبكة مثل أماكن وجود مرافق المستودعات وكيفية تدفق المنتجات بينها، والأهداف الاستراتيجية مثل التنبؤ بالطلب، وإنشاء الإمدادات، والتخطيط وجدولة عمليات التصنيع.
تخطيط سلسلة التوريد
يتضمن إنشاء خطة نشر استراتيجية لسلسلة التوريد وتخطيط المخزون وتنسيق الأصول. هذا لتحسين تسليم السلع والخدمات والمعلومات من المورد إلى العملاء — الموازنة بين العرض والطلب.
تنفيذ سلسلة التوريد
التركيز على الأنظمة والتطبيقات الموجهة نحو التنفيذ: إدارة المستودعات والمخزون وإدارة النقل وإدارة التجارة العالمية وتطبيقات التنفيذ الأخرى، مثل دعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي، ورؤية سلسلة التوريد وأنظمة إدارة الطلبات.
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تعدّ سلاسل التوريد معقدة، لكن هذا التعقيد يؤدي إلى فوائد تقنية كبيرة، خاصة عند دمج سلسلة الكتل مع الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
تتناول عملية تحسين سلسلة التوريد المصممة بعناية المسائل التالية:
العزلة
تعاني سلاسل التوريد من صعوبة الحصول على الرؤية التي تحتاجها لأن البيانات موجودة في أنظمة معزولة، مما يؤدي إلى نقص في الرؤية الشاملة- وهو ما يؤثر في النهاية على قدرتها على تلبية احتياجات العملاء. يعد تحسين سلسلة التوريد من خلال التقنية المتصلة هو الحل الأفضل للتغلب على مشكلة عزلة المعلومات.
احتياجات العميل
ارتفاع توقعات العملاء يعني أن سلاسل التوريد يجب أن تبتكر وتحسن كل خطوة في العملية لتلبية تلك الاحتياجات. يعد تبسيط سلسلة التوريد أولوية للمنظمات التي ترغب في مواصلة تلبية توقعات العملاء وتجاوزها.
الميزة التنافسية
ركزت سلاسل التوريد في الماضي على تصميم الشبكة — وضع المستودعات وأسطول التوزيع. يُعد التحسين في الوقت الحالي أمراً أساسياً لبناء الميزة التنافسية وحماية العلامة التجارية، مع التركيز على التطبيقات الموجهة نحو التنفيذ ودعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي.
المرونة
ما مدى سرعة استجابة سلسلة التوريد لديك للتغيير، سواء كانت طلبات العملاء أو المنافسة أو انقطاع التوريد؟ يجب أن تتسم سلاسل التوريد الحديثة بالمرونة لتظل قادرة على المنافسة.
الاستدامة
سلاسل التوريد لها آثار بيئية واجتماعية هائلة. يرغب العميل اليوم في معرفة ما إذا كانت سلعك يتم إنتاجها بطريقة مستدامة وأخلاقية، باستخدام طرق استخراج متجددة أو منخفضة التأثير.
تُعد سلسلة الكتل تقنية قوية، وعند استخدامها مع الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT)، يتم تعزيز قوتها بشكل ديناميكي. تبدأ العلاقة مع سلسلة الكتل، التي تنتقل من شبكة الأعمال التقليدية وتجمع البيانات ذات الجودة العالية عبر الشركاء. أضف بعد ذلك الذكاء الاصطناعي، الذي يأخذ بيانات سلسلة الكتل، ويستخرج سياقًا مفيدًا منها ويولد رؤى قوية بشأن الفوائد المحتملة. وفي الوقت نفسه، يعمل إنترنت الأشياء كواجهة أو مستشعر، ويعمل على الحواف لتحويل ما هو مادي إلى افتراضي.
تشمل السمات الرئيسية لتحسين سلسلة التوريد الفعالة ما يلي:
الحصول على تتبع فوري للمخزون وبيانات دقيقة حول توفر المنتجات للوفاء بالتزاماتك.
استفد من البيانات القابلة للتكوين وخدمات الذكاء الاصطناعي للحصول على معلومات في الوقت الفعلي.
تخصيص الأسعار وإرسال عروض الأسعار وتتبع الطلبات وإدارة المرتجعات.
تقييم الأنماط في العمليات للتنبؤ بالطلب والمبيعات المستقبلية.
معرفة موقع المخزون بدقة عبر سلسلة التوريد.
بالنسبة لشركة المشروبات العملاقة Anheuser-Busch، Labatt Canada، فإن الإدارة الفعالة لسلسلة التوريد المعقدة تعني الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، مع تقليل تعقيد إدارة سلسلة التوريد. تبسيط العمليات بحيث يمكن لمستخدمي الأعمال ومالكيها تطبيقها بسهولة، مع الحفاظ على سيطرة الموظفين الرئيسيين على العمليات التقنية.
اتجهت الشركة إلى شبكة أعمال سلسلة التوريد IBM Sterling للمساعدة في توحيد مركزية عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها. من خلال استخدام IBM Sterling Delivery Transaction Intelligence with Watson (DTI)، استطاعت شركة Anheuser-Busch، Labatt Canada التركيز على اكتشاف الحالات الشاذة في العمليات. يتمثل الهدف النهائي في الإدارة عن طريق الاستثناءات - تحقيق اتساق شامل عبر خط الإنتاج بحيث يصبح من الضروري فقط مراقبة المشكلات النادرة.
وبفضل شبكة أعمال سلسلة التوريد IBM Sterling لمراقبة دورة حياة المعاملات الخاصة بمنتجاتها، أصبحت شركة Anheuser-Busch، Labatt Canada قادرة بشكل أفضل على تحقيق أهداف سلسلة التوريد الخاصة بها.
عند وضع استراتيجيتها لإدارة المخاطر، لجأت شركة Lenovo المصنعة لأجهزة الكمبيوتر إلى ®IBM. في البداية، شاركت لينوفو في برنامج Watson™ Supply Chain Fast Start. في غضون خمسة أسابيع فقط، تم الانتهاء من ثلاثة تحليلات لحالات الاستخدام لصالح الشركة المصنعة.
ثم توسعت لينوفو بشكل كبير في استخدام IBM Supply Chain Insights لتحقيق زيادات تدريجية في إيراداتها. في النهاية، أدى ذلك إلى انخفاض كبير في الوقت الذي كانت تخسره لينوفو بسبب اضطرابات سلسلة التوريد، حيث تم تقليل ذلك الوقت من أيام إلى دقائق – وغالبًا بنسبة تصل إلى 90٪ أسرع.
في عالم ما قبل أمازون، ركز تحسين سلسلة التوريد على الاستثمارات في مرحلة التصميم. مثل كيفية الحصول على أقل تكاليف للنقل بالشاحنات، ومكان المستودع، وكيفية ضمان وجود المخزون في المكان المناسب في الوقت المناسب. وقد نجح هذا الأمر لأن العالم كان يتحرك بوتيرة أبطأ، وكان التغيير سهلاً. خلقت التقنيات الناشئة – الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) والسحابة و سلسلة الكتل وإنترنت الأشياء (IoT)– مشهدًا مختلفًا. لقد تطورت طلبات العملاء. قضايا الاستدامة بالغة الأهمية. تحتاج سلاسل التوريد إلى إجابات في الوقت الفعلي.
نحن نعيش اليوم في شبكة عالمية متزايدة التعقيد تتسارع فيها وتيرة الأحداث. حالات استثناء حركة المرور والكوارث الطبيعية وشكاوى العملاء التي تؤدي إلى مشكلات في السمعة وغيرها. وهذا يخلق حالة من عدم اليقين. كيف تدير هذه الحالة؟ كيف يمكنك تمكين عملية اتخاذ القرار عبر سلسلة التوريد؟ مهما كانت جودة التخطيط، يمكن أن يكون التنبؤ خاطئًا.
يساعد تحسين سلسلة التوريد على التزام سلاسل التوريد بالموعد المحدد — حتى عندما تصبح الظروف أقل من المثالية. كما هو الحال عندما تكون هناك اضطرابات غير متوقعة في إمدادات العمالة المحلية، أو عندما تؤثر الأحداث الجوية المتطرفة على التوزيع، أو عندما تجبر أزمة طبية وشيكة شركة ما على إعادة التفكير في كيفية تعاملها مع الأعمال التجارية على مستوى العالم. يساعد تحسين سلسلة التوريد في الحفاظ على ثبات عملياتك التشغيلية، على الرغم من الاضطرابات المحتملة.
يستخدم تحسين سلسلة التوريد اليوم التكنولوجيا لتوفير إدارة استثناءات فائقة. إنها مفتاح الحفاظ على قدرتك التنافسية. تتمتع الشركات برؤية أفضل عبر سلسلة التوريد، وقدرات أفضل على اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي – ليس فقط عبر مؤسستهم الخاصة، ولكن عبر النظام البنائي لشركاء الأعمال بأكمله.
من العوامل الأخرى في تطور تحسين سلسلة التوريد هو هذا التوجه نحو شبكات الأعمال. يمكن وصف هذه الشبكات بأنها مجتمعات من الشركاء التجاريين الذين يعملون ويتواصلون بشأن العمليات التجارية التي تمتد عبر مؤسسات متعددة، مع تركيز مشترك وشامل من البداية إلى النهاية.⁵ تُسهم شبكات الأعمال متعددة المؤسسات (MEBN) في تحسين العمليات التجارية من خلال التعاون في الوقت الحقيقي.
إن العولمة والتكنولوجيا وتمكين المستهلكين يعملون على تغيير الطريقة التي تدير بها الشركات سلاسل التوريد الخاصة بها. وفقًا لمؤسسة Gartner، فإن سلاسل التوريد في المستقبل سوف تنظم نفسها بنفسها وتتخذ الإجراءات المناسبة، مما يؤدي إلى زيادة وتعزيز قدرات البشر بشكل يفوق ما هو معروف اليوم.⁶ يستخدم مشغلو سلسلة التوريد تقنيات، مثل أبراج التحكم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتوفير رؤى مهمة حول الأداء، وتنظيم الأنشطة عبر سلسلة التوريد. إنهم يتوقعون الحالات الشاذة في التكاليف اللوجستية والأداء قبل حدوثها ولديهم رؤى حول المكان الذي يمكن أن توفر فيه الأتمتة مزايا كبيرة على نطاق واسع. تستمر هذه التقنيات في تحويل تحسين سلسلة التوريد:
تساعد IBM Sterling Intelligent Promising تجار التجزئة على تحسين معدلات التحويل الرقمية وزيادة رؤية المخزون العالمي في الوقت الحقيقي، وتعزيز المبيعات داخل المتاجر، مع تحسين الربحية عبر القنوات المتعددة.
توصيل البيانات وتبادلها بكفاءة مع العملاء والموردين والموزعين والشركاء التجاريين الآخرين باستخدام تنسيقات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs). (المعروفة سابقًا باسم IBM Sterling Supply Chain Business Network)
طبّق قوة الذكاء الاصطناعي في تحول سلسلة التوريد الرقمية. يمكنك تحسين مرونة شبكة التوريد واستدامتها، وزيادة المرونة وتسريع وقت تحقيق القيمة من خلال الرؤى القابلة للتنفيذ، وسير العمل الأكثر ذكاءً، والأتمتة الذكية.
قم ببناء سلاسل توريد مستدامة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمد إلى تهيئة عملك لمواكبة مستقبل العمل، وزيادة الشفافية، وتحسين تجارب الموظفين والعملاء.
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IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite هو حل تحسين وتشغيل آلي قائم على الذكاء الاصطناعي. تم تصميم هذه الحزمة للمجموعات التي تواجه صعوبة في حل اضطرابات سلسلة التوريد من خلال التحول التقليدي،، حيث تسهل هذه المجموعة مرونة شبكة التوريد واستدامتها، وتزيد سرعة الحركة وتسرع الوقت اللازم لتحقيق القيمة من خلال الرؤى القابلة للتنفيذ، وسير العمل الأكثر ذكاءً والأتمتة الذكية.