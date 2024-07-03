ما المقصود بالحوسبة المتوازية؟

تتواصل المعالجات باستخدام ذاكرة مشتركة وتُدمج حلولها باستخدام خوارزمية. تعد الحوسبة المتوازية أسرع بكثير من الحوسبة التسلسلية ، وهي سابقتها التي تستخدم معالجًا واحدًا لحل المشكلات بالتسلسل.

عندما اختُرعت أجهزة الكمبيوتر لأول مرة في أواخر الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، بُرمجت البرامج لحل المشكلات بالتسلسل، ما حد من سرعة المعالجة. ولحل المشكلات بشكل أسرع، كان يجب بناء الخوارزميات وتنفيذها باتباع مجموعة من التعليمات على وحدة المعالجة المركزية (CPU). ولا يمكن حل مشكلة أخرى إلا بعد تنفيذ أحد التعليمات.

ابتداءً من خمسينيات القرن العشرين، سمحت الحوسبة المتوازية لأجهزة الكمبيوتر بتشغيل التعليمات البرمجية بشكل أسرع وأكثر كفاءة من خلال تقسيم المشكلات الحسابية إلى مشكلات أصغر ومتشابهة. ثم وزعت هذه المشكلات، التي تعرف باسم الخوارزميات المتوازية، على عدة معالجات.

لقد تطورت الأنظمة المتوازية اليوم إلى درجة أنها تُستخدم في العديد من أجهزة الكمبيوتر، ما يجعل المهام اليومية مثل التحقق من البريد الإلكتروني أو إرسال رسالة نصية أسرع بمئات المرات مما لو نُفذت باستخدام الحوسبة التسلسلية. بالإضافة إلى تشغيل الأجهزة الشخصية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، تعمل الأنظمة المتوازية أيضًا على تشغيل أجهزة الكمبيوتر الفائقة الأكثر تقدمًا والتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT).