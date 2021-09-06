تشتمل تقنية الحوسبة الفائقة على أجهزة كمبيوتر فائقة، وهي أسرع أجهزة كمبيوتر في العالم. تتكوَّن أجهزة الكمبيوتر الفائقة من وصلات بينية، وأنظمة الإدخال/الإخراج، والذاكرة، ونوى المعالجة.

على عكس أجهزة الكمبيوتر التقليدية، تستخدم أجهزة الكمبيوتر الفائقة أكثر من وحدة معالجة مركزية (CPU). يتم تجميع وحدات المعالجة المركزية هذه في عُقد حوسبة، تضم معالجًا أو مجموعة من المعالجات -المعالجة المتعددة المتماثلة (SMP)- وكتلة ذاكرة. على نطاق واسع، يمكن لجهاز الكمبيوتر الفائق أن يحتوي على عشرات الآلاف من العُقد. من خلال قدرات الاتصال البيني، يمكن لهذه العُقد التعاون في حل مشكلة معينة. تستخدم العُقد أيضًا الوصلات البينية للتواصل مع أنظمة الإدخال/الإخراج، مثل تخزين البيانات والشبكات.

تجدر الإشارة إلى أنه بسبب استهلاك أجهزة الكمبيوتر الفائقة الحديثة للطاقة، تتطلب مراكز البيانات أنظمة تبريد ومرافق مناسبة لاستيعابها كلها.