يشمل هذا المجال مجوعةً من التخصصات، مثل العتاد الكمّي والخوارزميات الكمّية. وعلى الرغم من أن التقنية الكمّية لا تزال قيد التطوير، إلا أنها ستتمكّن قريبًا من معالجة مشكلات معقّدة لا تستطيع أجهزة الكمبيوتر الفائقة التقليدية حلّها، (أو على الأقل لا تستطيع حلّها بالسرعة المطلوبة).

من خلال الاستفادة من مبادئ الفيزياء الكمّية، ستتمكن أجهزة الكمبيوتر الكمّية على نطاق واسع من التصدي لبعض التحديات المعقّدة بسرعة تفوق بكثير أجهزة الكمبيوتر التقليدية الحديثة. فقد تتمكّن أجهزة الكمبيوتر الكمّية من حلّ بعض المشكلات، التي قد تستغرق آلاف السنين على الحاسوب التقليدي، خلال دقائق أو ساعات فقط.

تُظهر ميكانيكا الكمّ، الفرع الذي يدرس فيزياء الجسيمات متناهية الصغر، مبادئ طبيعية أساسية ومدهشة. وتستفيد أجهزة الكمبيوتر الكمّية تحديدًا من هذه الظواهر لتطبيق أساليب رياضية لحل المشكلات، لا يمكن الوصول إليها باستخدام أجهزة الكمبيوتر التقليدية وحدها.